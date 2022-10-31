Сильвия Сосаар: я годами жила с депрессией и улыбкой

Из-за депрессии крайне ответственный человек может превратиться в ненадежного и на первый взгляд ленивого. Тогда никто не интересовался, что привело к тому, что человек вдруг изменился. „Говорили: „Соберись!“ Мало кто поймет, каково это, если сам с депрессией не сталкивался. Родителям часто сложно понять проблемы подростка. Казалось бы, какие у него могут быть заботы. Работать не нужно. Из обязанностей – только учеба. Если видимой причины нет, то родители часто не знают, на что обратить внимание, и не могут понять. Я из тех людей, кто замыкается в себе, поэтому обратиться за помощью мне было сложно“, – признает она.

Некоторое время Сильвии удавалось делать над собой усилие, улыбаться и убеждать окружающих в том, что все в порядке. „Внутри ты все же понимаешь, что что-то не так. До 10-го класса я была круглой отличницей, и вдруг просто не смогла больше делать домашнюю работу. Начала прогуливать школу, потому что мне было тревожно или просто грустно. Папа подвозил меня к школе, а я шла в городскую библиотеку – читать пьесы Шекспира, – рассказывает она. – Я никогда не получала таких плохих оценок, как в выпускном классе – в самый важный период, когда все напрягаются, чтобы аттестат был как можно лучше. Наверное, родителю будущего выпускника такая ситуация кажется довольно пугающей – твой ребенок практически взрослый, ты хочешь, чтобы он добился максимально хороших результатов. А у меня просто не было сил. Так работает депрессия“.

Детство Сильвии пришлось на начало 90-х. Родители, несмотря на турбулентные времена, находили возможность отправлять дочь в международные языковые и культурные лагеря. В юности Сильвии довелось пожить в Лондоне, Париже и Вене. Именно в раннем подростковом возрасте она столкнулась с первыми признаками психических проблем – появились сложности с дыханием. „Такие приступы паники, сжатие в груди, жуткие тревожные атаки и сложности с дыханием возникали у меня довольно часто. Родители отвели меня к врачу – подозревали, что у меня могут быть проблемы с сердцем. Меня обследовали, проверили сердце, но в то время, наверное, никто не мог предположить, что проблема может быть психического толка“, – вспоминает она.

Важно найти единомышленников

Если в подростковом возрасте казалось, что проблемы останутся позади, то лет в двадцать Сильвия столкнулась со страхами, которые никак не могла объяснить: „Однокурсница рассказала мне, что ходит к психологу. Я никак не могла понять, почему мне сложнее, чем другим, но оказалось, что у нее такие же проблемы. Я взяла с однокурсницы пример, пошла к психиатру и стала больше углубляться в эту тему“.

Серьезная проблема, которая беспокоила Сильвию, заключалась в привычке перекладывать свои эмоции на близких. „В какой-то момент я стала говорить об этом со своим врачом. Вместо того, чтобы выливать все на любимого человека, я научилась осознавать, что испытываю тревогу и мне плохо. За завтраком предупреждала, что что-то как будто не так. Вроде, все в порядке, но почему-то тревожно. То есть одним из рецептов стало формулирование эмоций, – говорит она. – Опорная структура не появляется сама по себе. Мне просто повезло, что моему партнеру не лень было меня терпеть и он вызвался это делать“.

В 2018 году Сильвия обратилась в Таллиннский центр душевного здоровья, чтобы узнать, может ли она стать равным консультантом. На тот момент она уже творила на тему душевного здоровья. „Я чувствовала, что хочу делиться опытом. Я присоединилась к группе молодых людей, испытавших тяжелую травму. С ними я поделилась своей историей о грусти и том, как я справлялась в темные моменты. Я получила от этих людей большую поддержку“. Сильвия рекомендует и другим людям, столкнувшимся с проблемами похожего характера, обращаться в опорные центры. Многие не хотят рассказывать о проблемах близким, опасаясь осуждения, а общение с посторонними людьми в специальной среде может помочь облегчить страхи.

Проблемами нужно заниматься