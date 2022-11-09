Дневник эстонской женщины: уже вечер, а я не выпила ни одного бокала. Ура!

Сегодня был первый день пути к лучшему и трезвому „я“!

Сегодня вечером я совершенно осмысленно решила, что за ужином буду только есть, а пить буду не вино из того ящика, а воду из-под крана. Когда я закончила писать свою предыдущую заметку, перед сном, лежа в кровати с телефоном я ввела в Google поисковый запрос „как сказать алкоголю нет“. Знаю, это нелепо. Первое, что я прочитала, было то, что отказаться от алкоголя бывает на удивление трудно. Хорошо, но отказываться я не собираюсь, так как я точно не хочу становиться трезвенницей. А когда я в последний раз была в трезвом отпуске? Ха, хорошая шутка. Меня радует то, что я могу отмечать завершение рабочей недели.

Как бы то ни было, в поисках ответа на свой очень важный и серьезный вопрос я попала на сайт Alkoinfo. Я немного изучила его и нашла информацию о программе Selge. К своему удивлению уже вечером я стала пользователем этой программы. Для начала сегодня я из любопытства начала вести алкодневник. Самое большое открытие заключалось в том, что я употребляла алкоголь в весьма большом количестве. Бокал вина – две единицы, бутылка вина, например, – почти шесть единиц. Ужасно, но посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, мне хватит дисциплины и воли.

На данный момент у меня двоякие чувства: я не хочу слишком сильно себя ограничивать и дополнительного стресса тоже не хочу; в то же время, я понимаю, что небольшие изменения необходимы. Потому что когда я задумываюсь о том, насколько я внушила себе, что вино помогает уснуть и успокаивает меня, когда я раздражаюсь на детей, я понимаю, что на самом деле после употребления вина я плохо сплю, и моя нервная система скорее страдает, учитывая количество выпиваемого вина.