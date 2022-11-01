Вместо джинсов: самые модные брюки осени и зимы 2022/23
Рассказываем, какие модели заменят любимый деним в новом сезоне.
Джинсы есть в шкафу у каждой девушки. Но как разнообразить брючный гардероб, если джинсы надоели, а образы с ними кажутся практически одинаковыми? Например, заменить деним на актуальную модель брюк, которые с легкостью сделают ваши образы стильными и разнообразными.
Рассказываем про 5 актуальных моделей брюк, которые можно носить в офис или надевать на важные мероприятия. При правильно подобранных аксессуарах и обуви, такие брюки помогут в создании разнообразных и стильных луков, которых хватит на весь осенне-зимний сезон.
Брюки палаццо с защипами
Многие модницы уже успели полюбить эту модель, ведь брюки палаццо отлично корректируют фигуру. Защипы создают вертикальные линии, которые визуально стройнят и удлиняют ноги. Не стоит думать, что брюки палаццо — это всегда оверсайз. Выбирайте наиболее комфортную для вас степень объема. Учитывайте особенности фигуры и уместность в конкретной ситуации. Например, в офисе будут хорошо смотреться брюки палаццо с легким объемом. А если вы хотите создать незабываемый образ для вечеринки, то вам понравится уже oversize-модель.
Брюки, зауженные к низу
Если вам некомфортно носить длинные брюки палаццо, особенно в дождливую осеннюю погоду, присмотритесь к укороченным моделям. А легкий объем делает более выраженной вашу талию и корректирует „ушки“ на бедрах. Укороченные модели демонстрируют тонкие щиколотки, открывая вас окружающим как изящную, хрупкую натуру.
Зауженные брюки универсальны. Они отлично работают как в офисном гардеробе, так и в повседневно-расслабленном. Наиболее подходящая обувь — босоножки, лодочки, лоферы, кроссовки, ботильоны-чулки.
Кожа
Благодаря мягкости, комфорту и износостойкости, экокожа еще долго продержится на пике популярности. Этот материал решает любые задачи: от создания экстравагантных образов для селебрити, до комфортной одежды для стильных мамочек, которые гуляют с малышами на детских площадках. Экокожа, как и натуральная кожа, легко очищается от загрязнений. Если вы запачкались в дождливую погоду или заигрались с ребенком в песочнице, просто протрите брюки влажной салфеткой, и они снова станут чистыми.
В тренде кожаные брюки: облегающие, прямого кроя и даже свободные.
Если вы хотите создать элегантный образ, выбирайте брюки прямого кроя, со средней степенью прилегания. В качестве верха можно использовать рубашку, водолазку или джемпер.
Для долгих расслабленных прогулок подойдут укороченные, чуть более свободные модели. Дополните брюки свитером или худи. В качестве обуви подойдут кроссовки, кеды, удобные ботинки и даже резиновые сапоги.
Для создания эффектного вечернего образа можно выбрать облегающие леггинсы или наоборот, объемные кожаные бананы или палаццо. Дополните образ стильной обувью, украшениями и вашим любимым топом.
Брюки с разрезами
Купили классные туфли, а их не видно под брюками? Выбирайте брюки с разрезами! Эта пикантная деталь демонстрирует не только стильную обувь, но и изящные щиколотки. Разрезы могут быть сбоку, спереди или сзади — выбирайте на ваш вкус. Брюки с разрезами создают интригу, превращая вас в девушку-загадку, которую непременно хочется разгадать.
Брюки свободного силуэта, слегка расклешенные от бедра
Существуют ли брюки, которые комфортнее, чем джинсы? Да, современная мода уделяет много внимания комфорту. Брюки свободного силуэта идеальны для осенних прогулок по пожелтевшим листьям, для уютных посиделок на верандах и наблюдения за красивейшей природой, когда хочется тепла и максимально комфортной одежды.
Дополните брюки кроссовками и трикотажными верхами. Актуальная куртка или тренч послужит идеальным завершением образа.
Источник: Marie Claire