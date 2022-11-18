„Нам внушали, что это - как шизофрения. Кто захочет признавать себя шизофреником?“: студентка рассказала, почему ей так сложно было вылечить булимию и анорексию в Эстонии

„Когда мы только уходили на карантин, я весила 78 кг. И представьте, когда я прихожу в школу перед экзаменами - я вешу 67 кг. Естественно, все девочки стали расспрашивать: „Как?“ И для меня это было сигналом: „Вот это я показала!“ При этом я не относилась к этому как к свершившейся победе, мне нужно было „показать“ еще больше. Началось зацикливание на этих мыслях. Я поняла это после выпускного, когда родители предложили поехать отдохнуть куда-нибудь в спа. Тогда у меня сразу же возникло две мысли - как я возьму туда весы, чтобы они не заметили, и где я буду бегать“.

На этом моменте школы в Эстонии перевели на домашнее обучение из-за ковида. Именно тогда все и началось. Диана решила, что это - отличный шанс „заняться собой“. Сначала она решила, что перестанет есть сладкое и мучное. „Как принято считать в обществе, именно эти продукты вызывают повышение веса“, — комментирует свое намерение Диана. Это не казалось чем-то сложным, и в первые дни худеть девушка начала быстро. Как это обычно бывает - сначала „ушла“ вся вода, а потом вес замер. Испугавшись, что так и не похудеет, девушка стала отказываться от приемов пищи, днями могла пить только кефир, чтобы на следующее утро увидеть на весах минус. При этом Диана начала каждый день много бегать, как этому учили блогеры в Инстаграме. К лету она уже пробегала полумарафон - 21 километр.

В 17 лет Диана перешла в новую частную школу, в которой, впрочем, отношения с частью коллектива также не сложились. „Там были ребята, считавшие себя очень острыми на язык, - вспоминает девушка. - Доходило до того, что мне могли сказать: „Что ты с тарелки ешь? Иди, с подноса ешь!“ Я обычно пропускала такое мимо ушей, но однажды задумалась - я ведь действительно потолстела, это некомфортно“.

„В школе у меня была проблема - с самого первого класса я не влилась в коллектив. Ну не нравилась я. Я все время была „дылдой“ со своим ростом 180. Меня обязательно нужно было задеть, зацепить. Таким образом, с самого детства одноклассники постоянно мне указывали на какие-то мои ошибки, особенности. Я все время думала, что со мной что-то не так. В 16 лет я начала полнеть, потому что стала принимать гормональные препараты, чтобы стабилизировать менструальный цикл. Мне тогда никто не сказал, что они могут влиять на вес, хотя должны были“, — рассказывает девушка.

Я могла съесть 8 килограммов еды за раз, а потом „убрать“ это в туалете

Началась учеба на первом курсе, нагрузка сильно увеличилась и „втискивать“ тренировки в плотный график стало все сложнее, а „вредные“ перекусы в виде „Макдональдса“, сладкого и булочек случались все чаще. Девушка стала просыпаться в 5-6 утра, чтобы успеть побегать до начала учебы и все это „отработать“ - ведь иначе она потолстеет, а это было равносильно поражению в невидимой борьбе с социумом, о которой, впрочем, знала только она. На этом этапе нервная система девушки перестала выдерживать нагрузки, на которые накладывалось еще и недосыпание.

„Однажды я пришла домой и увидела, что на столе стоит почти целый торт, - рассказывает Диана. - Не знаю, как это произошло, но я его просто съела. Я не задумывалась тогда, плохо это или хорошо, осознала, что произошло, уже по факту. Как я додумалась до того, что желудок нужно освободить от этого торта, я тоже не знаю. В голове была лишь одна мысль: мне надо сделать все, что угодно, чтобы избавится от съеденного торта, иначе я потолстею. Это как-то само произошло. Но на следующий день в моей голове уже была мысль: „Смотри, какую ты придумала схему классную: ты ешь, тебе вкусно, а потом в организме ничего не остается, и ты не толстеешь - все довольны“. Девушка признает, что сейчас такая логика кажется странной и даже дикой, но в тот момент она не отдавала себе в этом отчет.

Так в жизни девушки появилось неприятное слово „булимия“. Сначала эпизоды происходили раз в две недели. Потом - раз в неделю. Потом - чаще. Осенью ситуация стала усугубляться. Девушка жила с родителями и пыталась тщательно скрывать свой новый „метод“ похудения. Однако когда продолжительное пребывание на кухне стало ежедневно заканчиваться длительным посещением уборной, у родителей не осталось сомнений.