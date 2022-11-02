Фигуру не спасти: 5 привычек из детства, которые лишают вас тонкой талии (а вы не замечаете)

Вспомните, что конкретно вам говорили за столом мамы, папы и дедушки с бабушками? Чаще всего они призывают доедать все до конца — первое, второе и компот. И все с хлебом. Разумеется, это продиктовано благими намерениями, чтобы вы росли здоровыми. Но, увы, такие паттерны, ловко встроившись в программу рациона, только мешают наладить систему здорового питания. В итоге, вы долго боретесь за стройность, хотя на самом деле бороться надо против пяти детских привычек.

„Быстроешка“

„Кто быстро есть, тот хорошо работает!“ — увещевали бабушки, видя, что простые приказы поработать челюстями на скорость не работают. „Давай скоренько!“, „Что ты киснешь над супом?“, „Ты обедать будешь вечность?“ — такие фразы в свой адрес слышали многие дети. Став взрослыми, они стараются действительно расправляться с едой в считанные минуты, а то и секунды. И не подозревают, что быстрое поглощение пищи ведет к перееданию.

Сигнал о насыщении просто не успевает добраться до мозга, а за 10 минут можно, оказывается, съесть приличное количество блюд. Вы не успеваете даже почувствовать вкус еды! Отсюда проблемы с желудочно-кишечным трактом, лишним весом и неуверенностью. Да, да, люди, которые чрезмерно быстро завтракают и обедают, на самом деле очень зависимы от общественного мнения. Любая критика в их адрес больно ранит, ведь они же привыкли, что на самом деле хорошо работают! Правда, в реальности — исключительно челюстями.

Общество чистых тарелок

А некоторых детей просто не выпускали из-за стола, пока тарелка не станет чистой. В ход шли угрозы, насмешки, иносказания про общество чистых тарелок, куда не пускают ребят, которые не умеют есть все, что дают. Таким образом прививалось в том числе чувство стыда и вины. Мать же старалась, готовила, а вы! Неблагодарное дитя! Так человек не отказывается от добавки, боясь как-то задеть отказом хлопотливую хозяюшку, а в итоге получает все то же переедание, проблемы с весом и услужливую безотказность.