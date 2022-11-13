Журнал Яна
13.11.2022, 09:13

Какие они - отцы Эстонии? 13 любопытных фактов от Департамента статистики

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: fizkes | Shutterstock

В воскресенье, 13 ноября, отмечают День отца. В связи с этим Департамент статистики изучил обобщенный портрет отцов Эстонии, т. е. что о проживающих в Эстонии отцах показывают данные по состоянию на 01.01.2022.

Сколько в Эстонии отцов?

  1. В Эстонии в целом проживает 304 834 отца. По сравнению с началом 2021 года количество отцов в Эстонии несколько увеличилось ― 01.01.2021 в Эстонии проживало 304 657 отцов.

  2. Отцов несовершеннолетних детей насчитывается 237 794, т. е. 78% отцов воспитывает несовершеннолетних детей.

  3. Более половины (57%) отцов Эстонии состоят в браке, 20% являются холостыми или живут в незарегистрированном браке, 17% разведены и 4% овдовели.

  4. В Эстонии живет 7656 отцов-одиночек.

Сколько детей у отцов?

  1. В среднем в Эстонии у одного отца двое детей (точное статистическое среднее: 1,93 ребенка). В распределении по регионам больше всего детей у отцов волости Антсла (2,3 ребенка).

  2. У 37% отцов Эстонии есть один ребенок, у 42% ― двое детей и у 21% ― трое или более детей.

Сколько лет отцам?

  1. Среднему отцу Эстонии 54 года. Средний возраст отцов при рождении первого ребенка ― 32 года (по данным 2021 года).

  2. По состоянию на 01.01.2022 в Эстонии живет 10 несовершеннолетних отцов, общее количество мужчин, ставших отцами в несовершеннолетнем возрасте, ― 1245.

  3. В Эстонии живет 14 отцов старше 100 лет.

Что характеризует отцов Эстонии?

  1. Среди мужчин в возрасте от 15 лет отцами являются 48,1%: в Рапласком уезде их целых 59,5%, в Таллинне отцами являются 44% мужчин.

  2. У каждого четвертого отца Эстонии есть высшее образование (26%).

  3. Если в среднем 70,3% населения Эстонии проживает в городской или малогородской области, то относительно отцов этот показатель равен 67,4%, остальные проживают в деревне.

  4. День отца ― переходящий праздник, и в этом году 736 отцов смогут быть в центре двойного внимания, поскольку в этот день они празднуют также свой день рождения.

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