Музыкальный фестиваль BIG BANG для детей и подростков в этом году пройдет в Доме братства Черноголовых

Хелена Тулве, Татьяна Козлова-Йоханнес, Юло Кригул и Мария Кырвитс выступят на фестивале как „Ансамбль эстонских композиторов“, представив зрителям музыкальное произведение с театральными элементами „Номад: двери сна“, созданное специально для этого концерта. Автор постановки Кярт Тыниссон. Для извлечения звуков в произведении используются разнообразные повседневные предметы – хрустальные чаши, стаканы, кафель, стопки наждачной бумаги, болты и гвозди, бумага и крупа. В заключительной части концерта публика сможет поближе рассмотреть эти музыкальные инструменты.

Для концерта-впечатления „Посмотри по сторонам, загляни в себя“ слушателям будут выданы очки виртуальной реальности. Видеоряд, транслируемый через очки, уведет публику на природу, прочь из концертного зала – рассматривать детали, наблюдать за игрой света, проникаться настроением места. Ведущий и комментатор Тармо Йоханнес. В записи звучит „Песня земли и моря“ Мярта-Матиса Лилля в исполнении ансамбля „U:“.

Музыкальные мастер-классы с мини-концертами и участием публики состоятся в оба дня фестиваля. Мастер-класс под руководством исполнительницы народной музыки Мари Калкун посвящен вокалу. „Наши предки обещали золотое яблоко или даже пару волов за хороший голос, потому что голос не только озвучивает мысли, но и порой способен сдвинуть горы“, – говорит Мари Калкун.

Барабанщик-виртуоз Рейго Ахвен обещает, что на его мастер-классе никто не останется не у дел. „Концерт перенесет слушателей к ритмам Западной Ганы, и для этого не понадобится перелет. Но мы отправимся не на рыночную площадь в Аккре, а на праздник урожая в одном скотоводческом племени на расстоянии в несколько сотен километров от столицы – там играют на колокольцах, барабанах джембе и джун-джун и очень много хлопают в ладоши“, – рассказывает Рейго Ахвен. В мини-концертах также примут участие музыканты из Португалии.

Концерты и музыкальные инсталляции из других стран Европы для детей и подростков