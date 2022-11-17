Дневник эстонской женщины: очень надоедает объяснять людям, почему я не пью

Первые недели я пережила. Стало немного проще.

На этой неделе я, наконец, сообщила друзьям, что бросила себе вызов, став участницей программы Selge, и планирую сократить употребление алкоголя, и сказала им, что я очень нуждаюсь в их поддержке на этом пути. В этой программе в качестве одной из стратегий указана именно поддержка со стороны близких людей. Я записала, кто может при необходимости помочь мне и подбодрить меня. Что неудивительно, мои самые близкие люди были моими самыми-самыми и в выпивке! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты! Итак, сначала я попросила поддержки у Марта, поговорила с девочками и сообщила о своем проекте на работе. Есть и такие люди, которые считают, что это полная глупость, и такие, которым эта более трезвая жизнь когда-то помогла. Очень надоедает объяснять людям, почему я не пью.

К счастью, наставник Selge Михкель, который знакомит участников с программой и руководит процессами, также напоминает о заполнении алкодневника. Заполнять дневник нужно как минимум раз в неделю. Каждую неделю я получаю от Михкеля обратную связь относительно поставленных мной целей и реальности. На прошлой неделе я все же не смогла придерживаться своих целей, но, к счастью, обратная связь всегда носит подбадривающий, а не порицательный характер. Это именно то, что мне больше всего нужно.

В рамках этой программы я обратила внимание на тему рискованных ситуаций, в случае которой рассматриваются, так сказать, несущественные решения, когда я не планирую пить, но ситуация как-то располагает к этому. Я стараюсь осознанно избегать таких ситуаций, но почему это так чертовски тяжело? Например, я не хотела идти „сидеть“ с коллегами в пятницу после рабочего дня и гулять между полками с бутылками вина в магазине, чтобы найти выгодное предложение. Но fear of missing out меня все же настиг на этой неделе. К тому же, Март внушил мне, что в холодильнике всегда должен быть в запасе хороший, охлажденный игристый напиток. Я оступилась!