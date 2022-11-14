ФОТО | Гламурное и стильное мероприятие: Tradehouse наградил лучших бьюти-мастеров Эстонии
По случаю 20-летнего юбилея Tradehouse впервые назвал лучших эстонских бьюти-мастеров на ярком гала-вечере Ilu Peegel, пишет GLOSS.ee.
„Идея награждать лучших мастеров в сфере красоты загорелось в нас уже в 2018 году, и мы счастливы и благодарны, что после всех преград и усилий мы достигли своей цели“, — говорит генеральный директор Tradehouse Лаура Кульдкепп.
Итак, лучшие из лучших по версии Tradehouse:
Женский парикмахер: Рагне Оппе
Мужской парикмахер: Мартин Ноа Льдинин
Мастер маникюра: Керли Яаго
Мастер ногтевого сервиса: Лийс Кярбик
Мастер по педикюру: Анастасия Поддубко
Косметолог: Келли Пеэл-Крамм
Визажист: Кайса Кулламаа
Мастер по бровям: Стелла-Амелия Ныммик
Мастер по наращиванию ресниц: Кейзи Сатт
Массажист: Севиль Шукюрова
Бьюти-тренер: Елена Эрниц Салон: C.U.T Salong
Партнер по сотрудничеству: Sirowa Tallinn
Партнер по сотрудничеству: Nordic Beauty Inc.
Лучший бренд: Pettenon Cosmetics
Лучший бренд: Vinn Group
Звание Pretty Curious: Эвелин Кивило-Паас