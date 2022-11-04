Секс и отношения
04.11.2022, 19:12

Показушная „инстажизнь“ исчезла, жены и любовницы эвакуировались в один город. Почему в Украине резко выросло число разводов?

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Екатерина Маличенко, адвокат по семейному праву (Украина)
Екатерина Маличенко, адвокат по семейному праву (Украина)
ФОТО: Delfi Meedia

Мы уже писали о том, что в Украине в этом году был зафиксирован рекорд по числу заключенных браков, но оказалось, что есть и обратная сторона медали - число разводов в стране тоже резко возросло. Топовый адвокат по семейному праву из Украины Екатерина Маличенко рассказывает о причинах, которые побудили семьи к бракоразводному процессу.

„Первый переломный момент в бракоразводных процессах и сфере семейного права в Украине произошел во времена ковида, — рассказывает Екатерина. — В тот момент нам казалось, что хуже быть не может: у меня телефон разрывался с утра до ночи, потому что люди хотели в срочном порядке развестись.

Потом буквально через месяц-полтора после начала ковида этот поток стих. Если мы говорим про войну, это совершенно другая тактика, методика и совершенно другая амплитуда роста. Сейчас эта амплитуда наоборот только идет на увеличение“.

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