„Придется все вырезать и поставить протез“. Врач рассказывает о том, что делать, если болит плечо

Травматолог и ортопед со специализацией в артроскопической хирургии Арнольд Скирманис говорит, что ни один другой сустав не обладает таким большим диапазоном движений, как плечевой. Проще говоря, головка плечевой кости — это круглый шарик на ножке, а лопатка — плоскость. „Лопатка удерживается на месте, потому что ее держат мышцы. Это означает, что единственная прямая связь — это ключица, поэтому диапазон движений огромен. Единственная кость, которая удерживает руку на теле, — это ключица“, — объясняет Скирманис.

В ситуациях, когда у человека болит плечо, он обращается за помощью к специалисту. Врач говорит, что проблема в том, что многие приходят на консультацию без четко обозначенной проблемы. „Пациентов к нам присылают семейные врачи. Если болит сустав или места, где есть кость, нужно идти к травматологу. Человек приходит ни с чем и говорит: „У меня вот тут болит!“. Если семейный врач направляет вас к травматологу или ортопеду, нужно хотя бы сделать два рентгеновских снимка области, которая болит. Это простые обследования, но они могут выявить артроз, возрастные изменения в суставах, установить диагноз. Пациентам без обследований я даю направление и поэтому появляются дикие очереди к специалистам. Люди должны приходить к нам готовые к консультации“.