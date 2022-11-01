Вместо джинсов: самые модные брюки осени и зимы 2022/23

Джинсы есть в шкафу у каждой девушки. Но как разнообразить брючный гардероб, если джинсы надоели, а образы с ними кажутся практически одинаковыми? Например, заменить деним на актуальную модель брюк, которые с легкостью сделают ваши образы стильными и разнообразными.



Рассказываем про 5 актуальных моделей брюк, которые можно носить в офис или надевать на важные мероприятия. При правильно подобранных аксессуарах и обуви, такие брюки помогут в создании разнообразных и стильных луков, которых хватит на весь осенне-зимний сезон.

Брюки палаццо с защипами

Многие модницы уже успели полюбить эту модель, ведь брюки палаццо отлично корректируют фигуру. Защипы создают вертикальные линии, которые визуально стройнят и удлиняют ноги. Не стоит думать, что брюки палаццо — это всегда оверсайз. Выбирайте наиболее комфортную для вас степень объема. Учитывайте особенности фигуры и уместность в конкретной ситуации. Например, в офисе будут хорошо смотреться брюки палаццо с легким объемом. А если вы хотите создать незабываемый образ для вечеринки, то вам понравится уже oversize-модель.

Брюки, зауженные к низу

Если вам некомфортно носить длинные брюки палаццо, особенно в дождливую осеннюю погоду, присмотритесь к укороченным моделям. А легкий объем делает более выраженной вашу талию и корректирует „ушки“ на бедрах. Укороченные модели демонстрируют тонкие щиколотки, открывая вас окружающим как изящную, хрупкую натуру.

Зауженные брюки универсальны. Они отлично работают как в офисном гардеробе, так и в повседневно-расслабленном. Наиболее подходящая обувь — босоножки, лодочки, лоферы, кроссовки, ботильоны-чулки.

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