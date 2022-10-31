Плохо спите? Это нормально. Астролог рассказывает, что происходит в ноябре в небесной канцелярии
Растущая Луна продлится вплоть до очередного затмения - на этот раз лунного, 8 ноября. Зато напряжение после солнечного затмения спадает, хотя многие отметили особенно яркие сны в последние дни и сложности со сном. Ведический астролог Ирина Варнес рассказывает, что происходит в небесной канцелярии в ноябре.
Марс находится в ретроградном движение. Это может выражаться как через апатию и упадок сил, слабую мотивацию, так и через уменьшение сексуальной активности, меньше уверенности в себе когда мы начинаем новые проекты. Но в то же время это дает нам возможность довести до конца начатые дела, особенно если мы взглянем на задачу с другой стороны. Важно уделять время отдыху и восстановлению, может быть больше, чем обычно.
24 ноября ноября Юпитер после нескольких месяцев ретроградного движения будет набирать силу и двигаться вперед по знаку Рыб. Последние время многим пришлось переосмыслить убеждения и жизненные ценности и теперь начинать жить по новым принципам. Но в этом месяце будут сложности в продвижении дел в сфере образования, юриспруденции, социальной сфере. В скором будущем ждем изменений - новое законодательство, реформы в образовании. А пока заканчиваем все начатые дела.
11 и 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в знак Скорпион, позднее к ним присоединиться Солнце. С одной стороны нам захочется больше чувственных и страстных отношений, но ретроградный Марс напоминает о том, что надо ценить, что имеем, и что сейчас не самое лучшее время для запала страстей. Неудовлетворенность отношениями станет для многих актуальна, проснется внутренний критик. Лучше направить эту деструктивную энергию в творчество, в исследование неизвестного, что-бы снять напряжение в уме посмотрите детектив, или почитайте книгу о людях-исследователях, побывавших в очень сложных ситуациях.
Хочу также выделить несколько сложных дней в первой половине месяца:
1 ноября - день когда сложно выражать эмоции, может быть излишняя серьезность и подавленность.
Первая неделя ноября будет спокойная и более уравновешенная, чем предыдущая.
7- 8 ноября - соединение Луны с Лунным узлом и Затмение. Излишняя чувствительность, но проживаться будет легче, чем солнечное затмение 2 недели назад. Может быть излишняя возбужденность, ощущаться переизбыток энергии. В этом месяце у нас меньше физической энергии чем обычно, излишняя активность может привести к упадку сил и болезням. Поэтому напряжение лучше снимать через пассивное расслабление, а не походом в спортзал. Для изучающих эзотерку - лучший день для осознания кармических задач.
12 ноября - соединение Луны с Марсом даст напряжение и конфликтность, импульсивность и желание рисковать. Лучше не стоит этого делать, так как скорей всего результат принесет сильное и разочарование.