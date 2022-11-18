Симптомы дефицита витаминов очень разнообразны, но дефицит этих трех веществ чаще всего испытывают мужчины

По словам фармацевта Лаури Баара из аптеки Benu, результаты нескольких различных исследований говорят об одном - мужчины в основном испытывают дефицит витамина D, цинка и магния. Витамины группы В, такие как В6, В9 и В12, йод, витамин С и кальций также важны, но их дефицит встречается несколько реже.

Эффект снежного кома от недостатка витаминов

„Как правило, недостаток витаминов и минералов вызван отсутствием физических упражнений на свежем воздухе, однообразным питанием и чрезмерным стрессом. Дефицит может также возникать из-за того, что организм уже испытывает недостаток одних витаминов, что в свою очередь препятствует усвоению других. Например, для усвоения кальция необходим витамин D, но если в организме не хватает витамина D, он не может усвоить достаточное количество кальция“, - говорит Баар, объясняя, как дефицит одного витамина может привести к дефициту других витаминов и минералов.

По словам фармацевта, более молодые мужчины и те, кто много занимается спортом, а также те, кто страдает ожирением или постоянно находится в условиях сильного стресса, больше подвержены риску дефицита витаминов и минералов. „Кроме того, те, у кого очень однообразное, нерегулярное или переработанное питание, например, фастфуд и полуфабрикаты, также могут испытывать дефицит витаминов“, - сказал Баар.

Симптомы дефицита витаминов имеют широкий спектр проявлений

По словам фармацевта, наиболее распространенными признаками дефицита витамина D являются мышечная слабость, усталость, трудности со сном, депрессия, легкое недомогание, выпадение волос и потеря аппетита. „Аналогичным образом, широкий спектр симптомов характерен для частоты последующего дефицита цинка и магния. Симптомы дефицита цинка включают ухудшение самочувствия, диарею, кожные волдыри, выпадение волос, раздражительность и потерю аппетита. На дефицит магния могут указывать потеря аппетита, тошнота и слабость, судороги и спазмы, сонливость и ощущение покалывания на коже“, - говорит фармацевт.