История Аниты: чем быстрее придет помощь, тем увереннее будет будущее
Жизнь Аниты, живущей с диагнозом шизофрения, могла бы быть гораздо проще, если бы помощь пришла при появлении первых признаков проблем с психическим здоровьем.
Долгое время жизнь Аниты напоминала американские горки. Все изменилось, когда она получила профессиональную помощь и, став равным консультантом, смогла помочь другим, поделившись своей историей. Ей повезло, ведь в ее жизни, к счастью, всегда были люди, готовые подставить плечо в самые тяжелые времена – начиная с матери и социальных работников и заканчивая преподавателями и психологами.
„Хотя у меня и было просто чудесное детство, проблемы с психическим здоровьем начали появляться, когда мне было всего 12. Тогда я впервые столкнулась с ужасным приступом тревоги. Я должна была выступать с хором, и меня просто стало всю трясти. После этого я стала панически бояться даже отвечать перед классом. Депрессия развилась, когда я еще была подростком, – рассказывает Анита. – Никто не объяснял, что это может быть. Если у ребенка возникают проблемы с психическим здоровьем, этим нужно начинать заниматься сразу же. В противном случае постепенно будет становиться все хуже и хуже“.
Несмотря ни на что Аните удалось окончить среднюю школу, поступить в университет и выпуститься из него. Правда, в студенческие годы ей доводилось сталкиваться с депрессивными эпизодами, из-за чего ходить на учебу и вовремя сдавать задания было непросто. Последовали замужество, материнство и развод.
К депрессии привело непонимание окружающих
В позднем подростковом возрасте Анита столкнулась с биполярным расстройством. „Это означает, что в течение некоторого времени человек пребывает в депрессии, а затем – в приподнятом настроении. При плохом развитии событий может наступить маниакальный эпизод – период повышенной активности“, – описывает она. Именно так происходило с Анитой на ее первых рабочих местах – людей пугало, что Анита, которую они знали, как сдержанную коллегу, вдруг ни с того ни с сего становилась разговорчивой хохотушкой. На одной работе из-за такой резкой смены поведения начальство попросило ее уволиться. Тогда Анита еще не знала, как себе помочь и куда обратиться за помощью.
В начале 90-х у Аниты была диагностирована шизофрения, но никто не объяснил ей, что это значит – диагноз был просто словом на бумажке. Анита думала, что, возможно, это ошибка. Тем не менее, она сталкивалась с тем, что ей было сложно удержаться на работе – из-за депрессивных эпизодов случалось, что она подолгу отсутствовала. На последнем рабочем месте судьбоносным стал именно больничный лист, который она взяла в связи с депрессией. Ее стали избегать коллеги. „Я получила пенсию по нетрудоспособности и перестала работать. У меня было ощущение, будто меня выкинули из общества. Я думала, неужели я настолько плохой человек, что меня отовсюду выгоняют, нигде не хотят видеть“, – описывает Анита эмоции, которые испытывала тогда. За этим последовал тяжелый психотический эпизод, после чего она погрузилась в глубокую депрессию и предприняла несколько попыток самоубийства.
Начало восстановления в центре душевного здоровья
Наконец жизнь сжалилась над Анитой – ей довелось встретить врача, который разъяснил ей суть ее диагноза и его особенности и дал направление в центр душевного здоровья для получения услуги поддержки в повседневной жизни. Ей также подобрали подходящий препарат – с ним Анита живет с 1997 года. „Врач мотивировал меня регулярно принимать лекарства – соблюдение схемы очень важно при проблемах с душевным здоровьем“, – рассказывает она. Затем последовали десять ничем не примечательных лет. Анита нигде не работала – день плавно перетекал в вечер, а на следующее утро все повторялось. „В какой-то степени в центре я стала приходить в себя. Тогда я была разочарована во всем – в себе, в других, во всем мире. Но в центре был чудесный социальный работник, который завоевал мое доверие. Здоровье постепенно стало улучшаться. Наступил день, когда я стала снова подумывать о том, чтобы начать работать“, – рассказывает она, как выбиралась из самой глубокой ямы в своей жизни.
