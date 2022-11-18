„Нам внушали, что это - как шизофрения. Кто захочет признавать себя шизофреником?“: студентка рассказала, почему ей так сложно было вылечить булимию и анорексию в Эстонии
если у вас есть склонность к расстройствым пищевого поведения, данный контент может оказаться для вас чувствительным
Диане недавно исполнилось 20 лет. Она заканчивает бакалавриат, учится на фармацевта. А еще Диана очень хочет связать свою жизнь с помощью людям, страдающим расстройствами пищевого поведения (РПП), ведь ей самой пришлось пройти через настоящий ад в надежде найти кого-то или что-то, что действительно поможет ей справиться с этой проблемой. Как показала история девушки, в Эстонии вылечить расстройство пищевого поведения не так просто.
„Когда родители предложили поехать в спа, у меня сразу же возникла мысль - как я возьму туда весы, чтобы они не заметили?“
„В школе у меня была проблема - с самого первого класса я не влилась в коллектив. Ну не нравилась я. Я все время была „дылдой“ со своим ростом 180. Меня обязательно нужно было задеть, зацепить. Таким образом, с самого детства одноклассники постоянно мне указывали на какие-то мои ошибки, особенности. Я все время думала, что со мной что-то не так. В 16 лет я начала полнеть, потому что стала принимать гормональные препараты, чтобы стабилизировать менструальный цикл. Мне тогда никто не сказал, что они могут влиять на вес, хотя должны были“, — рассказывает девушка.
В 17 лет Диана перешла в новую частную школу, в которой, впрочем, отношения с частью коллектива также не сложились. „Там были ребята, считавшие себя очень острыми на язык, - вспоминает девушка. - Доходило до того, что мне могли сказать: „Что ты с тарелки ешь? Иди, с подноса ешь!“ Я обычно пропускала такое мимо ушей, но однажды задумалась - я ведь действительно потолстела, это некомфортно“.
На этом моменте школы в Эстонии перевели на домашнее обучение из-за ковида. Именно тогда все и началось. Диана решила, что это - отличный шанс „заняться собой“. Сначала она решила, что перестанет есть сладкое и мучное. „Как принято считать в обществе, именно эти продукты вызывают повышение веса“, — комментирует свое намерение Диана. Это не казалось чем-то сложным, и в первые дни худеть девушка начала быстро. Как это обычно бывает - сначала „ушла“ вся вода, а потом вес замер. Испугавшись, что так и не похудеет, девушка стала отказываться от приемов пищи, днями могла пить только кефир, чтобы на следующее утро увидеть на весах минус. При этом Диана начала каждый день много бегать, как этому учили блогеры в Инстаграме. К лету она уже пробегала полумарафон - 21 километр.
„Когда мы только уходили на карантин, я весила 78 кг. И представьте, когда я прихожу в школу перед экзаменами - я вешу 67 кг. Естественно, все девочки стали расспрашивать: „Как?“ И для меня это было сигналом: „Вот это я показала!“ При этом я не относилась к этому как к свершившейся победе, мне нужно было „показать“ еще больше. Началось зацикливание на этих мыслях. Я поняла это после выпускного, когда родители предложили поехать отдохнуть куда-нибудь в спа. Тогда у меня сразу же возникло две мысли - как я возьму туда весы, чтобы они не заметили, и где я буду бегать“.
Я могла съесть 8 килограммов еды за раз, а потом „убрать“ это в туалете
Началась учеба на первом курсе, нагрузка сильно увеличилась и „втискивать“ тренировки в плотный график стало все сложнее, а „вредные“ перекусы в виде „Макдональдса“, сладкого и булочек случались все чаще. Девушка стала просыпаться в 5-6 утра, чтобы успеть побегать до начала учебы и все это „отработать“ - ведь иначе она потолстеет, а это было равносильно поражению в невидимой борьбе с социумом, о которой, впрочем, знала только она. На этом этапе нервная система девушки перестала выдерживать нагрузки, на которые накладывалось еще и недосыпание.
„Однажды я пришла домой и увидела, что на столе стоит почти целый торт, - рассказывает Диана. - Не знаю, как это произошло, но я его просто съела. Я не задумывалась тогда, плохо это или хорошо, осознала, что произошло, уже по факту. Как я додумалась до того, что желудок нужно освободить от этого торта, я тоже не знаю. В голове была лишь одна мысль: мне надо сделать все, что угодно, чтобы избавится от съеденного торта, иначе я потолстею. Это как-то само произошло. Но на следующий день в моей голове уже была мысль: „Смотри, какую ты придумала схему классную: ты ешь, тебе вкусно, а потом в организме ничего не остается, и ты не толстеешь - все довольны“. Девушка признает, что сейчас такая логика кажется странной и даже дикой, но в тот момент она не отдавала себе в этом отчет.
Так в жизни девушки появилось неприятное слово „булимия“. Сначала эпизоды происходили раз в две недели. Потом - раз в неделю. Потом - чаще. Осенью ситуация стала усугубляться. Девушка жила с родителями и пыталась тщательно скрывать свой новый „метод“ похудения. Однако когда продолжительное пребывание на кухне стало ежедневно заканчиваться длительным посещением уборной, у родителей не осталось сомнений.
„Многие думают, что булимию скрыть легко - человек же не худеет так быстро и внешне не меняется. На самом же деле, запах в туалете просто так не убрать, какими бы ты духами и аэрозолями ни пытался его скрыть. Люди, с которыми ты живешь, тоже заходят туда и понимают, что что-то не так, - рассказывает девушка. - На костяшках рук появляются порезы от зубов, лицо постоянно опухшее. Однажды моя мама просто скинула мне статью на Toitumine.ee - тогда у нас в Эстонии про РПП было только это, и то - про булимию всего пара абзацев. Я стала все отрицать. Мама же никогда с этим не сталкивалась, но очень старалась мне помочь и очень переживала за меня - разговаривала, убеждала, скидывала видео. Я их тупо не смотрела. Мне казалось, что я больше понимаю, чем она.
Мне уже тогда говорили: „Диан, хватит худеть. Ты уже выглядишь нормально“. А я думала: „Ну как это „нормально„? Я должна выглядеть „просто идеально“! Вес начал падать очень резко. Мне стали говорить: „Уже страшно. Не идет тебе эта худоба“. До моего же сознания доходило только — „я худая!“, я расценивала это как успех и хотела достичь еще большего. Мышление очень сильно перестроилось. Дошло до того, что все, что я съедала за день, - завтрак, обед и ужин - шло в унитаз. Моя цель была - обмануть желудок. Я могла съесть 8 килограммов еды за раз. Я садилась и съедала и еду из „Макдональдса“, и какие-то чипсики, и то, что мама приготовила. Если ешь мало, то этого бывает недостаточно, чтобы потом еда из тебя вышла без особых усилий. Чем меньше еды, тем тяжелее опустошить желудок с помощью рвоты.
На этом этапе я придумала еще одну схему: я взвешивалась утром, конспектировала, сколько я вешу. И к вечеру „убирала“ все до такой же отметки, чтобы вес не увеличивался. Логично? Тогда мне казалось, что да. Иногда я даже воду не давала себе пить, чтобы не отечь“.
Тем временем, вес опустился до 49 кг (при росте 180), было тяжело сидеть и стоять, руки тряслись, волосы стали выпадать очень сильно - можно было парик собрать. Девушка же была уверена, что все еще полная. „Если спросить, как я себя в этот момент чувствовала, чем занималась, как я выглядела, что носила - я не скажу, потому что в голове у меня была только еда. Может быть, еще учеба - мой синдром отличника все еще присутствовал. Больше у меня не было жизни, никакой - рассказывает Диана. - В одно утро я встала и упала в обморок. До этого я ничего не ела четыре дня подряд. Тогда родители сказали: ну все, наигралась. Мы едем в больницу“.
