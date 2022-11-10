Maxima первой в Эстонии внедрила купон приема тары в приложение

Уже более двух лет в магазинах Maxima по всей Эстонии используется мобильный пульт для покупок, который поместится в кармане каждого из нас. Да, это имеющийся у каждого мобильный телефон, который, после скачивания приложения Maxima, превращается при входе в некоторые магазины Maxima в пульт для покупок, позволяя совершать самые быстрые покупки в Эстонии. Таким образом, приложение Maxima экономит вам в среднем шесть минут на каждом походе за покупками. За год это сэкономит уже 10 часов!

За эти несколько лет, что мы используем приложение Maxima в магазинах в качестве пульта для покупок, одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов в Эстонии постоянно обновляла его и делала более удобным для пользователей. Если весной Maxima перевела в приложение подарочную карту, то в основе последнего обновления также лежит идея о том, чтобы процесс совершения покупок и оплаты в магазинах торговой сети был как можно более гладкими, быстрыми и бесконтактными.

Купон приема тары стал виртуальным

Так, с середины октября при оплате через приложение Maxima в качестве платежного средства наряду с другими возможностями также можно использовать купоны автоматов по приему тары, расположенных в магазинах торговой сети. Для этого, после сдачи бутылок и получения купона из автомата, необходимо отсканировать штрих-код купона в приложении. Указанная в купоне сумма будет добавлена к деньгам Maxima пользователя приложения, которые в дальнейшем можно использовать при оплате покупок.

Процесс добавление купона приема тары сделан для пользователя очень простым – на главной странице приложения есть прямая ссылка. Кроме того, ему больше не нужно хранить бумажный чек и сканировать его в магазине. Наряду с добавлением в приложение купона приема тары Maxima внесла еще несколько обновлений – теперь и в приложении отечественные товары имеют отметку „Покупай эстонское“, как это было до сих пор в магазинах розничной сети.