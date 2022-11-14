Сейчас лучше заканчивать начатое, чем начинать новое. Прогноз на неделю от астролога RusDelfi
Итак, друзья, календарная осень подходит к концу и скоро нас ожидают первые морозы. Давайте посмотрим, какие перемещения планет происходят в данное время и какое влияние это будет оказывать на нас. Напомню, что здесь мы рассматриваем все с точки зрения ведической астрологии Джйотиш.
Луна - убывающая, Марс - ретроградный. Не самое лучшее время для новых начинаний. Лучше доделать начатые проекты, прежде чем начинать новые.
Последний время я часто слышала от моих клиентов, что месяц был для изматывающим и тяжелым, не было сил, постоянно хотелось спать. Сейчас ситуация изменяется. Солнце переходит в знак Скорпиона, что даст больше энергии. Скорпион - знак очищения и возрождения, поэтому лучше всего направить энергию в это русло: оставить дурные привычки, избавиться от ненужных связей, доделать ремонт или разобрать шкафы.
Обратите внимание на 16 ноября. Энергетика дня - огненная, способствует повышенной возбудимости, поэтому этот день лучше начать с чашки ромашкового чая, хотя вам, наоборот, будет хотеться сдвинуть горы и натворить разных дел. Активные действия, спортзал, прогулки, физическая работа очень приветствуются для сброса лишней энергии. Самооценка может сыграть в этот день с вами плохую шутку - вы можете почувствовать себя на пьедестале, хотя к этому может и нет никаких оснований. Поэтому не стоит выяснять отношения в этот день или просить повышения зарплаты. Возможно в этот день придет новая идея, которую следует хорошо осмыслить прежде чем претворять в жизнь.
Соответственно, после такого мощного выплеска энергии следующий день 17 Ноября будет менее продуктивен. Делаем только то, что нужно, и оставляем как можно больше времени для отдыха.
Если вы практикуете разгрузочные дни, то 19 и 20 ноября наиболее подходящие для очищение организма.
21 ноября - эмоционально сложный день. Если в этот день вы вспомнили, что кому-то, что-то обещали и не сделали обязательно выполните обещание. Подсознание очень активно, возможны яркие сны, образы, странные мысли, могут приходить ответы на вопросы. Если вы встречаете давних знакомых это может быть знаком, что стоит возобновить отношения. Если вы в ссоре с этим человеком, постарайтесь найти слова, чтобы снять напряжение между вами. Раны от ссор в этот день будут долго излечиваться.
В целом нас ожидает благоприятная и продуктивная неделя, но имейте в виду, сейчас лучше заканчивать начатое, чем начинать новое. Желаю всем отличного настроения!