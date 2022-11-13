Какие они - отцы Эстонии? 13 любопытных фактов от Департамента статистики

Среди мужчин в возрасте от 15 лет отцами являются 48,1%: в Рапласком уезде их целых 59,5%, в Таллинне отцами являются 44% мужчин.

У каждого четвертого отца Эстонии есть высшее образование (26%).

Если в среднем 70,3% населения Эстонии проживает в городской или малогородской области, то относительно отцов этот показатель равен 67,4%, остальные проживают в деревне.