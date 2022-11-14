Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022: кому стоит заняться поиском новых увлечений, а кому - больше работать?

Овен

У Овнов последние дни недели могут стать несколько сумбурными. Чтобы каждое утро было добрым, важно помнить о четырех приметах счастливого дня. Они помогут начинать день с позитивной ноты и оставаться продуктивными на всем его протяжении. В эти семь дней в жизни Овнов может произойти много интересных и важных, а также не всегда приятных вещей. Не исключено, что ночные светила породят в умах этих людей иллюзию необратимости происходящего, но это не более чем страх. Не нужно думать о негативе, дабы не потерять удачу.

Телец

Тельцам в период с 14 по 20 ноября стоит научиться доверять внутреннему голосу. Да, Венера ослабнет 16 числа, но на следующий день Меркурий не допустит ослабления интуиции этих людей. Эта планета будет заинтересована в том, чтобы Тельцы преуспели во всех направлениях. Если вдруг в окружении будут люди, которые после совершения ошибок уйдут безнаказанными, не стоит никого поучать и не стоит никому мстить. Астрологи советуют Тельцам сфокусироваться исключительно на своей жизни и не пытаться нести справедливость. Это будет лишней тратой времени и сил.

Близнецы

Близнецам, которые недавно перешли дорогу какому-то человеку или даже нескольким людям, стоит быть внимательнее, так как обиженные и оставленные в дураках личности так просто этого не оставят. Возможно, Близнецам захотят отомстить, и удачный момент придет. В связи с этим стоит помнить о пяти признаках порчи и сглаза, ведь месть на обязательно должна быть видимой. Во второй половине недели астрологи советуют Близнецам приобщиться к прекрасному — в качестве отдыха выбирать просмотр интересных фильмов, чтение книг, посещение музеев и выставок.

Рак