Шокирующий опыт читательницы в театре: некоторые люди не уважают других зрителей, но, прежде всего, актеров

„Пару недель назад я ходила в театр на спектакль в Тартуском новом театре. Хорошие актеры, интересная и увлекательная игра, но это не то, на чем я хочу сосредоточиться в данный момент. Хотелось бы спросить, откуда у некоторых людей такое высокомерие и отсутствие уважения к другим зрителям и актерам в частности?

Постановка длилась полтора часа, за это время пять человек, две пары и одна женщина, покинули театр. Разные возрасты, поэтому можно сразу исключить возможность того, что молодые люди не знают, как вести себя в театре. Как неловко! Одна из пар ушла в тот момент, когда спектакль шел едва ли полчаса, одна женщина - через десять минут после них, а последняя пара ушла из зала, когда до окончания спектакля оставалось едва ли четверть часа.....

Я понимаю, когда у вас приступ кашля или непреодолимая потребность сходить в туалет. Но совсем другое дело - просто уйти посреди выступления. Полтора часа - это не так уж и много, если вам совсем не нравится спектакль - думайте о своем, но не уходите посреди него, это ужасно неуважительно!“.

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