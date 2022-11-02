Красота и здоровье
02.11.2022, 14:00

Чтобы предотвратить размножение бактерий во рту и повреждение десен и зубов, необходимо также очищать...

 (1)
Зубная щетка не очищает около 40% поверхности зубов!
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: marina_eno1 | Shutterstock

Ноябрь - это месяц стоматологического здоровья, который в этом году напоминает нам о важности использования зубной нити. Зубная щетка может очистить около 60% поверхности зубов, а для очистки остальных 40% необходима зубная нить, пишет Naistekas.

„Многие люди не знают, что зубная щетка не очищает около 40% поверхности зуба. Чтобы предотвратить размножение бактерий во рту и повреждение десен и зубов, необходимо также чистить зубные щели и зубы со всех сторон. Зубные щели можно чистить с помощью различных инструментов. Самым известным и простым является использование зубной нити, которая улучшает здоровье полости рта, предотвращает кариес и заболевания десен“, - объясняет специалистка по лечению десен в Kliinik32 Инга Рахуоя.

Общепринятой рекомендацией является использование зубной нити перед чисткой зубов, поскольку полезные свойства зубной пасты лучше действуют на чистой поверхности зубов. Важно помнить, что пользоваться зубной нитью следует ежедневно и, конечно, постоянно.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии