Открытый брак: 5 главных вопросов о том, зачем он нужен и как это организовать
Полигамия, свингерство, полиамория — эти варианты отношений, конечно, подходят не всем и порой становятся поводом для оживленных дискуссий. Многие сомневаются, что это может существовать годами и что в таких отношениях вообще есть чувства. А что говорят специалисты?
1. Основные понятия
Открытые отношения — это такое состояние, когда люди получают интимный опыт с кем-то помимо основного партнера. Вариантов много: они могут быть долгими и короткими, только сексуальными или с примесью чувств. В общем случае это немоногамный союз по добровольному согласию партнеров.
2. И как это работает?
Люди предлагают открыть отношения, чтобы удовлетворить какие-то свои нужды. Например, в основных отношениях не хватает секса или желания им заняться. У тех, кто практикует такие отношения, это со временем становится чем-то сродни сексуальной ориентации.
Некоторым не хватает эмоционального накала. Они ищут любовь и глубокую привязанность на стороне. А свингеры, наоборот, имеют строгие правила насчет секса на стороне и большую часть времени моногамны.
Правила игры бывают разными. Например, нельзя приводить партнеров домой, уезжать на выходные или влюбляться.
3. А это вообще нормально?
Специалисты по отношениям склонны считать, что открытые отношения настолько здоровы, насколько это можно сказать о тех, кто в них участвует. Некоторые варианты прекрасны, жизнеутверждающи и могут быть предметом для подражания. Другие содержат элементы насилия и попросту опасны. Словом, всё, как в обычном романе.
4. Как подготовиться к таким отношениям?
Во-первых, стоит подумать, как в дальнейшем будет выглядеть ваша жизнь. Не думай, что на это идут только ради сексуального разнообразия. Кто-то соглашается, потому что хочет иметь больше партнеров, а потом сталкивается с тем, что его собственная жена (или муж) тоже спит с кем-то еще!
Если у вас хорошие отношения, открытый брак добавит неожиданности и радости. А вот если вы и так готовы были разойтись, процесс, вероятно, ускорится.
5. Как заговорить об этом?
Лучше всего начать с того, что ты прочитала об этом статью и хочешь ее обсудить. Спроси его, слышал ли он о таком варианте, что он думает и не хочет ли прощупать почву. Подумайте, как справляться с ревностью и где искать хороших партнеров. Если вопросов больше не осталось, можно и попробовать!
Источник: The Voice Mag