Дневник эстонской женщины: уже вечер, а я не выпила ни одного бокала. Ура!(3)
Мы публикуем записи из дневника анонимного автора, в которых автор делится своим опытом и мыслями о своем пути к сокращению употребления алкоголя, пройденном им вместе с программой Selge (в пер. „Ясно“ – прим.).
Сегодня был первый день пути к лучшему и трезвому „я“!
Сегодня вечером я совершенно осмысленно решила, что за ужином буду только есть, а пить буду не вино из того ящика, а воду из-под крана. Когда я закончила писать свою предыдущую заметку, перед сном, лежа в кровати с телефоном я ввела в Google поисковый запрос „как сказать алкоголю нет“. Знаю, это нелепо. Первое, что я прочитала, было то, что отказаться от алкоголя бывает на удивление трудно. Хорошо, но отказываться я не собираюсь, так как я точно не хочу становиться трезвенницей. А когда я в последний раз была в трезвом отпуске? Ха, хорошая шутка. Меня радует то, что я могу отмечать завершение рабочей недели.
Как бы то ни было, в поисках ответа на свой очень важный и серьезный вопрос я попала на сайт Alkoinfo. Я немного изучила его и нашла информацию о программе Selge. К своему удивлению уже вечером я стала пользователем этой программы. Для начала сегодня я из любопытства начала вести алкодневник. Самое большое открытие заключалось в том, что я употребляла алкоголь в весьма большом количестве. Бокал вина – две единицы, бутылка вина, например, – почти шесть единиц. Ужасно, но посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, мне хватит дисциплины и воли.
На данный момент у меня двоякие чувства: я не хочу слишком сильно себя ограничивать и дополнительного стресса тоже не хочу; в то же время, я понимаю, что небольшие изменения необходимы. Потому что когда я задумываюсь о том, насколько я внушила себе, что вино помогает уснуть и успокаивает меня, когда я раздражаюсь на детей, я понимаю, что на самом деле после употребления вина я плохо сплю, и моя нервная система скорее страдает, учитывая количество выпиваемого вина.
Недавно я подумала, а не попробовать ли мне пить только тогда, когда на то действительно есть причина. Например, когда у кого-то день рождения, на корпоративных праздниках, рождественской вечеринке и т. д. И не открывать вино дома просто для расслабления. На данный момент я могу себя похвалить: прошел первый трезвый день, и я планирую записать свои цели на будущую неделю и подробнее изучить информацию, опубликованную на сайте программы.
Дневник ведет 39-летняя женщина. Она мать, супруга, достойная коллега и энергичный человек. Но она заметила, что алкоголь играет в ее жизни бóльшую роль, нежели она сама могла бы подумать. Однажды она поняла, что потихоньку теряет контроль над своими чувствами, мыслями и привычками. Тогда она решила обратиться за помощью. Анонимно, самостоятельно, в интернете.
Ей очень помогла доступная с 2020 года интерактивная интернет-программа Selge, которая обеспечивает людям поддержку при постановке целей относительно сокращения употребления алкоголя и в ходе их реализации в течение продолжительного времени.
Кампания Selge финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.
Подробная информация: https://selge.alkoinfo.ee/?q=homepageguest&language=ru