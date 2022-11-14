Сейчас лучше заканчивать начатое, чем начинать новое. Прогноз на неделю от астролога RusDelfi

Луна - убывающая, Марс - ретроградный. Не самое лучшее время для новых начинаний. Лучше доделать начатые проекты, прежде чем начинать новые.

Последний время я часто слышала от моих клиентов, что месяц был для изматывающим и тяжелым, не было сил, постоянно хотелось спать. Сейчас ситуация изменяется. Солнце переходит в знак Скорпиона, что даст больше энергии. Скорпион - знак очищения и возрождения, поэтому лучше всего направить энергию в это русло: оставить дурные привычки, избавиться от ненужных связей, доделать ремонт или разобрать шкафы.

Обратите внимание на 16 ноября. Энергетика дня - огненная, способствует повышенной возбудимости, поэтому этот день лучше начать с чашки ромашкового чая, хотя вам, наоборот, будет хотеться сдвинуть горы и натворить разных дел. Активные действия, спортзал, прогулки, физическая работа очень приветствуются для сброса лишней энергии. Самооценка может сыграть в этот день с вами плохую шутку - вы можете почувствовать себя на пьедестале, хотя к этому может и нет никаких оснований. Поэтому не стоит выяснять отношения в этот день или просить повышения зарплаты. Возможно в этот день придет новая идея, которую следует хорошо осмыслить прежде чем претворять в жизнь.

Соответственно, после такого мощного выплеска энергии следующий день 17 Ноября будет менее продуктивен. Делаем только то, что нужно, и оставляем как можно больше времени для отдыха.

Если вы практикуете разгрузочные дни, то 19 и 20 ноября наиболее подходящие для очищение организма.