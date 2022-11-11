ПОДКАСТ | Опасные „таблетки от страха“ и операция „на подмышки“ - как люди борются с фобией публичных выступлений?
В студии подкаста „По душам“ мы вместе с психологом Никитой Григорьевым выяснили, откуда берется страх публичных выступлений и как с ним справиться.
Нормально ли это - волноваться перед публичными выступлениями?
Да, это нормально, даже хорошо - это наш стимул. Есть даже такой термин - кривая продуктивности. Если у вас волнение будет на отметке „ноль“, то вы не будете продуктивными, так как у вас не будет мотивации стараться. Если тревога и дискомфорт умеренные, то это - ваш ресурс. Если же они слишком сильны, то продуктивность начинает падать, так как тревога занимает все мысли.
Если же говорить о страхе публичных выступлений, то он стоит на одном месте примерно со страхом смерти - согласно опросам. Хочу подчеркнуть, что для нас любой страх - это страх смерти. Даже если мы переживаем из-за инфляции. Гормон стресса, который повышается, когда мы переживаем - это химический сигнал для нашего мозга о том, что что-то не так, нашей жизни угрожает опасность.
Давайте попробуем выстроить логическую цепочку - мы так делаем иногда с клиентами: „Если я плохо выступлю, то обо мне будут плохо думать. Если обо мне будут плохо думать, то со мной будут агрессивно или негативно общаться“. И в течение минут 15 эта цепочка дальше развивается: „Со мной не станут общаться, жизнь станет серой и скучной, в серой и скучной жизни нет смысла, остается только умереть“. Как видим, наш мозг приходит к этому страху смерти за доли секунды, мы этот внутренний монолог даже не слышим. И если мы возьмем первую и последнюю строчки получившейся цепочки, то здесь логика ломается, и получившееся звучит абсурдно - люди вместо страха смеяться начинают. Таким образом, построив подобную цепочку, мы можем помочь сами себе увидеть эти когнитивные ловушки. Если мы медленно „распакуем“ логику нашего мозга, то поймем, что на самом деле там нет тех страхов, о которых нас предупреждает наш организм.
А какие еще есть способы успокоиться перед выступлением и не переживать?
Если мы возьмем взрослого человека, у которого стоит задача выступать более-менее уверенно, то первый вопрос, который стоит себе задать, - зачем? Это будет стоить ресурсов - времени и усилий. Если человеку нужно раз в два года выступить с презентацией, то это - тот момент, когда можно просто прочитать текст со слайдов или с кем-нибудь поменяться. Иначе ему нужно будет потратить полгода только на то, чтобы почувствовать себя несколько увереннее. Наверное, это слишком большая цена для одной презентации. В таком случае действительно стоит просто постараться минимизировать дискомфорт. При этом, ко всему нужно подходить разумно. Я знаю, что в России существует рецептурный препарат - не буду произносить его название - который некоторые используют для „блокировки“ страха. У нас в мозгу за страх отвечает участок, который называется амигдола. Это те самые рефлексы „бей-беги-замри“. Например, когда на нас бежит собака, у нас в мозгу „включается“ амигдола и парализует нас. Этот кусочек мозга также стимулирует наш сердечный ритм, и у людей, у которых высокий пульс, препарат притупляет чувствительность амигдолы к адреналину. Однако некоторые поняли, что таблетки, по сути, „выключают“ страх, и стали их использовать, чтобы не нервничать перед публичными выступлениями. Проблема здесь в том, что сердце бьется благодаря адреналину, а так как препарат притупляет чувствительность амигдолы к нему, то прием препарата не по показаниям может привести к летальному исходу.
Но бывает и так, что человек волнуется не только по поводу выступления, но и из-за того, что из-за своего волнения будет глупо выглядеть - краснеть, например.
Да, это - блашинг-синдром. И зная про себя, что он этому подвержен, человек начинает себя накручивать: „Я же покраснею“. И это тоже может „парализовать“ человека. Я с клиентами прорабатываю этот страх. Некоторые даже делают специальную операцию - перерезается нерв, который посылает сигнал к кровеносным сосудам. Длится это все 25 секунд, делаются неглубокие проколы подмышками. Таким образом человек навсегда избавляется от такого паталогического покраснения.