„Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него“

Об этом решении она с разрешения жениха публично объявила в своем „Фейсбуке“, прикрепив фотографию, где она сидит завернутой в покрывало, которое выглядит как свадебное платье.

„Какие времена, такая и невеста“, - написала Леда. Выходя замуж за своего давнего знакомого, она хочет подстраховать его перед тем, как он отправится на фронт.

„Я беру на себя ответственность за поиск, опознание, похороны, оповещение близких и знакомых. Это я при необходимости скажу врачу, что мой муж хотел стать донором. Это я не буду просить священника об отпевании, потому что мой муж этого не хотел. Это я выполню его последнюю волю и я встречу его первой, когда он вернется с победой“, - написала Леда.

Она говорит, что не хотела бы этого делать, тем более, что у ее будущего мужа есть партнер, с которым он живет уже 15 лет.

Да и сама Леда любит другого. Он тоже военный.

Но в Украине брак могут заключить только мужчина и женщина, а если брака нет, то люди официально не являются родственниками, и партнера не пустят к любимому человеку в реанимацию или в морг, не сообщат ему о пленении или ранении.

И это беспокоит военного, жениха Леды, у которого, кроме его партнера, никого нет.

Леда Космачевская говорит, что никогда не ходила на марши за права ЛГБТ, но стать супругой гея согласилась на следующее же утро после того, как он сделал ей предложение - причем сделал он его по телефону.

Она говорит Би-би-си, что ей было страшно думать о том, как вообще близкие люди могут обсуждать, что делать, если кого-то из них вдруг не станет из-за войны, а тем более жутко думать об однополых парах, которым часто приходится скрывать свои отношения.

„Он сказал мне, что больше всего боится оказаться без вести пропавшим или остаться навсегда в поле, и что никто не узнает, что с ним случилось“, - пересказывает Леда разговор с женихом.

Она предполагает, что именно ее этот человек выбрал потому, что знал историю про ее давнюю подругу, которую Леда поддерживала в борьбе с раком.