„Клинические психологи мне сказали, что эта проблема - мимо них“
„Я не могла себе признаться в том, что у меня анорексия, потому что нам с детства, с подросткового возраста внушали, что это - как шизофрения. Кто захочет признавать себя шизофреником?“ - рассказывает Диана. По ее словам, проще игнорировать какие-то неудобства в жизни, чем признать, что у тебя „проблемы с головой“ - так как в обществе это считается чем-то постыдным.
„Когда я попала к семейному врачу, у меня спросили: „Чего ты хочешь от жизни?“ Я сказала, что хочу семью, хочу стать мамой. Тогда мне сказали, что этого может не случиться, так как у меня не вырабатываются нужные гормоны. Мне сказали, что если так и дальше будет продолжаться, то меня могут положить в больницу, кормить через канюлю. И тут мне стало страшно. Я знаю, что многих это не пугает, но моя эмоциональность, наверное, мне помогла, я очень испугалась“, - говорит Диана. Страх был настолько сильным, что она заставила себя постепенно уйти от булимии. Таким образом заболевание переросло в анорексию.
„Мой вес не менялся. Меня отправили к клиническому психологу. При этои мне не дали конкретный контакт. Мой семейный врач находился в Маарду и там, скорее всего, с такой проблемой нечасто обращаются. Я обзванивала медицинские центры, где-то мне говорили, что у них таких специалистов нет, где-то давали контакты, куда еще позвонить. У тех специалистов, которых я находила, цена была (вместе со скидкой от Больничной кассы) - 25 евро за сеанс. В месяц достаточно крупная сумма получалась. Однако клинические психологи мне сказали, что эта проблема - мимо них. Я сидела перед ними, а они просто говорили: „Ну ты попробуй, поешь, подыши“. Моя же позиция была - я не хочу ничего менять, я хочу быть здоровой, но хочу худеть. В этом был парадокс, который они не могли решить“.
Клинический психолог Виола Талдыкина подтвердила, что нужного специалиста в самом деле может быть найти сложно, так как не все берутся за РПП, тем более за работу с несовершеннолетним, ведь в этом случае приходится иметь дело с еще подвижной и неокрепшей психикой.
„Я готова была готова идти в аптеку и на коленях умолять, чтобы мне хотя бы одну таблетку дали“
В конце концов, в середине января 2021 года, Диане посоветовали обратиться к психиатру. Она позвонила в PERH, объяснила ситуацию. Ей предложили место к специалисту в апреле. „Я поняла, что не дотяну. При таком раскладе в апреле мне нужно уже будет в Тарту ехать, чтобы меня кормили с канюли. Я решила, что до этого себя точно не доведу, и пошла к платному психиатру. У него было красивое описание на сайте, что он работает с людьми, у которых есть РПП“.
Диана ходила к специалисту 3 месяца, заплатив в сумме 700 евро. У девушки, однако, остались вопросы относительно назначенного ей лечения.
„Во-первых, меня заставили вести дневник питания. Представьте - мы имеем человека, который зациклен на еде и пытается хоть как-то свое внимание с еды перенаправить. И тут ему говорят: садись и записывай все, что ты будешь есть за неделю. У меня получалось соблюдать свой план пару дней, потом я вместо супа съедала условный сырок, опять становилась в своих глазах „плохой“ и болезнь прогрессировала дальше.
Во-вторых, мне выписали антидепрессанты и психотропы. Я сейчас заканчиваю фармацевтику и понимаю, что нервной системе 18-летнего подростка такая комбинации может навредить. Но они подействовали - я опять стала есть, набирать вес, перестала думать о еде. В итоге, когда они у меня закончились, мне сказали: ну ты же уже вылечилась, если закончились, то больше выписывать нет смысла. Сейчас я знаю, что так нельзя делать. С таких препаратов нужно „слезать“ постепенно, есть определенные схемы отказа от антидепрессантов. Помню, как мне было плохо, когда организм требовал таблетку, которую я не могла ему дать, у меня не было ни рецепта, ни остатков из прошлых пачек. Я готова была готова идти в аптеку и на коленях умолять, чтобы мне хотя бы одну таблетку дали. На протяжении примерно недели у меня дрожали руки, ноги, не работала голова и постоянно возникала паника“.
