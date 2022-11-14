Музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в этом году пройдет в Доме братства Черноголовых
Музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в этом году пройдет в Доме братства Черноголовых
В Доме братства Черноголовых, относящемся к Таллиннской филармонии, 18 и 19 ноября состоится музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в возрасте от 5 до 13 лет. В программе мероприятия заявлены несколько крупных культурных центров Европы, а от Эстонии в нем примут участие композиторы Хелена Тулве, Татьяна Козлова-Йоханнес, Юло Кригул и Мария Кырвитс. Гидом для слушателей на концерте в виртуальной реальности станет Тармо Йоханнес, а музыкальные мастер-классы проведут Мари Калкун и Рейго Ахвен.
Хелена Тулве, Татьяна Козлова-Йоханнес, Юло Кригул и Мария Кырвитс выступят на фестивале как „Ансамбль эстонских композиторов“, представив зрителям музыкальное произведение с театральными элементами „Номад: двери сна“, созданное специально для этого концерта. Автор постановки Кярт Тыниссон. Для извлечения звуков в произведении используются разнообразные повседневные предметы – хрустальные чаши, стаканы, кафель, стопки наждачной бумаги, болты и гвозди, бумага и крупа. В заключительной части концерта публика сможет поближе рассмотреть эти музыкальные инструменты.
Для концерта-впечатления „Посмотри по сторонам, загляни в себя“ слушателям будут выданы очки виртуальной реальности. Видеоряд, транслируемый через очки, уведет публику на природу, прочь из концертного зала – рассматривать детали, наблюдать за игрой света, проникаться настроением места. Ведущий и комментатор Тармо Йоханнес. В записи звучит „Песня земли и моря“ Мярта-Матиса Лилля в исполнении ансамбля „U:“.
Музыкальные мастер-классы с мини-концертами и участием публики состоятся в оба дня фестиваля. Мастер-класс под руководством исполнительницы народной музыки Мари Калкун посвящен вокалу. „Наши предки обещали золотое яблоко или даже пару волов за хороший голос, потому что голос не только озвучивает мысли, но и порой способен сдвинуть горы“, – говорит Мари Калкун.
Барабанщик-виртуоз Рейго Ахвен обещает, что на его мастер-классе никто не останется не у дел. „Концерт перенесет слушателей к ритмам Западной Ганы, и для этого не понадобится перелет. Но мы отправимся не на рыночную площадь в Аккре, а на праздник урожая в одном скотоводческом племени на расстоянии в несколько сотен километров от столицы – там играют на колокольцах, барабанах джембе и джун-джун и очень много хлопают в ладоши“, – рассказывает Рейго Ахвен. В мини-концертах также примут участие музыканты из Португалии.
Концерты и музыкальные инсталляции из других стран Европы для детей и подростков
Международный фестиваль BIG BANG – это возможность провести в Таллинне концерты высокого класса и привезти в страну такие детские музыкальные инсталляции, каких в Эстонии не делают.
Продюсер фестиваля Свеа Идеон рассказывает, что свой вклад в подготовку BIG BANG внесли шестнадцать крупных европейски культурных центров, и в Эстонии можно будет увидеть выступления гостей из Бельгии, Франции, Нидерландов и Португалии.
Организатор панъевропейского фестиваля BIG BANG, бельгийская Zonzo Compagnie, привезет в Эстонию постановку „3ACH: A Stairway to Heaven“, в которой дуэт великолепных скрипачей знакомит зрителей с музыкой великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В представлении также используются костюмы и видеоматериалы. Постановка была удостоена главной премии на шанхайском фестивале NOW (2020) и оказалась в числе номинантов на приз The Young Audiences Music Awards (2017).
Концерт „Полнолуние“ французской труппы Compagnie La Balbutie дает пищу для воображения благодаря прослушиванию музыки в темноте. Он рассказывает о том, как проходит ночь от заката до первых лучей солнца, и в процессе воображение самих слушателей становится театром.
Помимо основной программы во время фестиваля BIG BANG в Доме братства Черноголовых будет открыта бесплатная выставка музыкальных и звуковых инсталляций. Из Бельгии приедут две „музыкальных машины“: StepStrument, на которой дети смогут наиграть свою мелодию шагами, и Serafyn, состоящая из 108 свистков, 6 мехов и 16 мигалок. Также можно будет посетить интерактивную выставку электронных инструментов „Mobile Touch“ и звуковую инсталляцию „Sublumia“, в ходе которой музыка создается и усиливается при помощи приборов, расположенных в различных частях помещения. Многие из выставок сопровождаются мастер-классами, а их авторы представят свои собственные инсталляции.
Фестиваль организован Таллиннской филармонией совместно с Zonzo Compagnie (Бельгия) в рамках программы UNESCO „Таллинн – город музыки“. Спонсоры: программа „Творческая Европа“, город Таллинн, фонд „Капитал культуры Эстонии“ и министерство культуры.
Дополнительная информация: Музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в Таллинне: www.filharmoonia.ee/bigbang