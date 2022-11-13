13.11.2022, 19:15
ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Откровенно об одном из самых важных жизненных выборов - хорошего ли отца я выбрала для своего ребенка?
ФОТО: | Shutterstock
Решение стать матерью - глубоко личное и разное для каждой женщины. Так же, как и решение, от кого завести ребенка. Как принять одно из самых важных решений в своей жизни? Сделали бы эти женщины сегодня другой выбор? Почему?
В преддверии Дня отца Naistekas побеседовал с четырьмя эстонскими женщинами о мужчинах, которых они выбрали в качестве отцов своих детей.