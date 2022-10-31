Глава Союза пищевого расстройства: выздоровление ребенка начинается с терапии родителя

В наиболее критический период болезни дочери врачи и психиатры неоднократно говорили Снежане, что течение расстройства пищевого поведения идет рука об руку с собственной терапией родителя: „Часто родители не сотрудничают в решении проблемы. Мы отправляем им приглашения в группу поддержки, но они не приходят. Доктор Васли из Детской больницы и психолог Ану Тынисте, которые в то время оказали мне большую поддержку, повторяли как мантру: „Ты должна заниматься сама собой“. Если нужно было быть на месте в восемь утра, я находила время. В то время я была владелицей двух кафе, мой муж – хирург, специализирующийся на позвоночнике. Мы находили время, потому что хотели, чтобы наш ребенок был здоров. Мне трудно понять, когда люди говорят, что времени на это нет“.

Работа в Союзе пищевого расстройства в основном связана с проведением мероприятий групп поддержки. „Я выслушиваю родителей, и, скорее, выполняю роль координатора – встречаюсь с ними и рекомендую, как двигаться дальше. Я также помогаю с различными документами, поскольку бюрократический язык на самом деле довольно сложен. Некоторые ведомства присылают письма, которые, по моему опыту, никто просто не понимает“, - отметила Снежана. Группы поддержки для родителей проводятся раз в месяц на эстонском и русском языках, где Снежана, прошедшая курсы равного консультирования, делится взглядом от третьего лица, исходя из своего опыта. „Мой телефон круглосуточно раскален – звонят родители и описывают трудные моменты. Затем я перевожу им на человеческий язык, что именно ребенок думает в этот момент и что он действительно хочет услышать“, - добавила она.

„Союз пищевого расстройства начался с моей истории. Когда у моей дочери появились первые признаки расстройства пищевого поведения, я думала, что к Рождеству все пройдет. Но, к сожалению, так это не работает. Проблемы накапливались и усложнялись. Мне показалось странным, что у нас есть группы поддержки для наркоманов и алкоголиков, но нет групп поддержки родителей детей с такими проблемами, где они могут поделиться своими трудностями. Когда путь выздоровления моей дочери уже начался, я знала, что необходимо создать такую организацию“, - сказала Снежана.

По словам Снежаны, в сложной ситуации важно взять на себя именно роль родителя, а не друга: „Было очень трудно принять это решение о принудительном лечении. Расстройство пищевого поведения – серьезное психическое расстройство, у человека пропадает критическое мышление. Он не слушает родителей. Я поняла, что не продвинусь дальше, оставаясь в роли друга. Благодаря этому мой ребенок жив“.

Тяжелая болезнь ребенка затрагивает всех членов семьи. Она испытывает на прочность семью и дружбу, переворачивает повседневную жизнь с ног на голову. „Когда болезнь дочери прогрессировала, в нашей семье наступили трудные времена. Материально тоже было очень тяжело, но у каждой женщины есть выбор, наращивать ресницы и ногти или ходить на терапию. Это вопрос приоритетов, - однако, по словам Снежаны, всего 20 % родителей прибегают к терапии. – Часто все ложится на плечи детей или Союза пищевого расстройства, и родители думают, что мы несем за это ответственность. К сожалению, нет – родитель обязан вносить свой вклад“.

Совместный путь к выздоровлению дочери начался в Детской больнице, а продолжился в Клинике Тартуского университета. „Человек с психическим расстройством должен находиться в руках команды профессионалов – врача, психолога, семейного терапевта. Четыре года, что болезнь моей дочери прогрессировала, были столь ужасными, что и врагу не пожелаешь. В эти годы вместились четыре госпитализации, две из которых – против ее воли. Моя дочь действительно была в очень и очень тяжелом состоянии. Мне очень помогла доктор Паадик из Клиники Тартуского университета, которая посоветовала продумать для самой себя худший сценарий. Это было ужасно, и я поняла, что так я жить не хочу. Чтобы помочь своему ребенку необходимо действовать и заниматься собой“, - вспоминает Снежана.

По словам Снежаны, одним из ключевых вопросов является доверие к системе: „Врач или психолог, лечащие расстройства пищевого поведения – они знают, о чем говорят. Они сталкиваются с этим каждый день, и сегодня лечение расстройств пищевого поведения в Эстонии находится на очень хорошем уровне. Ничего не сдвинется с места, пока родитель не начнет доверять врачам“.

Большую поддержку родитель находит в разговорах, которые в такой период могут быть совсем непростыми. В какой-то момент из жизни Снежаны исчезли друзья. „Я все время говорила на одну и ту же тему. Ну как долго это можно терпеть“, - шутит она. Дружба исчезает и вокруг ребенка: „Счастливые эмоции от похода по магазинам или поедания бургеров с подругами исчезают. Окружающие хотят быть спонтанными, но человек с расстройством пищевого поведения всегда должен знать, где взять низкокалорийную пищу. Возникают тревога, смущение и страх. В следующий раз ребенок не захочет идти на такую встречу“.

Снежана по собственному опыту знает, что добиться сотрудничества с ребенком сложно, но необходимо: „В критические моменты я сама могла ее поддержать. Самое главное, что после госпитализации мы с дочерью много времени проводили вместе. Нужно соблюдать установленное врачом правило – есть все приемы пищи вместе. Разговоры родителей о том, что времени нет, холодильник полон еды и 13-летний ребенок сам со всем справится, совершенно неверны. В этот момент молодой человек очень хрупок, ему нужна поддержка. После того, последнего попадания в больницу я взяла отпуск на три месяца и все обеды проводила с дочерью. Это цена, которую я заплатила, и я очень горжусь этим“.

Жизнь необходимо перестроить