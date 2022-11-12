Снижается либидо, растет вес и пропадают яркие эмоции? Альтернативой противозачаточным таблеткам в Эстонии все чаще становится стерилизация

Если десять лет назад гормональные контрацептивы (включая противозачаточные таблетки) использовала каждая четвертая эстонская женщина в возрасте 15-44 лет, то сейчас - примерно каждая пятая. Но это не привело к увеличению количества абортов: в 2012 году по желанию женщин было сделано 5 863 аборта, а в 2021 году только 3 125.