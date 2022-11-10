Maxima первой в Эстонии внедрила купон приема тары в приложение(2)
Maxima, которая стала первой торговой сетью в Эстонии, представившей два года назад свое приложение, постоянно ищет способы упростить для жителей Эстонии процесс покупки продуктов. В качестве последнего нововведения клиенты Maxima теперь могут добавлять купон приема тары в приложение и использовать его так же, как и деньги Maxima.
Уже более двух лет в магазинах Maxima по всей Эстонии используется мобильный пульт для покупок, который поместится в кармане каждого из нас. Да, это имеющийся у каждого мобильный телефон, который, после скачивания приложения Maxima, превращается при входе в некоторые магазины Maxima в пульт для покупок, позволяя совершать самые быстрые покупки в Эстонии. Таким образом, приложение Maxima экономит вам в среднем шесть минут на каждом походе за покупками. За год это сэкономит уже 10 часов!
За эти несколько лет, что мы используем приложение Maxima в магазинах в качестве пульта для покупок, одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов в Эстонии постоянно обновляла его и делала более удобным для пользователей. Если весной Maxima перевела в приложение подарочную карту, то в основе последнего обновления также лежит идея о том, чтобы процесс совершения покупок и оплаты в магазинах торговой сети был как можно более гладкими, быстрыми и бесконтактными.
Купон приема тары стал виртуальным
Так, с середины октября при оплате через приложение Maxima в качестве платежного средства наряду с другими возможностями также можно использовать купоны автоматов по приему тары, расположенных в магазинах торговой сети. Для этого, после сдачи бутылок и получения купона из автомата, необходимо отсканировать штрих-код купона в приложении. Указанная в купоне сумма будет добавлена к деньгам Maxima пользователя приложения, которые в дальнейшем можно использовать при оплате покупок.
Процесс добавление купона приема тары сделан для пользователя очень простым – на главной странице приложения есть прямая ссылка. Кроме того, ему больше не нужно хранить бумажный чек и сканировать его в магазине. Наряду с добавлением в приложение купона приема тары Maxima внесла еще несколько обновлений – теперь и в приложении отечественные товары имеют отметку „Покупай эстонское“, как это было до сих пор в магазинах розничной сети.
Maxima внесла последнее крупное обновление в свое приложение весной этого года, когда в конце апреля стала первой торговой сетью в Эстонии, которая ввела возможность оплаты подарочной картой. Все, что вам нужно сделать, это добавить подарочную карту, как банковскую карту, в качестве платежного средства и вы сможете оплачивать свои покупки непосредственно в приложении. Это нововведение было вызвано просьбой клиентов Maxima добавить в приложение подарочную карту торговой сети в качестве средства оплаты.
Уже осенью прошлого года покупки с помощью приложения Maxima стали полностью бесконтактными. Теперь покупки в магазинах розничной сети можно совершать без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. Это особенно просто, если вы привязали свою банковскую карту к приложению Maxima и совершаете покупки в специальных кассах, расположенных в зоне касс самообслуживания – для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код, и вам не придется прикасаться к экрану кассы самообслуживания.
Если в конце прошлого года специальные кассы, которые можно использовать с приложением, были только в нескольких магазинах Maxima в Таллинне, то весной этого года они добавились еще в 20 крупных магазинах Maxima по всей Эстонии. Помимо магазинов в Таллинне подобные кассы используются также в магазинах торговой сети в Тарту, Пярну, Нарве, Выру, Курессааре, Валга, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Маарду. В ближайшее время эти кассы должны быть установлены еще примерно в 20 магазинах. Это означает, что уже в половине магазинов Maxima по всей Эстонии скоро будет более удобный, чем раньше, процесс совершения покупок.
Количество пользователей приложения только увеличивается!
То, что с приложением Maxima очень удобно и легко ходить в магазин, за последние два года поняли многие эстоноземельцы. На сегодняшний день приложение скачали более 190 000 раз. Также видно, что покупки с приложением планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку. Приложением пользуются как технологически подкованные и ценящие быстрый темп жизни молодые люди, так и более взрослые покупатели Maxima, которые ценят удобство.
Помимо бесконтактных покупок, приложение Maxima имеет множество других преимуществ, которые позволяют легко совершать покупки и следить за бюджетом. К примеру, после добавления каждого товара в корзину, в приложении можно сразу увидеть, насколько увеличился ваш счет за покупки. Вы также можете привязать свою карту клиента Maxima к приложению Aitäh и использовать накопленные там бонусные деньги. Помимо различных скидок и специальных предложений, вы также можете просмотреть в приложении Maxima свою предыдущую историю покупок, так как чек за каждую покупку хранится в приложении в цифровом виде.
Причина, по которой кассы самообслуживания Maxima нравятся и тем, кто еще не пользуется приложением и не подружился с технологиями, заключается в том, что можно очень быстро сканировать свои покупки и оплачивать их как картой, так и наличными. В большинстве магазинов Maxima для этого есть отдельная касса в зоне касс самообслуживания, где можно расплатиться наличными.
Для тех, кто загрузил приложение Maxima, совершать покупки с помощью мобильного пульта для покупок очень просто – достаточно отсканировать товары и положить их в сумку для покупок. Дойдя до зоны касс самообслуживания, вы сможете оплатить их, сделав несколько движений. Вы выбираете способ оплаты и совершаете платеж и выходите из магазина без очереди.
Как я могу столь же удобно совершать покупки?
Для того чтобы и вам было максимально удобно пользоваться мобильным пультом Maxima, вам необходимо скачать приложение из Google Play, App Store или Huawei AppGallery, зарегистрироваться как пользователь, привязать свой аккаунт к карте Aitäh и банковской карте, и все готово! Подробные инструкции по загрузке и использованию приложения смотрите в прилагаемом видео.
Совершайте следующую покупку с умом в Maxima, где покупки с помощью приложения выполняются быстро и бесконтактно! Перед походом в магазин обязательно ознакомьтесь с тем, какие хорошие скидки и специальные предложения можно найти в магазине. Помимо приложения, хороший обзор специальных предложений Maxima вы также найдете в еженедельном издании для клиентов продуктового магазина. Между прочим, с помощью приложения вы можете удобно расплачиваться во всех 83-х магазинах Maxima по всей Эстонии.