Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года: кому не нужно тратить время зря, а кого ждут приключения?

Овен

Овнам уже в начале недели стоит поставить на себя энергетическую защиту, чтобы не дать возможности негативным и опасным людям помешать выполнению важных задач. В целом неделя будет наполнена не самыми приятными личностями, но Овнам не составит труда разоблачить их планы и настроиться на позитивную волну. Главное сейчас — не искать приключений и не привлекать внимание врагов. Пусть они варятся в своей ненависти. Не нужно тратить время зря. Важно сосредоточиться на том, что приносит больше всего позитива и удовольствия от жизни.

Телец

Тельцам после каждого трудового дня стоит как можно лучше отдыхать. Особенно это касается первых двух дней недели. Вкусная еда, прогулки, общение с интересными людьми. Флирт и свидания — все это поможет сместить фокус мыслей с рабочих неурядиц на что-то более приятное. Традиционализм — лучший выбор Тельцов на данный момент. Эксперименты сейчас точно не принесут никаких дивидендов. Любые авантюры подарят Тельцам только лишние проблемы и переживания, а этого лучше избегать. Также в борьбе против неприятностей на работе можно воспользоваться специальными заговорами.

Близнецы

Абсолютно в любых делах важен максимально претенциозный подход. Нельзя упускать детали, ведь в таком случае есть риск упустить что-то важное. Эти семь дней хорошо пройдут для тех, кто пытается укрепить свое здоровье — как физическое, так и эмоциональное. Три простых упражнения ускорят обретение хорошего самочувствия. Близнецам стоит быть чуточку осторожнее, так как люди, которых они принимают за друзей, могут показать себя с крайне неприятной стороны. Возможно, так на них будет действовать ретроградный Марс, но продолжать с ними общение точно не стоит.

Рак