Считают всё! 13 лучших мобильных приложений для контроля питания, спорта, сна и овуляции(1)
На вашем смартфоне наверняка есть пара-тройка приложений для поддержания здорового образа жизни, но регулярного использования удостаивается лишь простой шагомер, пишет DELFI Woman.
Каждый разработчик стремится выделить свой продукт на фоне других, начиняя трекер-аппы миллионом функций, не все из которых несут хоть какую-то пользу. Мы составили список действительно качественных приложений с большой пользовательской аудиторией, чтобы вы не тратили время на поиск: спланируйте ваш рацион на месяц вперед, подсматривайте идеи веломаршрутов у своих друзей, наладьте режим сна и совершите виртуальный тур по Аппалачской тропе.
Питание
Eat This Much
Приложение Eat This Much позволяет автоматически составить персонализированную диету. Для этого нужно указать ваши цели, продукты, которые вы любите, бюджет и пищевые привычки.
Можно придерживаться разных видов диет: уже знакомой многим кето-диеты, вегетарианства, веганства, палеодиеты (отказ от полуфабрикатов и переход на традиционную для человека пищу) и средиземноморской диеты. Либо же отказаться от шаблонов и выбрать свой собственный рацион. В приложении вы отмечаете, чего именно хотите добиться с помощью определенного типа питания. Например, нарастить мышечную массу, сбросить вес и просто поддерживать тонус в организме.