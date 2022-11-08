Опыт Марили: после кризиса наступит не конец, а что-то чудесное

По воле обстоятельств Марили пришлось несколько раз менять место работы – сохранить работу сложно, если наступает очередная темная полоса. Сейчас она посменно работает в сфере обслуживания, но в ближайшем будущем планирует менять место работы. „Я попробую найти стабильную работу с понедельника по пятницу, чтобы был конкретный режим. Возможно, результаты появятся не сразу, но рутина должна помочь в долгосрочной перспективе, – рассказывает девушка. – Работа – это важно. Нет ничего хуже безделья. Работа помогает поверить в себя, в то, что ты можешь с чем-то справиться. И она дарит дополнительную мотивацию. Если нет никаких обязанностей, то и мотивации нет“.

Из-за того что девушка часто оказывалась в больнице, ее направили в общинный дом Hoolekandeteenuste AS, постояльцы которого имели возможность обратиться за поддержкой к руководителю деятельностью. Постепенно дела стали идти в гору. „Руководитель деятельностью всегда был доступен, и я всегда могла обсудить с ним повседневные дела. В плохие дни он мотивировал меня встать с кровати и оказывал поддержку. Я стала реже оказываться в больнице, научилась справляться сама. Продолжала посещать психолога и ходить к врачу, получала навыки, которые пригодятся, если снова станет хуже. Позднее он помог мне с заполнением документов, получением пособий, поиском работы“, – говорит она. Спустя некоторое время девушка была готова к самостоятельной жизни.

С жильем было по-разному. „Я снимала комнату в одной квартире, какое-то время жила у подруги. На некоторое время оказалась на улице, и социальный работник нашел мне место в женском приюте. Было дело, жила в социальной квартире. Я ненавидела себя. У меня не было друзей и родных, которые могли бы мне помочь“, – рассказывает Марили о своем пути.

Детство Марили нельзя назвать стабильным – отношения в семье были сложные, а в подростковом возрасте она в конце концов ушла из дома. „Это было очень тяжелое время. Я каждый день причиняла себе вред. Это помогало притупить эмоциональную боль и как-то жить. Были и мысли о суициде. В психиатрическую клинику я попадала каждую вторую неделю“, – рассказывает она. Всего за последние шесть лет молодая женщина провела в психиатрической лечебнице более полутора лет.

Марили уже знает, как выйти из ситуации, если наступают сложные времена. „Хоть я и не общаюсь с родными, у меня есть любимый человек и близкие друзья – они всегда меня поддержат. Если становится совсем плохо, пишу психологу и врачу. У нас с ними договоренность, что я всегда могу обратиться в дежурный кабинет больницы, если мне нужна помощь. Это добавляет уверенности“, – говорит Марили.

Будущее видит в работе равным консультантом

В начале следующего года Марили планирует начать учиться на равного консультанта. „Я очень надеюсь, что мой опыт кому-то поможет. Я хочу помогать людям поверить, что после кризиса наступит что-то чудесное. Что это будет не конец, а новая страница. Я уверена, что человеку, который находится в глубокой яме и видит мир в темных тонах, нет никакой пользы от того, что ему говорят, что солнце существует. Нужно показать ему это солнце через свой опыт – тогда у него будет больше сил и мотивации, чтобы к чему-то стремиться, – говорит Марили. – Психологи действительно помогают, но в основном они говорят через призму историй пациентов. У самих психологов часто непосредственного опыта нет. Вот в таком случае больше помощи будет от человека, который действительно понимает, что ты чувствуешь“.

Домой Марили приходит к человеку, который полностью ее понимает. С любимым человеком она познакомилась во время одной из самых темных полос в своей жизни – в психиатрической больнице. „Наличие любимого человека очень помогает. Впервые за много лет я могу спать без лекарств, потому что рядом со мной человек, который дарит уверенность. Врач в больнице тоже говорил – если человек каждый день слышит, что его любят, он может выздороветь“, – улыбается она.

Сейчас Марили смотрит в будущее с оптимизмом. Живет с любимым человеком, знает, чем хочет заниматься в профессиональном плане, чему хочет учиться. „Я стараюсь далеко не загадывать, ведь никогда не знаешь, что преподнесет жизнь. Сейчас я планирую примерно на месяц вперед. Опыт показал, что чем более долгоиграющие планы, тем выше вероятность того, что они сорвутся“, – задумчиво говорит девушка. Она знает, что может наступить черная полоса, но знает и то, что за поворотом будет ждать солнце. Справляться с проблемами, которые подкидывает психика, у нее получается все лучше.

Каждый человек заслуживает активной жизни Лийна Лаано, директор по услугам AS Hoolekandeteenused У каждого из нас есть в жизни роли, через которые мы себя определяем – член семьи, ученик, коллега, друг, приятель. Наша цель – помочь людям с особой психической потребностью найти его сильные стороны, чтобы он увидел себя ценным членом сообщества и человеком. Болезни или особой потребности сопутствуют ограничения, с которыми приходится считаться при учебе или работе, но нет никакой необходимости в том, чтобы особая потребность была главной характеристикой человека. Если человек с особой потребностью учится или работает, перед ним открываются новые возможности. Разумеется, это положительно сказывается и на финансовых возможностях, но гораздо важнее этого развитие самосознания – впереди ждут новые вызовы и роли. Человек с особой потребностью – это также учащийся, у которого есть обязанности, он является членом общества, коллегой и другом.