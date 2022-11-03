Как пополнить запасы сладкого с умом?

Когда погода пасмурная и солнце видно редко, немного сладостей поднимет настроение всем любителям сладкого от мала до велика. В общей волне роста цен Maxima пошла в обратном направлении и снизила цены на сладости. Это значит, что до 7 ноября можно купить конфеты и другие сладости по ценам ниже обычного.

Разумный посетитель магазина теперь может подсластить праздник для себя или ребенка, не перегружая семейный бюджет. Давайте вместе посмотрим, где уже скоро понадобится немного больше конфет и других угощений.

Угостите мардисантов...

Мартов день не за горами – уже 11 ноября. Веселая песня молодых мардисантов обычно звучит за дверью дверей накануне вечером, но часто такие визиты растягиваются на оба дня. Это старая эстонская традиция, которая сохранилась так долго, вероятно, еще и потому, что дети любили конфеты при любых государственных режимах.

Если мардисанды – вне зависимости от пола – обычно носят темную одежду и пририсовывают себе усы, то спустя две недели, когда они превращаются в кадрисантов, они выбирают уже светлую одежду. Тексты песен меняются, но добрые пожелания семье и большие ожидания в отношении конфет остаются прежними.

Кампания Maiustepäevad от Maxima поможет как следует подготовиться к Мартову дню и Дню Кадри.

Торт с усами на День отца

Но не только у детей загораются глаза, когда они видят что-то сладкое! В воскресенье, 13 ноября, отмечаем День отца. Теперь герои дня – отцы-молодцы и дедушки, которые тоже любят, чтобы их угостили чем-нибудь сладким.

Ко Дню отца кондитеры Maxima Meistrite Kvaliteet приготовят праздничный торт, украшенный забавными усами и надписью „Папа“. Носит ли мужчина усы или бороду или предпочитает гладко выбритое лицо – он всегда будет для своих детей „забавным усачом“, в хорошем смысле этого слова.

Гномы ищут партнеров для сотрудничества

Ежегодно в информационных переписках школ и детских садов возникают дискуссии о сладостях. Какие конфеты купить? Обычно звучит выражение „вкусные и недорогие“.