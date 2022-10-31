Плохо спите? Это нормально. Астролог рассказывает, что происходит в ноябре в небесной канцелярии

Марс находится в ретроградном движение. Это может выражаться как через апатию и упадок сил, слабую мотивацию, так и через уменьшение сексуальной активности, меньше уверенности в себе когда мы начинаем новые проекты. Но в то же время это дает нам возможность довести до конца начатые дела, особенно если мы взглянем на задачу с другой стороны. Важно уделять время отдыху и восстановлению, может быть больше, чем обычно.

24 ноября ноября Юпитер после нескольких месяцев ретроградного движения будет набирать силу и двигаться вперед по знаку Рыб. Последние время многим пришлось переосмыслить убеждения и жизненные ценности и теперь начинать жить по новым принципам. Но в этом месяце будут сложности в продвижении дел в сфере образования, юриспруденции, социальной сфере. В скором будущем ждем изменений - новое законодательство, реформы в образовании. А пока заканчиваем все начатые дела.

11 и 13 ноября Меркурий и Венера перейдут в знак Скорпион, позднее к ним присоединиться Солнце. С одной стороны нам захочется больше чувственных и страстных отношений, но ретроградный Марс напоминает о том, что надо ценить, что имеем, и что сейчас не самое лучшее время для запала страстей. Неудовлетворенность отношениями станет для многих актуальна, проснется внутренний критик. Лучше направить эту деструктивную энергию в творчество, в исследование неизвестного, что-бы снять напряжение в уме посмотрите детектив, или почитайте книгу о людях-исследователях, побывавших в очень сложных ситуациях.

Хочу также выделить несколько сложных дней в первой половине месяца: