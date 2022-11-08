История Аниты: чем быстрее придет помощь, тем увереннее будет будущее

Долгое время жизнь Аниты напоминала американские горки. Все изменилось, когда она получила профессиональную помощь и, став равным консультантом, смогла помочь другим, поделившись своей историей. Ей повезло, ведь в ее жизни, к счастью, всегда были люди, готовые подставить плечо в самые тяжелые времена – начиная с матери и социальных работников и заканчивая преподавателями и психологами.

„Хотя у меня и было просто чудесное детство, проблемы с психическим здоровьем начали появляться, когда мне было всего 12. Тогда я впервые столкнулась с ужасным приступом тревоги. Я должна была выступать с хором, и меня просто стало всю трясти. После этого я стала панически бояться даже отвечать перед классом. Депрессия развилась, когда я еще была подростком, – рассказывает Анита. – Никто не объяснял, что это может быть. Если у ребенка возникают проблемы с психическим здоровьем, этим нужно начинать заниматься сразу же. В противном случае постепенно будет становиться все хуже и хуже“.

Несмотря ни на что Аните удалось окончить среднюю школу, поступить в университет и выпуститься из него. Правда, в студенческие годы ей доводилось сталкиваться с депрессивными эпизодами, из-за чего ходить на учебу и вовремя сдавать задания было непросто. Последовали замужество, материнство и развод.

К депрессии привело непонимание окружающих

В позднем подростковом возрасте Анита столкнулась с биполярным расстройством. „Это означает, что в течение некоторого времени человек пребывает в депрессии, а затем – в приподнятом настроении. При плохом развитии событий может наступить маниакальный эпизод – период повышенной активности“, – описывает она. Именно так происходило с Анитой на ее первых рабочих местах – людей пугало, что Анита, которую они знали, как сдержанную коллегу, вдруг ни с того ни с сего становилась разговорчивой хохотушкой. На одной работе из-за такой резкой смены поведения начальство попросило ее уволиться. Тогда Анита еще не знала, как себе помочь и куда обратиться за помощью.