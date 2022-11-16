Детокс для ногтей: как часто надо отказываться от лака и как правильно это делать

Но нужны ли такие процедуры ногтям? Не так давно в социальных сетях один из американских салонов объявил, что да, и предложил марафон „очистки“, рассчитанный на 10 дней. Несколько экспертов, узнав об этом, рассказали действительно ли ногти нуждаются в детоксикации и в чем она должна заключаться.

Нужен ли детокс ногтям?

Известный мастер маникюра Джин Сун Чой, которая работает на фэшн-показах и модных фотосессиях, считает, что концепция не лишена смысла. „Ногти действительно нуждаются в избавлении от продуктов, которые их сушат“, — говорит она. По версии Джин, детоксикация должна заключаться в отказе от базового покрытия, лака и топа — в идеале на неделю раз в три месяца. При этом надо продолжать пользоваться уходовыми средствами — например, лосьонами и маслом для кутикулы.

Топовому канадскому нейл-мастеру Рите Ремарк термин „детокс“ не нравится. „Подумайте вот о чем: волосам никто не предлагает дать „подышать“. Если они ослаблены, то вы будете использовать кондиционеры, маски и кератиновые процедуры. Ногти состоят из тех же протеинов, что и волосы, и требуют такого же внимания“, — говорит Рита. По ее мнению, отказываться от ухода в рамках детокса точно не стоит.

Как проводить детокс для ногтей?

Основательница сети бьюти-студий Сара Гибсон Таттл, которая придумала десятидневный марафон, рассказала, как правильно провести детоксикацию. Первые пять дней предполагают отказ от лака: „Хотя нет никаких научных данных, что надо какое-то время обходиться без покрытия, мы замечаем, что это делает кутикулу и ногти наших клиентов более сильными и здоровыми“, — говорит она.