Считают всё! 13 лучших мобильных приложений для контроля питания, спорта, сна и овуляции

Каждый разработчик стремится выделить свой продукт на фоне других, начиняя трекер-аппы миллионом функций, не все из которых несут хоть какую-то пользу. Мы составили список действительно качественных приложений с большой пользовательской аудиторией, чтобы вы не тратили время на поиск: спланируйте ваш рацион на месяц вперед, подсматривайте идеи веломаршрутов у своих друзей, наладьте режим сна и совершите виртуальный тур по Аппалачской тропе.

Питание

Eat This Much

Приложение Eat This Much позволяет автоматически составить персонализированную диету. Для этого нужно указать ваши цели, продукты, которые вы любите, бюджет и пищевые привычки.

Можно придерживаться разных видов диет: уже знакомой многим кето-диеты, вегетарианства, веганства, палеодиеты (отказ от полуфабрикатов и переход на традиционную для человека пищу) и средиземноморской диеты. Либо же отказаться от шаблонов и выбрать свой собственный рацион. В приложении вы отмечаете, чего именно хотите добиться с помощью определенного типа питания. Например, нарастить мышечную массу, сбросить вес и просто поддерживать тонус в организме.

В премиум-версии Eat This Much работает как сборник рецептов, планировщик питания на месяц или любой другой срок. Приложение автоматически составляет список продуктов, которые потребуются для приготовления выбранных вами блюд. Но и стандартных возможностей аппа хватает, чтобы придерживаться здоровой диеты и соблюдать полезные пищевые привычки.