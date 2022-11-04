04.11.2022, 19:12
Показушная „инстажизнь“ исчезла, жены и любовницы эвакуировались в один город. Почему в Украине резко возросло число разводов?(16)
ФОТО: Delfi Meedia
Мы уже писали о том, что в Украине в этом году был зафиксирован рекорд по числу заключенных браков, но оказалось, что есть и обратная сторона медали - число разводов в стране тоже резко возросло. Топовый адвокат по семейному праву из Украины Екатерина Маличенко рассказывает о причинах, которые побудили семьи к бракоразводному процессу.