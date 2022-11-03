Лайфхак для ленивых: как правильно наносить крем для тела — чтобы он быстро впитывался и экономно расходовался
Кремом для тела нужно пользоваться каждый день — однако большинство из нас нарушают это правило. Ты тоже ленишься и забываешь заботиться о теле? Тогда попробуй добавить в уход немного воды — и сильно удивишься!
Кожа тела нуждается в таком же интенсивном уходе, как и кожа лица. Без дополнительного увлажнения и питания она более интенсивно стареет. Да-да, в появлении дряблости, трещин и растяжек виновато не только отсутствие спорта и здорового питания!
И всё же давай будем честны: каждый день пользоваться кремом для тела по силам только истинным бьютиголикам. Это занимает немало времени. К тому же расход крема получается колоссальный: а зачастую большинству из нас просто жалко часто тратиться на новые средства для тела.
Если тебе знакомы эти оправдания в пользу игнорирования ухода за кожей тела, попробуем изменить твой взгляд на вопрос. В следующий раз, когда ты только примешь душ, не спеши насухо вытираться полотенцем. Нанеси крем для тела прямо на влажную кожу — и удивишься полученному эффекту!
Благодаря дополнительной влаге средство практически моментально распределяется по коже, не требуя интенсивных движений. К тому же расход крема (без преувеличений!) уменьшается в несколько раз — как раз за счет более быстрого и легкого нанесения!
Некоторые производители средств для тела специально указывают на упаковке, что крем или лосьон лучше наносить именно на влажную кожу. Особенно часто такое правило распространяется на продукты с масляной текстурой. Без влажности они будут хуже впитываться — а расход будет расти прямо на глазах.
Конечно, поначалу сочетание влажной кожи и крема может тебе казаться немного дискомфортным. Особенно, если комнатная температура не радует тропическим теплом :) Но попробуй провести бьюти-рутину подобным образом хотя бы один раз. Простота, экономия и изумительно шелковистая кожа заставят тебя пересмотреть свой взгляд на уход!
Источник: The Voice Mag