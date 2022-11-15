Шокированная женщина: я спросила у мужчины, куда делся презерватив, а он пожал плечами

„Я спросила его, куда делся презерватив, и он пожал плечами. Я помню, что была в шоке. Мы занимались сексом, зная, что больше никогда не увидимся, и он рисковал тем, что я могу забеременеть!?“.

Это произошло более 10 лет назад, и только недавно Миа поняла, почему она так остро чувствовала, что ее опорочили, пишет Naistekas. Узнав, что существует даже название для снятия презерватива без ведома или согласия партнера - „stealthing“, - она смогла лучше справиться с разочарованием.