Клинический психолог Виола Талдыкина по просьбе RusDelfi прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что РПП - это психическое нарушение, поэтому на определенных стадиях говорить о вреде медикаментов для психики некорректно.
„Медикаментозная терапия как раз направлена на стабилизацию. Да, использование ее порой необходимо, в том числе и несовершеннолетним. РПП - это сложнейшее расстройство, которое может привести и к летальному исходу. Назначением же занимается психиатр. Бывает, что лечение без препаратов просто невозможно и безрезультатно, так как пациент слишком сфокусирован на состоянии, просто психотерапии не пробиться туда.
При приеме препаратов необходимо наблюдаться у психотерапевта, он же должен был прописать схему отмены и скорректировать длительность. Препараты без психотерапии также работают плохо, поэтому часто встречается синдром отмены. Часто по прекращению могут быть тревога, панические атаки, поэтому сложно завершать их прием, если нет схемы и поддержки. Таблетки - костыль, если его убрать и если при этом не было терапии, то все вернется обратно. Они не лечат расстройство, а лишь помогают немного, чтобы дать возможность заниматься глубинной терапией“.
Специалист подчеркивает, что при определенных дозах и длительности состояние после окончания курса действительно в каком-то смысле можно сравнить с ломкой или похмельем - его нужно перетерпеть.
Слова психолога по просьбе RusDelfi подтверждает и психиатр Владимир Кукк, к которому часто обращаются с подобной проблемой как подростки, так и взрослые: „РПП - серьезное заболевание, особенно анорексия. Врач-психиатр оценивает состояние и если показания есть, необходимо, чтобы подросток получал медикаментозное лечение. В практике такое часто бывает, необходимость в этом есть. Однако врач должен в начале объяснить, что сначала идет адаптационная реакция организма, надо по-тихоньку наращивать эффект и выходить уже на терапевтическую дозу. В конце должен быть мягкий, спокойный выход - организм должен научиться действовать „без подпорок“.
Когда Диана перетерпела описанную „ломку“, на какое-то время наступил рецедив. Однако летом 2021 года, глядя на свои старые фото, девушка опять поймала себя на мысли, что „схема же была рабочая“. И к августу булимия стала возвращаться.
Психиатр Владимир Кукк отмечает, что если между врачом и пациентом нет контакта и понимания, и прием медикаментов не сопровождается психотерапией, болезнь действительно может вернуться.
„Эта проблема находится на стыке психологии и практической медицины. Даже при приеме препаратов внутренние узлы противоречий остаются, их нужно осторожно „развязать“ - работать с такими эмоциями и чувствами - все равно что идти по минному полю. А просто принимать антидепрессанты или нейролептики - это делать косметический ремонт. Да, симптомы будут смягчаться и по-немногу уходить, но нужна психотерапия“.
Однако девушка вовремя поняла, что не хочет возвращаться к психиатру и пить таблетки по второму кругу, поэтому решила искать способы не дать заболеванию опять развиться до критического состояния.
На этом этапе, в конце лета 2021 года, Диана нашла человека, который ей помог окончательно победить заболевание. Им оказалась блогер и известная модель из Instagram, которая тоже прошла через расстройство пищевого поведения, выучилась на нутрициолога в США и теперь делится своим опытом, рассказывая про интуитивное питание - таким образом девушка в каком-то смысле заменила недостаток терапии.
„Я купила у нее курс за 200 евро. Мне не обещали вылечить мое РПП, сразу сказали - можешь попробовать, подойдет ли. Если в ходе работы выяснится, что этого недостаточно - пообещали дать контакты другого специалиста“, - рассказывает Диана. К счастью, в ее случае, курс оказался действенным. “После этого у меня не было ни одного рецидива. Нас учили так, что я могла себе позволить съесть бургер, если я этого очень хочу, и чувствовать себя отлично. Я не задумывалась о том, сколько калорий я съела. Нас научили переставать делить еду на „полезную“ и „вредную“ и просто есть по ощущениям. Там я стала понимать, что если наелся - не надо доедать, как нам говорили в детстве. В итоге, когда курс закончился и я встала на весы, то увидела, что нисколько не потолстела, а даже скинула пару килограммов“.
