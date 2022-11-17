О погоде и природе: темы, которые не следует затрагивать на первой встрече

Но если вы все же хотите встретиться с этим человеком еще раз, не начинайте говорить о погоде и не хвалите кафе, где вы договорились о встрече. Вы должны быть естественными, пишет Naistekas.

А поскольку стресс никогда не приводит ни к чему хорошему, вот список вещей, о которых не стоит говорить:

О своих бывших

Даже если ваш партнер пытается что-то выяснить и заставить вас говорить - не говорите ничего. Еще слишком рано для этого!

О своих чувствах на первой же встрече

Трудно не показать свои чувства, когда тебе кто-то действительно нравится. Но это тоже не очень хорошая идея, потому что вы только что познакомились, и иногда другому человеку нужно больше времени...

О кино

Расскажите лучше подробнее о том, как прошел ваш отпуск. Согласно научному исследованию, пары, которые на первом свидании говорят о путешествиях, имеют больше шансов на второе свидание, чем те, кто говорит о кино.

О том, как вам тяжело одному/одной

На первой встрече никто не удосуживается выслушать жалобы другого. И в конце концов, мы сами в одиночку можем добиться в жизни великих свершений.

О политике

Лучше не говорить о политике, потому что вы не знаете политических взглядов другого человека. Таким образом, вы сэкономите время (и энергию), избежав бессмысленных споров, которые могут закончиться настоящей катастрофой.

О сексе

Не затрагивайте эту тему на первой встрече. Если вы заинтересованы в серьезных отношениях, не начинайте хвастаться тем, каковы вы в постели, не будьте слишком легкомысленны и не ищите таким способом партнера на одну ночь.

Слишком много о своей жизни

Если вы заинтересованы в новой встрече с этим человеком, избегайте бесконечных монологов, иначе вы покажетесь слишком эгоцентричным. Сохраните немного таинственности и больше сосредоточьтесь на человеке, с которым вы встречаетесь.

О семье