Как пополнить запасы сладкого с умом?
Сладкая кампания Maxima Maiustepäevad помогает уменьшить затраты, которые иначе могли бы стать слишком высокими в нынешнем потоке значимых дат.
Когда погода пасмурная и солнце видно редко, немного сладостей поднимет настроение всем любителям сладкого от мала до велика. В общей волне роста цен Maxima пошла в обратном направлении и снизила цены на сладости. Это значит, что до 7 ноября можно купить конфеты и другие сладости по ценам ниже обычного.
Разумный посетитель магазина теперь может подсластить праздник для себя или ребенка, не перегружая семейный бюджет. Давайте вместе посмотрим, где уже скоро понадобится немного больше конфет и других угощений.
Угостите мардисантов...
Мартов день не за горами – уже 11 ноября. Веселая песня молодых мардисантов обычно звучит за дверью дверей накануне вечером, но часто такие визиты растягиваются на оба дня. Это старая эстонская традиция, которая сохранилась так долго, вероятно, еще и потому, что дети любили конфеты при любых государственных режимах.
Если мардисанды – вне зависимости от пола – обычно носят темную одежду и пририсовывают себе усы, то спустя две недели, когда они превращаются в кадрисантов, они выбирают уже светлую одежду. Тексты песен меняются, но добрые пожелания семье и большие ожидания в отношении конфет остаются прежними.
Кампания Maiustepäevad от Maxima поможет как следует подготовиться к Мартову дню и Дню Кадри.
Торт с усами на День отца
Но не только у детей загораются глаза, когда они видят что-то сладкое! В воскресенье, 13 ноября, отмечаем День отца. Теперь герои дня – отцы-молодцы и дедушки, которые тоже любят, чтобы их угостили чем-нибудь сладким.
Ко Дню отца кондитеры Maxima Meistrite Kvaliteet приготовят праздничный торт, украшенный забавными усами и надписью „Папа“. Носит ли мужчина усы или бороду или предпочитает гладко выбритое лицо – он всегда будет для своих детей „забавным усачом“, в хорошем смысле этого слова.
Гномы ищут партнеров для сотрудничества
Ежегодно в информационных переписках школ и детских садов возникают дискуссии о сладостях. Какие конфеты купить? Обычно звучит выражение „вкусные и недорогие“.
В этом году принять решение довольно просто – можно запастись необходимыми конфетами прямо сейчас, и в предрождественскую суету будет одной заботой меньше.
Конечно, вкусные сладости подходят не только для школьной и детсадовской жизни. Также уже сейчас можно подготовиться и купить сладости, чтобы добавить их в подарочные наборы для дома и корпоратива.
Лакомиться можно и без календаря
Небольшая конфета или шоколадка может скрасить сложный рабочий день, поддержать после тренировки или добавить вдохновения утопающему в работе коллеге. Небольшой сладкий бонус будет очень важен и для ребенка, который усердно грызет гранит науки!
Отправляясь в Maxima, теперь можно недорого запастись чем-нибудь сладким, чтобы порадовать себя и своих близких в суете в преддверии завершения года!