История Айво: позаботиться о себе никогда не поздно

Тяжелая зависимость невольно подвергает испытанию близкие семейные отношения. Долгие сложные и прерванные отношения с матерью теперь пришли в порядок, и Айво может это оценить. „Мать, брат, близкие родственники и мое опорное лицо Лехти – самые близкие мне люди на данном этапе моей жизни“, - говорит он. После возвращения из центра лечения и реабилитации наркозависимых в Вильяндиской больнице опорное лицо Лехти остается в жизни Айво уже четыре года. Айво прибыл в Вильянди из пункта обмена шприцев, находясь в тот момент в самой низкой точке своей жизни. Случай свел его с социальным работником, который отозвал Айво в сторону и предложил ему пройти реабилитацию. „Мне потребовалась всего секунда, чтобы сказать „Да!“, и я сразу подписался“, - вспоминает мужчина встречу, изменившую его жизнь.

В рамках долгосрочной защищенной работы Айво – сварщик. Защищенная работа – это услуга для людей, которые из-за особых медицинских потребностей не могут работать в нормальных условиях. „Моя задача заключается в том, чтобы учиться и развиваться в собственном темпе и в соответствии со своими способностями. Окружение очень благосклонно, и если я чего-то не понимаю, то могу свободно спросить совета у коллег. Они не возражают, даже если им приходится объяснять мне что-то несколько раз“, - рассказывает он. Помимо работы Айво занимается спортом, но из-за нехватки времени это отходит на второй план: „Состязательный спорт мне очень близок, но пока я стараюсь заниматься чем-то одним, потому что так в моей жизни возникает меньше стресса“.

В 2016 году Айво начал путь к выздоровлению – именно тогда он впервые прошел лечение. Но еще до этого мужчина понял, что дела идут не слишком хорошо. Длительное употребление наркотиков повредило химию мозга, из-за чего способность к нормальной деятельности стала очень низкой – продуктивность сохраняется максимум четыре часа в день. „Раньше я был очень хорошим собеседником. Но сейчас в общении с людьми часто веду себя как каменная статуя – у меня замедлилась способность говорить“, - сказал он. Работать с полной нагрузкой Айво пока тоже не может.

Айво с детства помнит, что никогда не был пай-мальчиком: „Я был очень упрям. Делал то, что хотел, и никого не слушал. В какой-то момент я перестал ходить в школу, у меня появились проблемы с поведением, и все это имело свои последствия – ссоры с семьей, плохая компания… Я встал на проблемный путь. Уже в 16 лет я впервые понес уголовное наказание. К этому добавилась давняя наркотическая зависимость“.

Выход из пике с помощью куратора активности

Бывший житель Таллинна Айво сейчас живет в Пярну, где его поддерживает опорное лицо. Непривычный образ жизни привел к упадку психики, закончившемуся помещением в психиатрическую больницу. „Эта ситуация вызвала у меня огромное чувства вины, и я был очень разочарован в себе. Я чувствовал, что подвел себя и своего помощника в выздоровлении, и это было худшее чувство. Я не знаю, было ли это действительно самоубийством, но тогда я принял все свои лекарства сразу. Нормальный человек не смог бы выдержать такую дозу“, - признается Айво. Опорное лицо Айво – куратор активности Лехти оставался рядом и несмотря на неудачи поддерживал его: „Я стараюсь помочь Айво найти цели для движения вперед, чтобы он не просто смотрел в прошлое, – сказал Лехти. – За те годы, что Айво с нами, мы достигли огромного прогресса. Вначале у него были огромные амбиции, но теперь он умеет очень осознанно ставить цели. Он не торопится, его осведомленность намного выше, и поэтому разочарования тоже нет“.

Вперед ведут реалистичные цели

По словам опорного лица, за проведенные вместе годы Айво был очень активен: „Айво успешно окончил Школу техники и обслуживания Вана-Вигала по специальности шиномонтажа. Очень важно, что он дошел до конца и при этом с отличными оценками. Этот опыт также улучшил его навыки чтения и письма“, - говорит Лехти. В молодости Айво не любил ходить в школу, потому что считал, что со всем справится сам. „Я изменил свою точку зрения и рад, что закончил учебу. Никогда не поздно взять инициативу в свои руки“, - с гордостью говорит Айво. Наличие опорного лица было большой поддержкой, и, хотя, будучи взрослым мужчиной, Айво хотел бы жить и делать все самостоятельно, он добился больших успехов именно с помощью Лехти. „Мы прекрасно общаемся – можем говорить о чем угодно и много шутим“, - радостно рассказывает Айво.