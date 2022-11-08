История Айво: позаботиться о себе никогда не поздно
Различные зависимости в большей или меньшей степени затрагивают почти всех нас. Но зависимость от наркотиков – хроническое психическое заболевание, с которым Айво пришлось бороться в течение своей довольно молодой жизни. Сейчас в Пярну его поддерживает опорное лицо. Долгие годы в тисках глубокой наркомании преодолены, но впереди еще серьезная работа над собой.
Наркотики снижают работоспособность
Айво с детства помнит, что никогда не был пай-мальчиком: „Я был очень упрям. Делал то, что хотел, и никого не слушал. В какой-то момент я перестал ходить в школу, у меня появились проблемы с поведением, и все это имело свои последствия – ссоры с семьей, плохая компания… Я встал на проблемный путь. Уже в 16 лет я впервые понес уголовное наказание. К этому добавилась давняя наркотическая зависимость“.
В 2016 году Айво начал путь к выздоровлению – именно тогда он впервые прошел лечение. Но еще до этого мужчина понял, что дела идут не слишком хорошо. Длительное употребление наркотиков повредило химию мозга, из-за чего способность к нормальной деятельности стала очень низкой – продуктивность сохраняется максимум четыре часа в день. „Раньше я был очень хорошим собеседником. Но сейчас в общении с людьми часто веду себя как каменная статуя – у меня замедлилась способность говорить“, - сказал он. Работать с полной нагрузкой Айво пока тоже не может.
Защищенная работа помогает
В рамках долгосрочной защищенной работы Айво – сварщик. Защищенная работа – это услуга для людей, которые из-за особых медицинских потребностей не могут работать в нормальных условиях. „Моя задача заключается в том, чтобы учиться и развиваться в собственном темпе и в соответствии со своими способностями. Окружение очень благосклонно, и если я чего-то не понимаю, то могу свободно спросить совета у коллег. Они не возражают, даже если им приходится объяснять мне что-то несколько раз“, - рассказывает он. Помимо работы Айво занимается спортом, но из-за нехватки времени это отходит на второй план: „Состязательный спорт мне очень близок, но пока я стараюсь заниматься чем-то одним, потому что так в моей жизни возникает меньше стресса“.
Тяжелая зависимость невольно подвергает испытанию близкие семейные отношения. Долгие сложные и прерванные отношения с матерью теперь пришли в порядок, и Айво может это оценить. „Мать, брат, близкие родственники и мое опорное лицо Лехти – самые близкие мне люди на данном этапе моей жизни“, - говорит он. После возвращения из центра лечения и реабилитации наркозависимых в Вильяндиской больнице опорное лицо Лехти остается в жизни Айво уже четыре года. Айво прибыл в Вильянди из пункта обмена шприцев, находясь в тот момент в самой низкой точке своей жизни. Случай свел его с социальным работником, который отозвал Айво в сторону и предложил ему пройти реабилитацию. „Мне потребовалась всего секунда, чтобы сказать „Да!“, и я сразу подписался“, - вспоминает мужчина встречу, изменившую его жизнь.
Выход из пике с помощью куратора активности
Бывший житель Таллинна Айво сейчас живет в Пярну, где его поддерживает опорное лицо. Непривычный образ жизни привел к упадку психики, закончившемуся помещением в психиатрическую больницу. „Эта ситуация вызвала у меня огромное чувства вины, и я был очень разочарован в себе. Я чувствовал, что подвел себя и своего помощника в выздоровлении, и это было худшее чувство. Я не знаю, было ли это действительно самоубийством, но тогда я принял все свои лекарства сразу. Нормальный человек не смог бы выдержать такую дозу“, - признается Айво. Опорное лицо Айво – куратор активности Лехти оставался рядом и несмотря на неудачи поддерживал его: „Я стараюсь помочь Айво найти цели для движения вперед, чтобы он не просто смотрел в прошлое, – сказал Лехти. – За те годы, что Айво с нами, мы достигли огромного прогресса. Вначале у него были огромные амбиции, но теперь он умеет очень осознанно ставить цели. Он не торопится, его осведомленность намного выше, и поэтому разочарования тоже нет“.
Вперед ведут реалистичные цели
По словам опорного лица, за проведенные вместе годы Айво был очень активен: „Айво успешно окончил Школу техники и обслуживания Вана-Вигала по специальности шиномонтажа. Очень важно, что он дошел до конца и при этом с отличными оценками. Этот опыт также улучшил его навыки чтения и письма“, - говорит Лехти. В молодости Айво не любил ходить в школу, потому что считал, что со всем справится сам. „Я изменил свою точку зрения и рад, что закончил учебу. Никогда не поздно взять инициативу в свои руки“, - с гордостью говорит Айво. Наличие опорного лица было большой поддержкой, и, хотя, будучи взрослым мужчиной, Айво хотел бы жить и делать все самостоятельно, он добился больших успехов именно с помощью Лехти. „Мы прекрасно общаемся – можем говорить о чем угодно и много шутим“, - радостно рассказывает Айво.
На фоне успехов и достижений Айво все равно приходится последовательно заниматься собой. „Моя сила в позитивном подходе – я постоянно говорю себе, что все в порядке. Я больше не злюсь. Я не сразу преодолеваю каждое препятствие – просто продолжаю пробовать и пробовать, пока не получится. Даже на работе, когда начинает пропадать способность концентрироваться, я все равно заставляю себя работать дальше“, - добавил он. По словам Айво, важно ставить перед собой конкретные цели, но теперь он знает также, что нужно сосредотачиваться на одной вещи за раз: „После того, как я сделал что-то одно, смотрю, что делать дальше. Я живу одним днем“.
Водительские права и планы на будущее
Оглядываясь назад, Айво может гордиться тем, что наконец делает правильные вещи. В ближайшее время он планирует получить водительские права. Думая о будущем, Айво настроен позитивно и верит, что сможет стать полностью здоровым человеком. Он надеется стать нормальным взрослым – работать полный рабочий день, зарабатывать на жизнь и, если получится, создать собственную семью.
Исходя из собственного опыта, он может сказать, что самое главное – обращаться за помощью сразу же при возникновении проблем. Чем раньше вы займетесь проблемой, тем больше шансов, что сможете предотвратить скатывание ко дну. Хотя пробовать наркотики молодым людям может быть интересно, Айво настоятельно не советует этого делать: „Это скользкий путь. Я призываю просто не трогать наркотики, потому что зависимость возникает очень легко. Не рискуйте своим здоровьем, своими близкими и всей своей будущей жизнью“.
По словам опорного лица Айво, важно, чтобы в случае тяжелой зависимости близкие не сдавались: „В этой ситуации всем очень сложно, но маленькие шаги в итоге приводят к большим результатам. Как член семьи, вы должны поддерживать, быть рядом и слушать, чтобы человек не остался со своей бедой наедине“.