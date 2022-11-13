Какие они - отцы Эстонии? 13 любопытных фактов от Департамента статистики(7)
В воскресенье, 13 ноября, отмечают День отца. В связи с этим Департамент статистики изучил обобщенный портрет отцов Эстонии, т. е. что о проживающих в Эстонии отцах показывают данные по состоянию на 01.01.2022.
Сколько в Эстонии отцов?
В Эстонии в целом проживает 304 834 отца. По сравнению с началом 2021 года количество отцов в Эстонии несколько увеличилось ― 01.01.2021 в Эстонии проживало 304 657 отцов.
Отцов несовершеннолетних детей насчитывается 237 794, т. е. 78% отцов воспитывает несовершеннолетних детей.
Более половины (57%) отцов Эстонии состоят в браке, 20% являются холостыми или живут в незарегистрированном браке, 17% разведены и 4% овдовели.
В Эстонии живет 7656 отцов-одиночек.
Сколько детей у отцов?
В среднем в Эстонии у одного отца двое детей (точное статистическое среднее: 1,93 ребенка). В распределении по регионам больше всего детей у отцов волости Антсла (2,3 ребенка).
У 37% отцов Эстонии есть один ребенок, у 42% ― двое детей и у 21% ― трое или более детей.
Сколько лет отцам?
Среднему отцу Эстонии 54 года. Средний возраст отцов при рождении первого ребенка ― 32 года (по данным 2021 года).
По состоянию на 01.01.2022 в Эстонии живет 10 несовершеннолетних отцов, общее количество мужчин, ставших отцами в несовершеннолетнем возрасте, ― 1245.
В Эстонии живет 14 отцов старше 100 лет.
Что характеризует отцов Эстонии?
Среди мужчин в возрасте от 15 лет отцами являются 48,1%: в Рапласком уезде их целых 59,5%, в Таллинне отцами являются 44% мужчин.
У каждого четвертого отца Эстонии есть высшее образование (26%).
Если в среднем 70,3% населения Эстонии проживает в городской или малогородской области, то относительно отцов этот показатель равен 67,4%, остальные проживают в деревне.
День отца ― переходящий праздник, и в этом году 736 отцов смогут быть в центре двойного внимания, поскольку в этот день они празднуют также свой день рождения.