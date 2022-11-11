Открытый брак: 5 главных вопросов о том, зачем он нужен и как это организовать

1. Основные понятия

Открытые отношения — это такое состояние, когда люди получают интимный опыт с кем-то помимо основного партнера. Вариантов много: они могут быть долгими и короткими, только сексуальными или с примесью чувств. В общем случае это немоногамный союз по добровольному согласию партнеров.

2. И как это работает?

Люди предлагают открыть отношения, чтобы удовлетворить какие-то свои нужды. Например, в основных отношениях не хватает секса или желания им заняться. У тех, кто практикует такие отношения, это со временем становится чем-то сродни сексуальной ориентации.

Некоторым не хватает эмоционального накала. Они ищут любовь и глубокую привязанность на стороне. А свингеры, наоборот, имеют строгие правила насчет секса на стороне и большую часть времени моногамны.

Правила игры бывают разными. Например, нельзя приводить партнеров домой, уезжать на выходные или влюбляться.

3. А это вообще нормально?

Специалисты по отношениям склонны считать, что открытые отношения настолько здоровы, насколько это можно сказать о тех, кто в них участвует. Некоторые варианты прекрасны, жизнеутверждающи и могут быть предметом для подражания. Другие содержат элементы насилия и попросту опасны. Словом, всё, как в обычном романе.

4. Как подготовиться к таким отношениям?

Во-первых, стоит подумать, как в дальнейшем будет выглядеть ваша жизнь. Не думай, что на это идут только ради сексуального разнообразия. Кто-то соглашается, потому что хочет иметь больше партнеров, а потом сталкивается с тем, что его собственная жена (или муж) тоже спит с кем-то еще!

Если у вас хорошие отношения, открытый брак добавит неожиданности и радости. А вот если вы и так готовы были разойтись, процесс, вероятно, ускорится.

5. Как заговорить об этом?