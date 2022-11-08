МИРНОЕ РАССТАВАНИЕ: семейный медиатор помогает склеить новую мозаику из осколков брака

Семейных примирителей объединяет сильное внутреннее желание помогать людям, поскольку все они знают, куда могут привести долгие годы споров и то, что проблемы никак не решаются. „Потребность в такой услуге ощущалась годами, понимание того, что надо пройти это обучение, пришло ко мне сразу же“, - так слово в слово говорят о своей работе семейные примирители. В семейные примирители приходят люди с опытом работы в социальной или судебной сфере, либо они естественным образом приходят к этому из области семейной терапии.

Семейный медиатор не принимает решения за родителей, не дает оценок никакой из сторон, но предлагает родителям возможность честно и открыто поговорить в присутствии нейтрального человека, поделиться своими мыслями и соображеними, касающимися ребенка. В ходе семейного примирения стороны пытаются найти наиболее подходящее как ребенку, так и обоим родителям решение, определить жизненный распорядок, который лучше всего отвечал бы интересам ребенка.

Создание нового распорядка жизни схоже с оформлением новой мозаики из осколков разбитой вазы. Самой важной ролью семейного медиатора является стать беспристрастным посредником для обеих сторон. С его помощью можно найти ответ на вопрос, а что будет дальше? Какую мозаику мы собираем?

В ситуации, когда нужно продумывать новый уклад жизни, можно обратиться к помощи семейного медиатора. Семейная медиация и есть совместное создание нового распорядка жизни и весь этот процесс базируется прежде всего на учете интересов ребенка, организации среды, когда в расчет принимаются желания и потребности всех сторон. Семейный медиатор дает и ребенку возможность быть услышанным, разумеется, с оглядкой и на его возраст и готовность говорить.

И даже после развода оба родителя хотят продолжать оставаться значимыми в жизни своего ребенка. Их обоих беспокоят вопросы его безопасности, благополучия, развития и дальнейшего общения. Зачастую, правда, разведенные родители несколько по-разному понимают обстоятельства.

Расставаясь с партнером, мы задаем себе аналогичные вопросы. Что делать с разбитым сердцем? Как преодолеть трудности, как жить дальше? Каким должно стать это нечто новое целое, которое вы хотите построить? Могут ли ошибки при расставании чему-то научить, как принять другого родителя, как сотрудничать с ним, как наладить с ребенком иную, но еще более действенную связь. Эти вопросы являются особенно важными, когда имеются общие дети.

Медиатор просит родителей рассказать, каким образом они видят текущую ситуацию, с какими мыслями они пришли к примирителю. Вопросы, на которые родителям важно найти ответ, записываются, и в первую очередь обсуждаются потребности ребенка. Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, примиритель использует тематические карточки или делает записи на доске, где отмечает прозвучавшие ожидания или первые заключенные договоренности. Семейный медиатор умеет замечать, когда в обсуждении нужно сделать паузу или даже прервать его. Важно то, чтобы оба родителя чувствовали себя в этом процессе равными партнерами.

Семейный медиатор всегда тщательно готовит свой кабинет перед приемом родителей. Расставляет заранее стулья, стаканы с водой, салфетки, различные материалы и принадлежности для письма. По словам медиаторов, наиболее важным все же является подготовка самого себя, внутреннее переключение на процесс. В назначенное время медиатор приглашает родителей в кабинет. К работе приступают, когда все участники на месте.

На первый взгляд процесс семейной медиации может показаться пугающим. Делиться личными проблемами с посторонним человеком для многих является чем-то чуждым. Первым рабочим инструментом для семейного медиатора становится равное отношение к обеим сторонам, они слушают обе стороны, создают свободную от оценок атмосферу и доверительные отношения, без которых к процессу приступить нельзя.

Базовое обучение семейные примирители получают на основательных курсах продолжительностью не менее 160 часов, к которым добавляются дополнительные курсы, например, по привлечению к процессу детей или касающиеся насилия в близких отношениях. Для того, чтобы постоянно развивать свои навыки и повышать качество работы, медиаторы посещают супервизию и могут консультироваться с коллегами в случае необходимости.

По словам семейного медиатора Кайрит, в такие моменты, когда слов оказывается недостаточно, стоит применять вспомогательные средства. Например, карточки с изображениями эмоций помогают ребенку, маме или папе лучше передать свои чувства. Чувства становятся будто зримыми, и мы иной раз, визуализируя их, лучше понимаем другую сторону.

После развода часто создаются новые семейные модели. „Да, стороны могут видеть себя в этой модели по-разному“, - говорит со знанием дела семейный медиатор Кай. А то, как себя видят стороны, помогают определить констелляционные (расстановочные) фигурки. Семейный медиатор Дагне просит родителей с помощью этих фигурок описать текущую ситуацию. Как должно проходить общение между родителями, как удержать в фокусе интересы ребенка. Фигурки дают хорошее представление о том, как должна выглядеть в будущем семейная система, когда в поле зрения окажутся новые спутники жизни и создастся так называемая „лоскутная“ семья.

Для многих семей самым трудным становится именно первый шаг, чтобы на минутку отставить противоречия в сторону и прийти на семейную медиацию вместе. Сами семейные примирители признают, что когда родители на первом сеансе преодолевают ощущения неудобства, то зачастую они оказываются удивлены, насколько схоже в действительности они видят ситуацию и то, как она на них влияет. Переговоры и учет мнения ребенка приводят в результате к тому, что родители заключают письменное соглашение о родительстве и сотрудничестве, в котором оговариваются такие темы, как постоянное место жительства ребенка, детский сад или школа, занятия по интересам, пребывание за границей и тому подобное.

Сложные времена не длятся вечно, но когда начинаешь решать свои проблемы, они часто проходят быстрее.