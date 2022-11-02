Чтобы предотвратить размножение бактерий во рту и повреждение десен и зубов, необходимо также очищать...

„Многие люди не знают, что зубная щетка не очищает около 40% поверхности зуба. Чтобы предотвратить размножение бактерий во рту и повреждение десен и зубов, необходимо также чистить зубные щели и зубы со всех сторон. Зубные щели можно чистить с помощью различных инструментов. Самым известным и простым является использование зубной нити, которая улучшает здоровье полости рта, предотвращает кариес и заболевания десен“, - объясняет специалистка по лечению десен в Kliinik32 Инга Рахуоя.