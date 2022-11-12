12.11.2022, 11:23
Снижается либидо, растет вес и пропадают яркие эмоции? Альтернативой противозачаточным таблеткам в Эстонии все чаще становится стерилизация(2)
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Побочные эффекты гормональных контрацептивов все чаще заставляют женщин избегать беременности другими способами, вплоть до стерилизации, пишет Eesti Ekspress. „Мне не подходили таблетки всю мою жизнь. Почему бы врачам не ввести больше различных контрацептивов?“ - жалуются некоторые.
Если десять лет назад гормональные контрацептивы (включая противозачаточные таблетки) использовала каждая четвертая эстонская женщина в возрасте 15-44 лет, то сейчас - примерно каждая пятая. Но это не привело к увеличению количества абортов: в 2012 году по желанию женщин было сделано 5 863 аборта, а в 2021 году только 3 125.