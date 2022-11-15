Как помочь ребенку хорошо учиться: 4 полезных совета для родителей

Можно ли заставить ребенка учиться?



Есть такая пословица: „Один человек может привести лошадь к водопою, но и 100 человек не смогут заставить ее пить“. Если ребенок не хочет учиться, заставить его не получится. Дети уже рождаются с желанием познавать этот мир, это заложено в них, без этого малышу не выжить. Именно взрослые могут отбить у ребенка желание учиться, конечно, делают это не специально.



Например, ребенок в возрасте 4-5 лет задает множество вопросов, ему интересно все, что он видит, есть желание разобраться в том, чего он пока не понимает. Но, вместо того, чтобы разговаривать с ним, все объяснять, многие родители, ссылаясь на усталость, не торопятся отвечать на его вопросы. Не удивительно, что со временем ребенок перестает спрашивать и интересоваться, у него пропадает желание узнавать что-то новое. Поэтому, если малыш о чем-то спросил, нужно обязательно ответить на его вопрос, хотя бы кратко. Угнетает интерес и следующая фраза: „Ты сейчас этого не поймешь, потому что слишком маленький“. Нужно искать ответы на любой вопрос, пытаясь сделать это максимально доступно и понятно. Многие родители запрещают детям сидеть за компьютером, выходить в Интернет. Вместо категоричного „нет“, стоит научить ребенка правильно искать информацию в сети, рассказать ему о правилах безопасности, быть для него учителем, наставником, а не строгим цензором.



Желательно объяснить детям, зачем им нужно учиться. Например, если ребенок хорошо знает какой-то иностранный язык, отправившись в путешествие, он сможет пообщаться с местными жителями, сделать заказ в кафе или купить какую-то вещь в магазине. Арифметика может пригодиться в жизни, когда нужно вычислить, например, сколько рублей можно сэкономить, если товар продают с 10% или 20% скидкой, а знание классической литературы поможет создать образ интеллигентного, образованного человека.



Ребенок копирует своих родителей. Если они тянутся к новым знаниям, любят ходить на выставки, читают журналы, книги, он начинает за ними повторять. Чтобы проснулся интерес к учебе, нужно время от времени устраивать совместные походы в театр, музей, посещать различные мастер-классы.



Как помочь ребенку с учебой



Многие родители мечтают, чтобы их ребенок был круглым отличником, всегда получать одни пятерки. Но нужно понимать, что у каждого школьника свои способности: кто-то – отличный математик, кто-то прекрасно пишет сочинения. Если у ребенка математические способности, необходимо развивать именно их, и не важно, что по другим предметам оценки будут на балл ниже. Возможно, со временем он выберет ту специальность, где важны именно эти знания. Еще одна распространенная ошибка: перегружать детей, заставляя их все свободное время проводить в разных кружках и секциях. Это может, наоборот, отбить желание учиться. Пусть это один или два кружка, но посещая их, ребенок будет действительно получать удовольствие, отдыхать душой.



Учеба – это обязанность ребенка, он должен сам собирать свой портфель, готовить одежду для физкультуры, заранее позаботиться о том, чтобы у него было все необходимое для урока технологии или ИЗО. Все уроки школьник тоже должен делать сам, и, только если он не справляется, у него не получается, он может попросить помощи у взрослых. Нужно показать ребенку, где и как искать необходимую информацию в книгах, учебниках, Интернете, и дальше он должен сам работать над очередным докладом или сообщением.



Что же тогда делать родителям, если ребенок со всем справится сам?



1. Организовать его режим, помочь ему спланировать свой день. Ребенок обязательно должен высыпаться, а это значит, что каждый день ложиться спать в одно и то же время. У него должно оставаться время на прогулки, прием пищи, гигиенические процедуры, а также на свои хобби, увлечения, творческие занятия. И, конечно, он должен вовремя закончить все уроки, а не сидеть с учебниками до 12 ночи.



2. Следить за его питанием. Несмотря на то, что дети охотно питались бы одними чипсами и гамбургерами, запивая все это газировкой, такое меню им не подходит. В его рационе обязательно должны быть мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, ягоды, орехи, молочные и кисломолочные продукты. Если ему не хватает витаминов, других полезных веществ, можно приобрести и их, но только после консультации с врачом, который назначит необходимые препараты, изучив его анализы.



3. Развивать словарный запас ребенка. Самый простой способ – это чтение. Даже если школьник сам умеет читать, можно помочь ему с выбором литературы. Важно, чтобы книга подходила ему по возрасту, была на интересующую его тему. Можно всей семьей слушать аудиокниги, а потом обсуждать их, объяснять детям, что означает то или иное слово, термин, можно вместе прочитать его значение в словаре. Стоит поощрять его желание высказаться, рассказывать о том, что ему интересно, обсуждать с ним темы, которые его особенно затронули. Полезно иногда играть с детьми в слова.



4. Помнить об однозадачности. Многие дети, делая уроки, могут одновременно слушать музыку или общаться с друзьями в телефоне. Даже если ребенок говорит, что у него получается все совмещать, это не так. Наш мозг не может одновременно концентрироваться на нескольких вещах, если человек занят 2-3 делами одновременно, он постоянно перескакивает с одного на другое, а это не очень хорошо, т.к. в результате ни одно из них не завершено так, как нужно. Чтобы урок действительно запомнился, ребенок должен сосредоточиться на учебе, поэтому на время стоит убрать все гаджеты и другие отвлекающие внимание вещи. Справиться со всеми заданиями – может наслаждаться музыкой и разговаривать с друзьями.