Фигуру не спасти: 5 привычек из детства, которые лишают вас тонкой талии (а вы не замечаете)
Все мы родом из детства, и наше пищевое поведение в том числе. Именно оно влияет на лишние килограммы, которые решаются сделать постоянную прописку на бедрах, животе и прочих частях тела. И дело тут вовсе не в умении сочетать продукты, а, скорее, в родительских установках.
Вспомните, что конкретно вам говорили за столом мамы, папы и дедушки с бабушками? Чаще всего они призывают доедать все до конца — первое, второе и компот. И все с хлебом. Разумеется, это продиктовано благими намерениями, чтобы вы росли здоровыми. Но, увы, такие паттерны, ловко встроившись в программу рациона, только мешают наладить систему здорового питания. В итоге, вы долго боретесь за стройность, хотя на самом деле бороться надо против пяти детских привычек.
„Быстроешка“
„Кто быстро есть, тот хорошо работает!“ — увещевали бабушки, видя, что простые приказы поработать челюстями на скорость не работают. „Давай скоренько!“, „Что ты киснешь над супом?“, „Ты обедать будешь вечность?“ — такие фразы в свой адрес слышали многие дети. Став взрослыми, они стараются действительно расправляться с едой в считанные минуты, а то и секунды. И не подозревают, что быстрое поглощение пищи ведет к перееданию.
Сигнал о насыщении просто не успевает добраться до мозга, а за 10 минут можно, оказывается, съесть приличное количество блюд. Вы не успеваете даже почувствовать вкус еды! Отсюда проблемы с желудочно-кишечным трактом, лишним весом и неуверенностью. Да, да, люди, которые чрезмерно быстро завтракают и обедают, на самом деле очень зависимы от общественного мнения. Любая критика в их адрес больно ранит, ведь они же привыкли, что на самом деле хорошо работают! Правда, в реальности — исключительно челюстями.
Общество чистых тарелок
А некоторых детей просто не выпускали из-за стола, пока тарелка не станет чистой. В ход шли угрозы, насмешки, иносказания про общество чистых тарелок, куда не пускают ребят, которые не умеют есть все, что дают. Таким образом прививалось в том числе чувство стыда и вины. Мать же старалась, готовила, а вы! Неблагодарное дитя! Так человек не отказывается от добавки, боясь как-то задеть отказом хлопотливую хозяюшку, а в итоге получает все то же переедание, проблемы с весом и услужливую безотказность.
Все-таки учитесь изредка говорить „Нет!“ желанию вас перекормить и повесить чужие обязательства. Начните с контроля объема порции, чтобы вы вставали из-за стола с ощущением легкого голода. Не бойтесь! Ваш мозг чуть позже получит сигнал о насыщении, и все встанет на свои места.
Плюс хлеб
Даже в учебниках для начальных классов часто повторялась эта знаменитая фраза: „Хлеб всему голова!“ Потому родители заставляли вас есть все-все-все с хлебом. Котлеты, макарошки, супы, пюре, рагу, даже компот из сухофруктов! Удивительно, но факт: в некоторых семьях с хлебом подаются даже летние фрукты, например, арбуз, дыня или виноград. Вот только хлеб не голова, а реальные углеводы, которые плюсуются к уже имеющимся на вашем столе. И не только к углеводам, но также к белкам и жирам. И выходит порой такая уникальная смесь, что тело не выдерживает и начинает накапливать лишние кило.
Так человек постепенно привыкает к неразборчивости в еде, а заодно — и в связях. Любители хлеба уверены, что есть на свете тот, кто всегда решит за них, укажет путь и даст верные советы. Но достаточно убрать излишек хлеба из рациона, как тут же возвращается критический взгляд на вещи.
Конфета утешения
„Не плачь, не плачь, я куплю тебе калач!“ — приговаривали деревенские бабушки. Но вот незадача! Вместо калача они давали конфетку, а то сразу и несколько. Так с детства сладости становятся не просто десертом, а мерой утешения и поощрения. Вспомните, как давно вы „лечили“ свою расшатанную нервную систему пирожным или полусладким красным? А, может, вы по любому поводу маленькой личной победы покупаете тортик и откупориваете шампанское?
Тогда для вас неутешительные новости: еда перешла из разряда веществ, дающих энергию, в разряд вещей, которые дают стимул жить дальше. Съели сладкого — расслабились и подобрели, проблемы отошли на второй план. Так начинается заедание успехов и неудач, с появлением жирка на определенных частях тела. Что делать? Прекратить утешать себя быстрыми углеводами. И вообще не связывать приемы пищи с эмоциями. Помните: еда дает жизненную силу телу, но не пищу разуму и душе. И точка.
Под кино
С появлением телевизоров стала распространенной привычка поглощать обеды и ужины под какую-нибудь передачу или кинофильм. Многие родители даже включают детям мультики, пока те едят. Что уж говорить о застольях, которые обязательно проходят с работающим ТВ.
Источник: Marie Claire