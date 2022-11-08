Секреты бизнеса по-женски от совладелицы Dzintars, бокс как психотерапия, звездные елки, секреты праздничного мейка и отпуск в ледяном отеле. Закажите бесплатно зимний номер JANA Luxury!

Анастасия Удалова: „Быть женщиной – это преимущество. Даже когда строишь трамваи“. Латвийская бизнес-леди и одна из владельцев Dzintars расскажет о том, как сегодня создается косметика легендарного латвийского бренда, в чем сложность бизнеса по-грузински, когда будет построен крупнейший в Балтии солнечный парк, почему бокс – лучшая психотерапия, а быть женщиной в бизнесе – преимущество.

Звездные елки: мы узнали, как наряжают свои елки известные люди Эстонии.

3D и выверенная небрежность: как украсить дом к Рождеству и Новому году в дополнение к елке? Интересными и актуальными идеями делится декоратор Ольга Гулла.

Как найти баланс в погоне за красотой? Ведь если перегружать кожу косметикой и всевозможными процедурами, и при этом не учитывать, что определенные средства просто несовместимы, можно получить противоположный желаемому результат. Разбираемся вместе со специалистами.

Праздничный стойкий макияж: двойные графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада! Как сделать праздничный новогодний и трендовый мейкап – профессиональными секретами делится международный визажист Yves Saint Laurent в Прибалтике Ирэн Чуприяновская.

Модные тренды этой зимы: эссенциализм и транссезонность VS ожидание праздника. На Рижской неделе моды ведущие латвийские и эстонские дизайнеры представили качественную практичную классику из натуральных тканей, и при этом много эффектных высоких разрезов и „голой“ моды. На Таллиннской неделе моды было много стильных праздничных платьев, цвета и блесток. Все подробности – на страницах Jana Luxury.