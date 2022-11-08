МИРНОЕ РАССТАВАНИЕ: семейный медиатор помогает склеить новую мозаику из осколков брака
Семейный примиритель Майя начинает процесс медиации с вопроса: какой будет ваша реакция, если ваша самая дорогая ваза разобьется на куски и вы вынуждены будете решать, что с ней делать? Постараетесь ли вы склеить ее заново точно такой, какой она была до этого? Выбросите ли осколки в помойку? Найдете ли осколкам какое-то другое применение?
Расставаясь с партнером, мы задаем себе аналогичные вопросы. Что делать с разбитым сердцем? Как преодолеть трудности, как жить дальше? Каким должно стать это нечто новое целое, которое вы хотите построить? Могут ли ошибки при расставании чему-то научить, как принять другого родителя, как сотрудничать с ним, как наладить с ребенком иную, но еще более действенную связь. Эти вопросы являются особенно важными, когда имеются общие дети.
Семейный медиатор - беспристрастный посредник
И даже после развода оба родителя хотят продолжать оставаться значимыми в жизни своего ребенка. Их обоих беспокоят вопросы его безопасности, благополучия, развития и дальнейшего общения. Зачастую, правда, разведенные родители несколько по-разному понимают обстоятельства.
В ситуации, когда нужно продумывать новый уклад жизни, можно обратиться к помощи семейного медиатора. Семейная медиация и есть совместное создание нового распорядка жизни и весь этот процесс базируется прежде всего на учете интересов ребенка, организации среды, когда в расчет принимаются желания и потребности всех сторон. Семейный медиатор дает и ребенку возможность быть услышанным, разумеется, с оглядкой и на его возраст и готовность говорить.
Создание нового распорядка жизни схоже с оформлением новой мозаики из осколков разбитой вазы. Самой важной ролью семейного медиатора является стать беспристрастным посредником для обеих сторон. С его помощью можно найти ответ на вопрос, а что будет дальше? Какую мозаику мы собираем?
Семейный медиатор не принимает решения за родителей, не дает оценок никакой из сторон, но предлагает родителям возможность честно и открыто поговорить в присутствии нейтрального человека, поделиться своими мыслями и соображеними, касающимися ребенка. В ходе семейного примирения стороны пытаются найти наиболее подходящее как ребенку, так и обоим родителям решение, определить жизненный распорядок, который лучше всего отвечал бы интересам ребенка.
Подготовка семейного примирителя и уровень его мастерства
Семейных примирителей объединяет сильное внутреннее желание помогать людям, поскольку все они знают, куда могут привести долгие годы споров и то, что проблемы никак не решаются. „Потребность в такой услуге ощущалась годами, понимание того, что надо пройти это обучение, пришло ко мне сразу же“, - так слово в слово говорят о своей работе семейные примирители. В семейные примирители приходят люди с опытом работы в социальной или судебной сфере, либо они естественным образом приходят к этому из области семейной терапии.
Государственную услугу семейной медиации предоставляют высокообразованные специалисты. На медиаторов учатся социальные работники, юристы, педагоги, психологи и другие профессионалы с большим опытом в сфере консультирования.
Базовое обучение семейные примирители получают на основательных курсах продолжительностью не менее 160 часов, к которым добавляются дополнительные курсы, например, по привлечению к процессу детей или касающиеся насилия в близких отношениях. Для того, чтобы постоянно развивать свои навыки и повышать качество работы, медиаторы посещают супервизию и могут консультироваться с коллегами в случае необходимости.
Что происходит в кабинете семейной медиации?
На первый взгляд процесс семейной медиации может показаться пугающим. Делиться личными проблемами с посторонним человеком для многих является чем-то чуждым. Первым рабочим инструментом для семейного медиатора становится равное отношение к обеим сторонам, они слушают обе стороны, создают свободную от оценок атмосферу и доверительные отношения, без которых к процессу приступить нельзя.
Семейный медиатор всегда тщательно готовит свой кабинет перед приемом родителей. Расставляет заранее стулья, стаканы с водой, салфетки, различные материалы и принадлежности для письма. По словам медиаторов, наиболее важным все же является подготовка самого себя, внутреннее переключение на процесс. В назначенное время медиатор приглашает родителей в кабинет. К работе приступают, когда все участники на месте.