Важно отметить, что описанный способ лечения может не подойти другим людям с подобной проблемой, тем более на определенных стадиях. Если вам была назначена терапия или прием препаратов, то не стоит отказываться от этого.
„У нас в системе образования в этом большой пробел“
Открыто признаться, что у нее было расстройство пищевого поведения, Диана долго не решалась. Были такие знакомые, которые даже не подозревали, через что девушке пришлось пройти.
„Когда я об этом заговорила первый раз, мне было очень страшно. Эта тема у нас никак не обсуждается, а даже осуждается, люди начинают отстраняться от тебя. Однажды во время обучения я столкнулась с темой подсчета калорий. Нужно было сделать презентацию, и тогда я впервые открыто заявила, что у меня была булимия и анорексия и рассказала про них. Когда я закончила выступление, несколько людей встали и начали апплодировать. Тогда я поняла, что я делаю что-то правильное. Это также заметил и преподаватель, рассказал о моем случае другим.
У нас есть магистранты, которые уже работают в больницах. У них есть предмет - ментальное здоровье. Меня пригласили выступать в рамках этого курса перед магистрантами и рассказать им, как стоит общаться с людьми при РПП, как их понять и чего точно не стоит делать при общении с ними“.
По словам девушки, в Эстонии в медицинском образовании действительно существует проблема - теме РПП не уделяется достаточно внимания, акцент на теме не делается. По словам Дианы, об этом говорят и сами преподаватели. Вторая сторона медали - табуированность тем психических расстройств в обществе. Именно поэтому те, кто нуждается в помощи, боятся за ней обращаться или вовсе отрицают существование проблемы, боясь общественного осуждения.
„Я хочу, чтобы люди поняли, что говорить об этом - нормально - говорит Диана. - У людей бывают разные зависимости - от сигарет, алкоголя например. А РПП - это всего лишь еще одна из форм“. При этом сама девушка отмечает, что по сравнению с 2020 годом, когда она впервые столкнулась с РПП, ситуация улучшилась - появилось больше информации на русском языке, в обществе стали больше говорить о том, что такая проблема существует.
Рекомендации для тех, кто столкнулся с этой проблемой
Мы попросили Диану рассказать, что именно помогло ей справиться с расстройством пищевого поведения. В первую очередь, по ее словам, нужно обратиться к семейному врачу, который оценит ваше состояние на данный момент. Так как РПП, как правило, связаны с низкой самооценкой, то стоит обратиться и к психологу, чтобы проработать этот аспект. Если же говорить о самопомощи, то Диана советует следующее:
Принять проблему, не ругать себя, а пожалеть. Это не стыдно - признать в своей голове, что у тебя есть проблема, будь честен/честна с собой. Не ругай себя: эти эмоции, симптомы, не уйдут за один день, просто каждый раз задавай себе вопрос: а как я себя чувствую прямо сейчас?
Нужно позволить себе чувствовать все эмоции: если грустишь - плачь, если страшно - кричи в подушку. Позволь себе прожить эти эмоции, не пытайся избавиться от них и заесть едой.
Почисти социальные сети: отпишись от людей, которые пропагандируют диеты, подсчет калорий и т. д. Убери из подписок/друзей всех, чей контент вызывает у тебя разочарование в себе, критику в свою сторону, зависть и ненависть к себе и своему телу.
Найди человека, которому ты сможешь доверить свою проблему на 100% и поделись ей с ним/ней, как бы ни было дискомфортно и страшно. Потом тебе станет легче.
Выписывай даже самые маленькие достижения за день в тетрадь или дневник. Например: выкинула мусор, послушала любимую музыку, в конце добавляя: я молодец, я люблю себя. Со временем ты увидишь, что достижения становятся все больше и больше!
Если вы подозреваете у себя расстройство пищевого поведения, вы можете пройти тест на сайте Peaasi.ee. Также эта организация предлагает консультации со специалистом для тех, кто подозревает у себя подобное расстройство.