Проживание в общине намного улучшает качество жизни человека с особыми психическими потребностями

Изменение отношения и образа жизни довольно тесно связаны друг с другом: только прямое общение и контакт помогают улучшить отношение к кому-либо самым непосредственным образом. Мы боимся незнакомого и отталкиваем неизвестное – это естественно. Чем более заметными в обществе являются люди с особыми потребностями, тем меньше мы воспринимаем их отличными от нас и нуждающимися в особом отношении. И тем больше мы понимаем, что каждый особенный по-своему обычен, поскольку каждый из нас уникален и уникален по-своему.

Согласно проведенному прошлой осенью опросу, большинство жителей Эстонии относятся к людям с особыми психическими потребностями положительно (25 %) или нейтрально (64 %). Кроме того, более половины респондентов утверждают, что относятся к людям с особыми потребностями так же, как и к людям без особых потребностей, а 49 % готовы вмешаться, если кто-то обидит человека с особыми потребностями. Общей и приятной тенденцией является более положительное отношение молодого поколения к людям с особыми психическими потребностями.

Я занимаюсь поддержкой людей с особыми психическими потребностями с 2009 года, сначала в государственном предприятии AS Hoolekandeteenused, а затем уже несколько лет в Министерстве социальных дел. За это время произошли изменения, которые меня радуют. Помимо того, что мы завершаем кардинальное изменение того, где и как живут люди с особыми психическими потребностями, мы также добились постепенного улучшения отношения общества в целом.

В последнее десятилетие эстонское государство при поддержке Европейского союза коренным образом изменило то, как эти люди живут среди нас. Мы закрыли почти все крупные специальные попечительские дома, где люди жили сотнями и у них не было возможности уединиться. Вместо этого мы создали сеть общинных домов, где при поддержке кураторов люди с особыми психическими потребностями могут жить максимально полноценной жизнью. Мы больше не прячем их „с глаз долой“, где-то в лесу и вдали от городов – мы взяли их жить в общину.

Переезд в общинные дома – так можно назвать новое жилье людей с особыми психическими потребностями в квартирах, а также рядных и частных домах – резко улучшил качество жизни этих людей и поместил их в центр сообщества. С одной стороны, люди достойно живут, а с другой стороны, впервые они также могут участвовать в жизни местного сообщества так, как это естественно для большинства из нас, но десятилетиями было просто невозможно для людей с особыми психическими потребностями.

Печальное прошлое и многообещающее будущее

В советское время достаточно обычным явлением было то, что люди с расстройствами психики, использовавшие специальные услуги опеки, жили в разваливающихся мызах по несколько человек в одной комнате. У них не было ни личной одежды, ни обуви, ни зубной щетки, ни мочалки, ни места, где можно было переодеться наедине. Двери туалетов не запирались. Рядом не было жилых домов, кинотеатров, театров, библиотек и магазинов. Как правило, люди проводили свои дни, сидя вместе в дневном центре, в качестве времяпрепровождения в соответствии со своими способностями занимались ручным трудом или лепили из пластилина. Некоторым везло, и они могли выезжать, чтобы помочь с сезонными полевыми работами. Многим из этих людей не хватало элементарных навыков – как готовить еду, ездить на автобусе или просто перемещаться по городу или поселку. Не потому, что они не были способны приобрести эти навыки. Они им просто никогда не были нужны.

Мы работали над изменением этой ситуации более десяти лет. К настоящему времени в общинные дома переселились более 1300 человек. Многие из них ходят на работу, занимаются различными хобби и вносят свой вклад в жизнь общества – как и все мы.

Разумеется, этот процесс не всегда шел гладко. В некоторых местах жители были против переезда к ним людей с особыми психическими потребностями. К сожалению, из-за этого кое-где общинные дома не были построены. В то же время опыт снова и снова показывает, что, когда люди с особыми психическими потребностями уже живут в сообществе, они становятся добрыми и активными соседями, которых хорошо принимают и которые находят себе хобби и работу.

К сожалению, сопротивление переменам и знакомству с новыми людьми – естественное человеческое состояние. Вот почему мы должны помочь обществу принять и понять, повышая осведомленность об особых психических потребностях.

Один из бывших клиентов большого Сымераского дома попечения переехал жить в город, в обычную квартиру, где его каждый день навещает куратор. Он резюмировал свою новую жизнь очень просто: „Теперь мы живем так, как должны жить нормальные люди“.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как живут в общинных домах люди с особыми психическими потребностями.