Медиатор просит родителей рассказать, каким образом они видят текущую ситуацию, с какими мыслями они пришли к примирителю. Вопросы, на которые родителям важно найти ответ, записываются, и в первую очередь обсуждаются потребности ребенка. Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, примиритель использует тематические карточки или делает записи на доске, где отмечает прозвучавшие ожидания или первые заключенные договоренности. Семейный медиатор умеет замечать, когда в обсуждении нужно сделать паузу или даже прервать его. Важно то, чтобы оба родителя чувствовали себя в этом процессе равными партнерами.
По словам семейного медиатора Кайрит, в такие моменты, когда слов оказывается недостаточно, стоит применять вспомогательные средства. Например, карточки с изображениями эмоций помогают ребенку, маме или папе лучше передать свои чувства. Чувства становятся будто зримыми, и мы иной раз, визуализируя их, лучше понимаем другую сторону.
После развода часто создаются новые семейные модели. „Да, стороны могут видеть себя в этой модели по-разному“, - говорит со знанием дела семейный медиатор Кай. А то, как себя видят стороны, помогают определить констелляционные (расстановочные) фигурки. Семейный медиатор Дагне просит родителей с помощью этих фигурок описать текущую ситуацию. Как должно проходить общение между родителями, как удержать в фокусе интересы ребенка. Фигурки дают хорошее представление о том, как должна выглядеть в будущем семейная система, когда в поле зрения окажутся новые спутники жизни и создастся так называемая „лоскутная“ семья.
Для многих семей самым трудным становится именно первый шаг, чтобы на минутку отставить противоречия в сторону и прийти на семейную медиацию вместе. Сами семейные примирители признают, что когда родители на первом сеансе преодолевают ощущения неудобства, то зачастую они оказываются удивлены, насколько схоже в действительности они видят ситуацию и то, как она на них влияет. Переговоры и учет мнения ребенка приводят в результате к тому, что родители заключают письменное соглашение о родительстве и сотрудничестве, в котором оговариваются такие темы, как постоянное место жительства ребенка, детский сад или школа, занятия по интересам, пребывание за границей и тому подобное.
Сложные времена не длятся вечно, но когда начинаешь решать свои проблемы, они часто проходят быстрее.
Нередко родители спрашивают, а что будет после того, как они пройдут семейную медиацию? Родителям стоит всегда помнить о том, что лучшими экспертами по вопросу благополучия своих детей являются они сами. Семейная медиация дает возможность установить новый порядок общения с вторым родителем. Важно понимать, что если родители расходятся, заканчиваются их отношения как пары, но роль родителя они продолжают исполнять. Договоренности в целом могут быть зафиксированы в письменном виде и у родителей всегда есть возможность обратиться в Департамент социального страхования через полгода.
Но важнее письменного соглашения является само улучшение общения родителей между собой, поскольку в будущем возникновения новых разногласий исключать нельзя. Общение, удержание в фокусе интересов ребенка будет проще, когда родители установят между собой мирные отношения. После того, как будут проговорены важные темы, камень свалится с души и дальнейшая жизнь станет легче.
И даже после развода родители могут продолжать поддерживать своего ребенка так, чтобы ребенок был любим и окружен заботой, проживал хорошее детство. Для ребенка важно, чтобы родители собрали упавшие осколки и создали из них новую красивую мозаику.
Если вам интересна услуга по семейной медиации, непременно свяжитесь с нами. Наши координаторы помогут вам определиться, является ли медиация самым подходящим решением вашей проблемы.
От всего сердца благодарю наших примирителей Кай Кунимяги, Майю Кярдла, Керди Рауд, Элийзе Ильвес, Маргит Вамбола, Кайрит Линдмяэ, Велли Эхасалу, Кристель Лалль и Дагне Тийтс, которые помогли в написании этой статьи.
Государственная услуга по семейному примирению была запущена в Эстонии с сентября 2022 года. Потребность в ней очевидно высока: в период с 1 сентября по 30 октября к нам поступило 460 обращений такого рода и 110 пар были направлены к медиатору (в том числе 12 пар по постановлению суда).
Родители, находящиеся на грани развода или уже разведенные, могут обратиться за помощью к семейному медиатору для решения разногласий, касающихся воспитания и порядка общения с ребенком. Координацией этой услуги занимается Департамент социального страхования. Бесплатные консультации для родителей проводятся как на эстонском, так и на русском и английском языке.