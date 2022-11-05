Красота и здоровье
05.11.2022, 10:40

Удивительно? Восемь важных изменений, которые происходят с организмом человека при значительном снижении потребления сахара

 
ФОТО: Oleksandra Naumenko | Shutterstock

Все мы знаем, что сахар вреден для нашего здоровья. Естественные сахара, которые мы получаем из фруктов и овощей, конечно, необходимы, но сахара из обработанных продуктов - это просто лишние калории.

Меню с высоким содержанием рафинированных сахаров часто означает дефицит витаминов. Например, пачка Skittles содержит большое количество сахара, но, к сожалению, все мы знаем, что очень легко съесть пачку сладостей за день. Что произойдет, если мы значительно сократим потребление сахара или на некоторое время вообще перестанем есть продукты с добавлением сахара?

Это заблуждение, что только насыщенные жиры ответственны за накопление плохого холестерина в организме. Сахар также играет важную роль. Исследования показывают, что когда мы потребляем слишком много сахара, уровень хорошего холестерина снижается, что в свою очередь вызывает повышение уровня плохого холестерина.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии