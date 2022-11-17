Секс и отношения
17.11.2022, 16:13

О погоде и природе: темы, которые не следует затрагивать на первой встрече

 
Напишите в комментарии, о чем еще не стоит говорить на первой встрече?
ФОТО: Song_about_summer | Shutterstock

Первая встреча с вашим потенциальным будущим возлюбленным может быть довольно нервной. Есть также некоторые темы, которые лучше не затрагивать во время первой встречи.....

Но если вы все же хотите встретиться с этим человеком еще раз, не начинайте говорить о погоде и не хвалите кафе, где вы договорились о встрече. Вы должны быть естественными, пишет Naistekas.

А поскольку стресс никогда не приводит ни к чему хорошему, вот список вещей, о которых не стоит говорить:

О своих бывших

Даже если ваш партнер пытается что-то выяснить и заставить вас говорить - не говорите ничего. Еще слишком рано для этого!

О своих чувствах на первой же встрече

Трудно не показать свои чувства, когда тебе кто-то действительно нравится. Но это тоже не очень хорошая идея, потому что вы только что познакомились, и иногда другому человеку нужно больше времени...

О кино

Расскажите лучше подробнее о том, как прошел ваш отпуск. Согласно научному исследованию, пары, которые на первом свидании говорят о путешествиях, имеют больше шансов на второе свидание, чем те, кто говорит о кино.

О том, как вам тяжело одному/одной

На первой встрече никто не удосуживается выслушать жалобы другого. И в конце концов, мы сами в одиночку можем добиться в жизни великих свершений.

О политике

Лучше не говорить о политике, потому что вы не знаете политических взглядов другого человека. Таким образом, вы сэкономите время (и энергию), избежав бессмысленных споров, которые могут закончиться настоящей катастрофой.

О сексе

Не затрагивайте эту тему на первой встрече. Если вы заинтересованы в серьезных отношениях, не начинайте хвастаться тем, каковы вы в постели, не будьте слишком легкомысленны и не ищите таким способом партнера на одну ночь.

Слишком много о своей жизни

Если вы заинтересованы в новой встрече с этим человеком, избегайте бесконечных монологов, иначе вы покажетесь слишком эгоцентричным. Сохраните немного таинственности и больше сосредоточьтесь на человеке, с которым вы встречаетесь.

О семье

Даже если вы все еще живете с родителями, или если ваша тетя готовит лучший торт „Наполеон“, первая встреча - не лучшее место для разговора об этом. Во-первых, вы отпугнете своего партнера, слишком быстро затронув личные темы, а во-вторых, если вы признаетесь, что до сих пор живете с родителями, вы можете показаться ребенком, который не знает, как жить своей собственной жизнью. Предложите эти темы для обсуждения в другой раз.

О браке

Не говорите о браке и на втором или третьем свидании. Если только вы не хотите, чтобы ваш партнер сбежал и вычеркнул вас из своей жизни. О браке нужно говорить не при первой встрече, а только тогда, когда вы действительно серьезно настроены на отношения и поделились своими чувствами.

О своих недостатках

Не забывайте золотое правило: никогда не занижайте свою самооценку. Людям нравятся те, кто более уверен в себе. Никогда не забывайте, какой вы хороший человек.

О деньгах

Даже если вам удается работать в нескольких местах или добиваться успеха, это только ваша заслуга. Но не стоит затрагивать эту тему на первой встрече.

О других мужчинах/женщинах

Избегайте восхваления и комментариев в адрес других женщин/мужчин. Держите все это при себе.

О своей работе

Потому что цель встречи - создать хорошую и непринужденную атмосферу. Разговоры о собраниях и рабочих делах - не лучшая тактика. Вы можете затронуть эту тему лишь намекнув, но не углубляйтесь в нее.

О детях

Вы можете говорить о своем собственном детстве, это разрешено. Но на первой встрече лучше не говорить о ваших будущих детях и о том, сколько детей у вас будет.

Источник: Kodused Lood

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