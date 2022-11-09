„Придется все вырезать и поставить протез“. Врач рассказывает о том, что делать, если болит плечо(3)
Многие вещи в жизни мы воспринимаем как должное — поднять руку, чтобы достать продукты из холодильника, причесаться или похлопать на концерте любимой рок-группы. Для нас это не привилегия. Но это не навсегда… С возрастом поднимать руки может быть все сложнее, поэтому мы должны уделять внимание своим плечевым суставам, которые со временем у всех изнашиваются. Боль в плечах может иметь различные причины, а некоторые диагнозы требуют хирургического вмешательства, пишет Delfi Plus.
Травматолог и ортопед со специализацией в артроскопической хирургии Арнольд Скирманис говорит, что ни один другой сустав не обладает таким большим диапазоном движений, как плечевой. Проще говоря, головка плечевой кости — это круглый шарик на ножке, а лопатка — плоскость. „Лопатка удерживается на месте, потому что ее держат мышцы. Это означает, что единственная прямая связь — это ключица, поэтому диапазон движений огромен. Единственная кость, которая удерживает руку на теле, — это ключица“, — объясняет Скирманис.