О погоде и природе: темы, которые не следует затрагивать на первой встрече
Первая встреча с вашим потенциальным будущим возлюбленным может быть довольно нервной. Есть также некоторые темы, которые лучше не затрагивать во время первой встречи.....
Но если вы все же хотите встретиться с этим человеком еще раз, не начинайте говорить о погоде и не хвалите кафе, где вы договорились о встрече. Вы должны быть естественными, пишет Naistekas.
А поскольку стресс никогда не приводит ни к чему хорошему, вот список вещей, о которых не стоит говорить:
О своих бывших
Даже если ваш партнер пытается что-то выяснить и заставить вас говорить - не говорите ничего. Еще слишком рано для этого!
О своих чувствах на первой же встрече
Трудно не показать свои чувства, когда тебе кто-то действительно нравится. Но это тоже не очень хорошая идея, потому что вы только что познакомились, и иногда другому человеку нужно больше времени...
О кино
Расскажите лучше подробнее о том, как прошел ваш отпуск. Согласно научному исследованию, пары, которые на первом свидании говорят о путешествиях, имеют больше шансов на второе свидание, чем те, кто говорит о кино.
О том, как вам тяжело одному/одной
На первой встрече никто не удосуживается выслушать жалобы другого. И в конце концов, мы сами в одиночку можем добиться в жизни великих свершений.
О политике
Лучше не говорить о политике, потому что вы не знаете политических взглядов другого человека. Таким образом, вы сэкономите время (и энергию), избежав бессмысленных споров, которые могут закончиться настоящей катастрофой.
О сексе
Не затрагивайте эту тему на первой встрече. Если вы заинтересованы в серьезных отношениях, не начинайте хвастаться тем, каковы вы в постели, не будьте слишком легкомысленны и не ищите таким способом партнера на одну ночь.
Слишком много о своей жизни
Если вы заинтересованы в новой встрече с этим человеком, избегайте бесконечных монологов, иначе вы покажетесь слишком эгоцентричным. Сохраните немного таинственности и больше сосредоточьтесь на человеке, с которым вы встречаетесь.
О семье
Даже если вы все еще живете с родителями, или если ваша тетя готовит лучший торт „Наполеон“, первая встреча - не лучшее место для разговора об этом. Во-первых, вы отпугнете своего партнера, слишком быстро затронув личные темы, а во-вторых, если вы признаетесь, что до сих пор живете с родителями, вы можете показаться ребенком, который не знает, как жить своей собственной жизнью. Предложите эти темы для обсуждения в другой раз.
О браке
Не говорите о браке и на втором или третьем свидании. Если только вы не хотите, чтобы ваш партнер сбежал и вычеркнул вас из своей жизни. О браке нужно говорить не при первой встрече, а только тогда, когда вы действительно серьезно настроены на отношения и поделились своими чувствами.
О своих недостатках
Не забывайте золотое правило: никогда не занижайте свою самооценку. Людям нравятся те, кто более уверен в себе. Никогда не забывайте, какой вы хороший человек.
О деньгах
Даже если вам удается работать в нескольких местах или добиваться успеха, это только ваша заслуга. Но не стоит затрагивать эту тему на первой встрече.
О других мужчинах/женщинах
Избегайте восхваления и комментариев в адрес других женщин/мужчин. Держите все это при себе.
О своей работе
Потому что цель встречи - создать хорошую и непринужденную атмосферу. Разговоры о собраниях и рабочих делах - не лучшая тактика. Вы можете затронуть эту тему лишь намекнув, но не углубляйтесь в нее.
О детях
Вы можете говорить о своем собственном детстве, это разрешено. Но на первой встрече лучше не говорить о ваших будущих детях и о том, сколько детей у вас будет.
Источник: Kodused Lood