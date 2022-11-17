Дневник эстонской женщины: очень надоедает объяснять людям, почему я не пью(1)
Мы публикуем записи из дневника анонимного автора, в которых автор делится своим опытом и мыслями о своем пути к сокращению употребления алкоголя, пройденном им вместе с программой Selge.
Первые недели я пережила. Стало немного проще.
На этой неделе я, наконец, сообщила друзьям, что бросила себе вызов, став участницей программы Selge, и планирую сократить употребление алкоголя, и сказала им, что я очень нуждаюсь в их поддержке на этом пути. В этой программе в качестве одной из стратегий указана именно поддержка со стороны близких людей. Я записала, кто может при необходимости помочь мне и подбодрить меня. Что неудивительно, мои самые близкие люди были моими самыми-самыми и в выпивке! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты! Итак, сначала я попросила поддержки у Марта, поговорила с девочками и сообщила о своем проекте на работе. Есть и такие люди, которые считают, что это полная глупость, и такие, которым эта более трезвая жизнь когда-то помогла. Очень надоедает объяснять людям, почему я не пью.
К счастью, наставник Selge Михкель, который знакомит участников с программой и руководит процессами, также напоминает о заполнении алкодневника. Заполнять дневник нужно как минимум раз в неделю. Каждую неделю я получаю от Михкеля обратную связь относительно поставленных мной целей и реальности. На прошлой неделе я все же не смогла придерживаться своих целей, но, к счастью, обратная связь всегда носит подбадривающий, а не порицательный характер. Это именно то, что мне больше всего нужно.
В рамках этой программы я обратила внимание на тему рискованных ситуаций, в случае которой рассматриваются, так сказать, несущественные решения, когда я не планирую пить, но ситуация как-то располагает к этому. Я стараюсь осознанно избегать таких ситуаций, но почему это так чертовски тяжело? Например, я не хотела идти „сидеть“ с коллегами в пятницу после рабочего дня и гулять между полками с бутылками вина в магазине, чтобы найти выгодное предложение. Но fear of missing out меня все же настиг на этой неделе. К тому же, Март внушил мне, что в холодильнике всегда должен быть в запасе хороший, охлажденный игристый напиток. Я оступилась!
Тогда я решила попробовать альтернативные занятия и напитки. Два раза вечером я совершала длительные пешие прогулки в пиритаском лесу и начала читать новую книгу. Вместо того, чтобы баловать себя вином, я приобрела домой аппарат для газирования воды, а также безалкогольный имбирный напиток, который в сочетании с тоником очень похож на настоящий коктейль. К концу пятого модуля я поняла, что ситуация намного серьезнее, чем я полагала в начале, и мне нужно намного сильнее погрузиться в эту программу. В конце концов, разве не мне самой это выгодно?
Дневник ведет 39-летняя женщина. Она мать, супруга, достойная коллега и энергичный человек. Но она заметила, что алкоголь играет в ее жизни бóльшую роль, нежели она сама могла бы подумать. Однажды она поняла, что потихоньку теряет контроль над своими чувствами, мыслями и привычками. Тогда она решила обратиться за помощью. Анонимно, самостоятельно, в интернете. Ей очень помогла доступная с 2020 года интерактивная интернет-программа Selge, которая обеспечивает людям поддержку при постановке целей по сокращению употребления алкоголя и в ходе их реализации в течение продолжительного времени.
Кампания Selge финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.
Подробная информация: https://selge.alkoinfo.ee/?q=homepageguest&language=ru