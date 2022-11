Музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в этом году пройдет в Доме братства Черноголовых

Организатор панъевропейского фестиваля BIG BANG, бельгийская Zonzo Compagnie, привезет в Эстонию постановку „3ACH: A Stairway to Heaven“, в которой дуэт великолепных скрипачей знакомит зрителей с музыкой великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В представлении также используются костюмы и видеоматериалы. Постановка была удостоена главной премии на шанхайском фестивале NOW (2020) и оказалась в числе номинантов на приз The Young Audiences Music Awards (2017).