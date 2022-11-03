Дорогие аксессуары за полцены? Да, это возможно!

Вам знакомо это чувство, когда вы смотрите в зеркало и видите себя уверенным и красивым во всех отношениях? Сразу кажется, будто солнце вышло из-за туч, и маленькая улыбка остается в уголке рта от встречи к встрече.

Специалисты по одежде и этикету всегда рекомендуют обращать внимание на аксессуары. Даже совершенно шикарный наряд выглядит смешно, если сумка или чемодан, который вы носите с собой, выпадает из стиля.

Теперь есть возможность быстро решить такие проблемы. Просто отправляйтесь за покупками в Maxima, собирайте наклейки за свои покупки и выбирайте подходящие для себя продукты Alfa Romeo!

Ежедневные покупки помогают экономить деньги

Условия кампании просты и понятны. За каждую покупку на сумма 15 € клиент получает одну наклейку. Покупка на 30 евро дает две наклейки, покупка на 45 евро – три наклейки и т.д.

Пять наклеек снижают цены на продукцию коллекции Alfa Romeo до 68%. Например, чемодан стоимостью 150 евро можно приобрести менее чем за 60 евро, элегантные спортивные и наплечные сумки доступны клиентам Maxima по очень выгодной цене, а солидные кошельки можно приобрести менее чем за 20 евро. Кстати, известные миллионеры подтверждают, что деньги любят тех, кто хранит их в красивом кошельке!

Умный клиент Maxima в настоящее время покупает что-то для себя, а также упаковывает что-то в подарочный пакет. Помимо сумок, в ассортимент также входят стильные бутылки для напитков и незаменимые многофункциональные карманные ножи со всем необходимым, от штопоров и отверток до пил и фонариков. Такой отличный инструмент в подарочной упаковке стоит всего 9,99!

Повседневный городской рюкзак с отделением для ноутбука и карманом для бутылки можно приобрести за 24,99. Зачем ждать до Рождества, чтобы подарить подарок, когда День отца не за горами?

Магия уникального бренда

Ношение и использование таких изделий добавляет в жизнь немного повседневной магии даже тем, кто утверждает, что не верит в такие вещи.