В 2007 году умерла мать Аниты – поддержкой и опорой друг другу они были почти 20 лет. Анита осталась одна с ребенком-подростком. „Я подумала, что мне нужно снова брать жизнь в свои руки, я не могла допустить отката. Дочери тогда было 16 лет. Я постепенно начала работать. Сначала я помогала по дому одному человеку, который передвигался в инвалидном кресле. Затем стала пару дней в неделю заниматься уборкой“, – описывает Анита, как шаг за шагом возвращалась к работе.
Поворот на 180 градусов – новая карьера в роли равного консультанта
В 2007 году в жизнь Аниты пришло равное консультирование. На тот момент в Эстонии о нем почти не знали. В мире же метод уже успел себя зарекомендовать – первые знания об этой услуге поддержки пришли в Эстонию из Нидерландов. „Мы начали записывать свои истории и рассказывать их на разных мероприятиях. Основали сеть равных консультантов, стали писать проекты, ходатайствовать о выделении финансирования, чтобы иметь возможность более широко предлагать услугу нуждающимся в помощи“, – рассказывает Анита.
„Мое восстановление началось благодаря работе, – подчеркивает она. – Зачастую полностью выздороветь от шизофрении невозможно. Восстановление означает, что ты живешь по возможности обычной, нормальной жизнью вместе со своей болезнью“. Речь может идти о персональном или медицинском восстановлении – это не одно и то же. „Симптомы пропадают благодаря лекарствам, и в медицинском смысле ты справляешься, но личное измерение – это нечто другое. Личное восстановление происходит тогда, когда человек снова становится членом общества“, – описывает Анита. Для нее на первых порах большого преодоления потребовало проведение обучения, то есть любые публичные выступления. Но она не могла подвести остальных, и это стало мотивацией – она снова нашла свою роль и свою ответственность.
Путь к преподаванию по восстановлению
Совместно с профессиональными работниками центра душевного здоровья и другими равными консультантами в 2016 году Анита основала Школу благополучия и восстановления, которая и сегодня продолжает предлагать поддержку людям, которые проходят процесс восстановления. Школа предлагает курсы, работу в группах, индивидуальные консультации, услугу реабилитации и равное консультирование. „Например, мы проводим курсы по восстановлению. Этому возможно научиться. Мы отправляемся на четыре дня на туристический хутор посреди леса, и там для участников проходят лекции, они выполняют упражнения и понемногу учатся восстанавливаться“, – объясняет она.
Анита также оказывает поддержку людям, которые в последние годы из специальных домов-интернатов в сельской местности переезжали в город. „Я организовывала в интернатах группы поддержки, которые помогают готовить людей к изменениям. Поддержку мы продолжали оказывать и тогда, когда люди уже жили в своих новых дома. Теперь я часто вижу в городе бывших клиентов. Очень здорово видеть, как меняются люди после переезда в город. Если раньше они боялись в глаза собеседнику посмотреть, ходили ссутулившись, то теперь демонстрируют уверенность. Многие нашли работу и живут нормальной жизнью“, – рассказывает Анита о том, как может меняться качество жизни человека с особой психической потребностью, если обеспечить ему необходимую поддержку и здоровую среду.
Шизофрения – не конец света
Всесторонняя помощь очень важна. Равный консультант не заменит психолога и психиатра, а психолог и психиатр не заменят равного консультанта. Необходимы и терапия, и медицинская помощь, и поддержка другого человека, который понимает. „Когда мне пришлось бросить работу, мне нужна была оперативная поддержка – курс по восстановлению, реабилитация. Тогда восстановление не отняло бы так много лет, – говорит Анита. – Мне пришлось самой что-то изобретать, придумывать, как справиться с ситуацией. Я очень долго стигматизировала сама себя. Но в какой-то момент поняла, что если я сама не буду испытывать стыд, то и никто другой не сможет меня стыдить“.
„Люди считают, что шизофрения – ужасная болезнь. Но на самом деле современные препараты позволяют сохранять довольно высокое качество жизни, – рассказывает она. – Этот диагноз – не конец света. Я счастливый человек, потому что у меня есть любимая работа. Но лучшее, что есть в моей жизни – два моих любимых внука“.