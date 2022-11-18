Симптомы дефицита витаминов очень разнообразны, но дефицит этих трех веществ чаще всего испытывают мужчины(2)
Стремительный образ жизни, нерегулярное питание, недостаток физических упражнений и солнечного света могут легко нарушить баланс и привести к проблемам со здоровьем, пишет Naistekas. Фармацевт объясняет, дефицит каких витаминов и минералов наиболее вероятен для мужчин и как его предотвратить.
По словам фармацевта Лаури Баара из аптеки Benu, результаты нескольких различных исследований говорят об одном - мужчины в основном испытывают дефицит витамина D, цинка и магния. Витамины группы В, такие как В6, В9 и В12, йод, витамин С и кальций также важны, но их дефицит встречается несколько реже.
Эффект снежного кома от недостатка витаминов
„Как правило, недостаток витаминов и минералов вызван отсутствием физических упражнений на свежем воздухе, однообразным питанием и чрезмерным стрессом. Дефицит может также возникать из-за того, что организм уже испытывает недостаток одних витаминов, что в свою очередь препятствует усвоению других. Например, для усвоения кальция необходим витамин D, но если в организме не хватает витамина D, он не может усвоить достаточное количество кальция“, - говорит Баар, объясняя, как дефицит одного витамина может привести к дефициту других витаминов и минералов.
По словам фармацевта, более молодые мужчины и те, кто много занимается спортом, а также те, кто страдает ожирением или постоянно находится в условиях сильного стресса, больше подвержены риску дефицита витаминов и минералов. „Кроме того, те, у кого очень однообразное, нерегулярное или переработанное питание, например, фастфуд и полуфабрикаты, также могут испытывать дефицит витаминов“, - сказал Баар.
Симптомы дефицита витаминов имеют широкий спектр проявлений
По словам фармацевта, наиболее распространенными признаками дефицита витамина D являются мышечная слабость, усталость, трудности со сном, депрессия, легкое недомогание, выпадение волос и потеря аппетита. „Аналогичным образом, широкий спектр симптомов характерен для частоты последующего дефицита цинка и магния. Симптомы дефицита цинка включают ухудшение самочувствия, диарею, кожные волдыри, выпадение волос, раздражительность и потерю аппетита. На дефицит магния могут указывать потеря аппетита, тошнота и слабость, судороги и спазмы, сонливость и ощущение покалывания на коже“, - говорит фармацевт.
Баар подчеркивает, что трудно определить конкретный дефицит витаминов или минералов, основываясь только на наиболее распространенных симптомах, поскольку существует так много соединений, необходимых организму, и оценка зависит от конкретной ситуации и не может быть обобщена для всех.
Профилактическое лечение витаминами не реже одного раза в год
Поскольку питание является основой здоровья и определяет, получает ли организм все необходимое для жизни и здоровья, разнообразная и здоровая диета крайне важна. Однако если изучение содержания витаминов и минералов в продуктах питания и составление на этой основе сбалансированного меню кажется чрезмерным и не дает положительного результата на практике, фармацевт порекомендует принимать комплексные витамины для восполнения дефицита.
„Говоря в целом, всем лучше принимать витаминные добавки раз в год. Не обязательно выбирать самую концентрированную версию, но можно принимать поддерживающий, менее концентрированный препарат“, - объясняет Баар, который рекомендует проконсультироваться с фармацевтом, чтобы подобрать подходящий препарат.
Витамин D и цинк необходимы
Как минимум, говорит фармацевт, мужчины должны включить в свое меню добавки витамина D и цинка, поскольку в нашем климате дефицит витамина D является скорее правилом, чем исключением, а цинк помогает поддерживать иммунитет и нормальный уровень мужских гормонов.
Магний, рекомендует он, следует принимать единовременно, и его не нужно принимать ежедневно для поддержания нормального уровня. „Хорошим вариантом являются комплексные витамины для мужчин, которые даже при быстром образе жизни дают уверенность в том, что ваш организм имеет все необходимое. Кроме того, комплексные витамины для мужчин хороши тем, что часто содержат незаменимые аминокислоты и стимуляторы, например, натуральный женьшень“, - делится Баар своими рекомендациями.
Однако фармацевт подчеркивает, что витамины также необходимо принимать с осторожностью и вниманием, чтобы избежать передозировок. „Поэтому разумнее будет принимать конкретные витамины и минералы отдельно или комплексный вариант и не принимать больше суточной нормы“, - подчеркивает Баар. „Если есть желание принимать их больше, важно перед приемом сделать анализ крови для определения уровня витаминов и минералов в организме и проконсультироваться с врачом или фармацевтом о том, что принимать и в каком количестве.“
Когда принимать витамины?
По словам фармацевта, витамины следует принимать с едой или после еды, так они лучше усваиваются и перевариваются. „Не рекомендуется пить кофе перед приемом витаминов, так как он препятствует усвоению некоторых витаминов. Также стоит убедиться, что мультивитамин не содержит одновременно железо и кальций, так как эти два витамина мешают усвоению друг друга в организме.“
Кроме того, фармацевт рекомендует принимать витамины утром, так как многие витамины обладают легким стимулирующим эффектом, поэтому их прием вечером может нарушить сон. „Однако если необходимо принимать витамины и минералы, которые не следует принимать вместе, например, железо и кальций, дозировку следует распределить на день. Например, принимайте железо утром, а кальций вечером, так вы будете уверены, что они не мешают друг другу“, - объясняет Баар.