Красота и здоровье
14.11.2022, 16:20

ФОТО | Гламурное и стильное мероприятие: Tradehouse наградил лучших бьюти-мастеров Эстонии

 
ФОТО: Kalev Lilleorg

По случаю 20-летнего юбилея Tradehouse впервые назвал лучших эстонских бьюти-мастеров на ярком гала-вечере Ilu Peegel, пишет GLOSS.ee.

„Идея награждать лучших мастеров в сфере красоты загорелось в нас уже в 2018 году, и мы счастливы и благодарны, что после всех преград и усилий мы достигли своей цели“, — говорит генеральный директор Tradehouse Лаура Кульдкепп.

Итак, лучшие из лучших по версии Tradehouse:

  • Женский парикмахер: Рагне Оппе

  • Мужской парикмахер: Мартин Ноа Льдинин

  • Мастер маникюра: Керли Яаго

  • Мастер ногтевого сервиса: Лийс Кярбик

  • Мастер по педикюру: Анастасия Поддубко

  • Косметолог: Келли Пеэл-Крамм

  • Визажист: Кайса Кулламаа

  • Мастер по бровям: Стелла-Амелия Ныммик

  • Мастер по наращиванию ресниц: Кейзи Сатт

  • Массажист: Севиль Шукюрова

  • Бьюти-тренер: Елена Эрниц Салон: C.U.T Salong

  • Партнер по сотрудничеству: Sirowa Tallinn

  • Партнер по сотрудничеству: Nordic Beauty Inc.

  • Лучший бренд: Pettenon Cosmetics

  • Лучший бренд: Vinn Group

  • Звание Pretty Curious: Эвелин Кивило-Паас

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