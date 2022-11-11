ПОДКАСТ | Опасные „таблетки от страха“ и операция „на подмышки“ - как люди борются с фобией публичных выступлений?

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Нормально ли это - волноваться перед публичными выступлениями?

Да, это нормально, даже хорошо - это наш стимул. Есть даже такой термин - кривая продуктивности. Если у вас волнение будет на отметке „ноль“, то вы не будете продуктивными, так как у вас не будет мотивации стараться. Если тревога и дискомфорт умеренные, то это - ваш ресурс. Если же они слишком сильны, то продуктивность начинает падать, так как тревога занимает все мысли.

Если же говорить о страхе публичных выступлений, то он стоит на одном месте примерно со страхом смерти - согласно опросам. Хочу подчеркнуть, что для нас любой страх - это страх смерти. Даже если мы переживаем из-за инфляции. Гормон стресса, который повышается, когда мы переживаем - это химический сигнал для нашего мозга о том, что что-то не так, нашей жизни угрожает опасность.

Давайте попробуем выстроить логическую цепочку - мы так делаем иногда с клиентами: „Если я плохо выступлю, то обо мне будут плохо думать. Если обо мне будут плохо думать, то со мной будут агрессивно или негативно общаться“. И в течение минут 15 эта цепочка дальше развивается: „Со мной не станут общаться, жизнь станет серой и скучной, в серой и скучной жизни нет смысла, остается только умереть“. Как видим, наш мозг приходит к этому страху смерти за доли секунды, мы этот внутренний монолог даже не слышим. И если мы возьмем первую и последнюю строчки получившейся цепочки, то здесь логика ломается, и получившееся звучит абсурдно - люди вместо страха смеяться начинают. Таким образом, построив подобную цепочку, мы можем помочь сами себе увидеть эти когнитивные ловушки. Если мы медленно „распакуем“ логику нашего мозга, то поймем, что на самом деле там нет тех страхов, о которых нас предупреждает наш организм.

А какие еще есть способы успокоиться перед выступлением и не переживать?