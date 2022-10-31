Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022: кому стоит расслабиться, а кому - быть скромнее?

Ракам с 31 октября по 6 ноября придется больше работать, так что для того, чтобы не перегорать, нужно больше и лучше отдыхать. Например, можно научиться быстро засыпать и эффективно отдыхать во сне при помощи советов экспертов. Сон — лучший способ прогнать дурные мысли и стать крепче эмоционально. Желательно соблюдать режим дня и в целом стараться вести здоровый образ жизни. Раки смогут все успеть — нужна лишь капелька терпения. Эти люди смогут поменяться изнутри, избавиться от стереотипного мышления и чрезмерного консерватизма.

Начало ноября Близнецам стоит использовать для борьбы с вредными привычками и для открытия чакр. Настало то самое время, когда люди данного Знака смогут приспособиться к новым условиям и забыть о проблемах. Это удивительно приятное время, несмотря на ретро-Марс. Астрологи советуют этим людям перестать думать, что они всегда правы. Умение вовремя признать свою неправоту — это билет в счастливое будущее. Сейчас не время для опрометчивых поступков в плане любви. Не стоит пытаться произвести особое впечатление на кого-то, поскольку это может вызвать обратную реакцию.

Тельцам на этой неделе могут сниться максимально красочные, интересные и яркие сны, которые запомнятся им надолго. Среди них могут быть и кошмарные и пророческие негативные сновидения. Ранее мы рассказывали о том, что делать, чтобы не сбылся плохой сон. Тельцы смогут найти потерянные ранее вещи, причем речь может идти не только о какой-нибудь материальной безделушке, но и о вещах нематериальных — отношениях, например, или уважение, доверие. Астрологи советуют этим людям побольше времени проводить в окружении близких и друзей.

Овнам с высокой вероятностью понадобится мощная энергозащита. Дело в том, что вокруг них может находиться слишком много токсичных людей. Действия некоторых из них окажутся совершенно непредсказуемыми. Настало время взять небольшую паузу в бизнесе и в работе, перестав форсировать события. Можно просто расслабиться, либо же заняться спокойным шопингом, встретиться с друзьями, взять небольшой мини-отпуск. Оставаться в гуще событий не стоит. Важно смотреть на все происходящее со стороны и делать соответствующие выводы.

У Скорпионов еще на прошлой неделе могла начаться черная полоса в жизни. Если вдруг это действительно произошло, можно воспользоваться восемью советами для скорейшего выхода из данного состояния. Окружающие люди будут ждать от Скорпионов доброты, а некоторые даже покорности. Само собой, делать то, что хотят окружающие, не совсем приятно, но лучше дать всем понять, что конфликтом дело не закончится. Важно сразу обозначить свою позицию и не юлить. Открытость и честность помогут завоевать уважение окружающих. Агрессия же, наоборот, все моментально испортит.

Эта неделя для Весов может оказаться крайне нервозной. Быстрые сильные заговоры от нервов помогут восстановить внутреннее равновесие. Согласно мнению экспертов, на этой неделе люди будут встречать друг друга „по одежке“. Первое впечатление будет самым важным, поэтому Весам необходимо задуматься о своем внешнем виде. Эти люди всегда выглядят ярко, так что шансы на покорение любовного и делового Олимпа имеются, и причем немалые. Неделя прекрасно подходит для обучения, получения новых знаний, навыков.

Ночные светила могут сделать актуальными самые главные уязвимые точки Дев. Чтобы этого не произошло, людям данного Знака нужно держать себя в руках и постоянно следить за своими действиями. Прислушиваясь к здравому смыслу. Нельзя мстить, ревновать, завидовать. Важно фокусироваться на саморазвитии, оставаясь наблюдателями в отношении окружающих людей. Не стоит давать никому непрошеных советов, навязывать свое мнение. Так Девы заработают себе только врагов. Неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой, так что не стоит расстраиваться раньше времени, если что-то пойдет не так.

Львам в период астрологического затишья важно провести энергетическую чистку. В этом им помогут три необычных способа улучшения энергетики. Спешка, риски, обман — всё это может привести к регрессу в любви, в делах, в бизнесе. Не исключено, что в уравнении счастья для Львов появится какая-то новая переменная. Именно на ней стоит сфокусировать свое внимание людям данного Знака Зодиака. Отыскать эту переменную им поможет симбиоз здравого смысла, интуиции и интеллекта. Если бездействовать и ждать чуда, это заставит Львов остаться в проигрыше.

Стрелец

Для того, чтобы преуспеть в делах и в любви, Стрельцам необходимо избавиться от ментальной грязи. Ранее мы рассказывали, что это такое и как ее выгнать из своего сознания. Люди данного Знака, которые будут свободны от предрассудков, смогут приятно удивить кого угодно. Главный совет на этот период — двигаться вперед и не потакать дурным привычкам. Публичные ссоры будут крайне деструктивными для деловых отношений. Не стоит выносить сор из избы и в любви. Стрельцам нужно быть скромнее и следить за каждым словом, которое они произносят, чтобы не нажить себе новых врагов.

Козерог

Козерогам необходимо развивать свою интуицию. Три простых упражнения на каждый день помогут им сделать свое шестое чувство более острым. Сейчас это им крайне необходимо, так как переть вперед, словно танк, не получится, ведь их покровитель Марс ослаб из-за ретроградности. Нужно избрать более осторожную и верную тактику. Обычно умеренность во всем губительна, но на этой неделе не должно быть никаких излишеств. Козерогам жизненно важно сохранять осторожность и не перегружать себя работой, не лениться и не отстаивать свое мнение слишком рьяно.

Водолей

За последние недели в доме Водолеев могло накопиться много негативной энергии. Если в родных стенах представители данного Знака не чувствуют себя в безопасности, можно попробовать провести чистку солью, водой и травами. Сейчас это будет крайне полезным, так как Марс стал ретроградным и может выступать в роли магнита отрицательной энергии. Любая доброта вернется Водолеям сторицей, а плохие поступки могут стать причиной начала черной полосы. Позитив и искренность сейчас в цене, а вот обман и манипуляции могут испортить Водолеям жизнь.

Рыбы

У Рыб довольно сильно улучшится память. Это будет время, в которое можно и даже нужно заниматься получением новых знаний. Вместе с хорошей памятью может прийти и любознательность, что повысит тягу к освоению новых навыков. При недостатке мотивации и силы, Рыбы могут воспользоваться способами привлечения силы стихии Воды. Это поможет им в творческой деятельности, а также подскажет лучший путь для закрепления хороших результатов в делах, работе, увлечениях. Если эти люди хотят счастья и успеха, придется за это побороться, но усилия не будут напрасными.