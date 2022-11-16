Детокс для ногтей: как часто надо отказываться от лака и как правильно это делать
Чем ближе Новый год, тем чаще мы задумываемся о начале новой жизни — „зожной“ и помогающей сохранять здоровье и молодость. Очень часто ее советуют начать с детокса, который сейчас придумали буквально для всего — начиная от печени и заканчивая волосами.
Но нужны ли такие процедуры ногтям? Не так давно в социальных сетях один из американских салонов объявил, что да, и предложил марафон „очистки“, рассчитанный на 10 дней. Несколько экспертов, узнав об этом, рассказали действительно ли ногти нуждаются в детоксикации и в чем она должна заключаться.
Нужен ли детокс ногтям?
Известный мастер маникюра Джин Сун Чой, которая работает на фэшн-показах и модных фотосессиях, считает, что концепция не лишена смысла. „Ногти действительно нуждаются в избавлении от продуктов, которые их сушат“, — говорит она. По версии Джин, детоксикация должна заключаться в отказе от базового покрытия, лака и топа — в идеале на неделю раз в три месяца. При этом надо продолжать пользоваться уходовыми средствами — например, лосьонами и маслом для кутикулы.
Топовому канадскому нейл-мастеру Рите Ремарк термин „детокс“ не нравится. „Подумайте вот о чем: волосам никто не предлагает дать „подышать“. Если они ослаблены, то вы будете использовать кондиционеры, маски и кератиновые процедуры. Ногти состоят из тех же протеинов, что и волосы, и требуют такого же внимания“, — говорит Рита. По ее мнению, отказываться от ухода в рамках детокса точно не стоит.
Как проводить детокс для ногтей?
Основательница сети бьюти-студий Сара Гибсон Таттл, которая придумала десятидневный марафон, рассказала, как правильно провести детоксикацию. Первые пять дней предполагают отказ от лака: „Хотя нет никаких научных данных, что надо какое-то время обходиться без покрытия, мы замечаем, что это делает кутикулу и ногти наших клиентов более сильными и здоровыми“, — говорит она.
В первый день следует обрезать и подпилить ногти. По словам Татл, главное при этом — следовать правилу 90/10. „Девяносто процентов формы мы придаем маникюрными ножницами, десять — пилкой“, — объясняет она. Дома Сара советует использовать кусачки с плоскими кончиками, а потом аккуратно сгладить пилочкой края. Ремарк согласна с этим шагом: она отмечает, что укорачивание ногтей — очень верное решение, если пластины склонны к ломкости и отслаиванию. „Надо дать им новый старт“, — говорит Рита.
После того, как ногти обработаны, а все заусенцы удалены, в течение пяти дней следует трижды за сутки наносить на пластины и кожу вокруг них масло для кутикулы. На шестой день ногти следует покрыть лаком с питательной формулой, а на одиннадцатый день можно отправляться в салон или делать маникюр дома.
Как часто надо проводить детокс? Эксперты так и не сошлись во мнении, отвечая на этот вопрос. Джин Сун Чой рекомендует проводить недельную „детоксикацию“ раз в три месяца, Татл считает, что очищение необходимо устраивать два-четыре раза в год. Ремарк же уверена, что прежде всего надо обращать внимание на состояние ногтей. „Важно прислушиваться к своему организму — в данном случае к ногтям и рукам. Главное — выбрать именно то, что подходит именно вам“, — говорит она.
Источник: The Voice