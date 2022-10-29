ФОТО | Рискнули бы такое надеть? В атриуме Viru Keskus можно ознакомиться с творениями молодых дизайнеров(3)
В обновленном атриуме торгового центра Viru Keskus открылась дополнительная выставка в рамках Модного шоу ERKI 2022, где представлены работы пяти лучших финалистов. Свое творчество экспонируют Энекен Йохансон, Майро Сейре, Сийм Оя, Рон Йонас Верлин и Лаура Луйзе Валтере. Выставка будет открыта для всех посетителей до 9 ноября.
Организуемое студентами Эстонской академии художеств (ЭАХ) Модное шоу ERKI, которое отметило в этом году 40-летие своей деятельности, является одним из важнейших в странах Балтии событий в области модного искусства. Дополнительная выставка ERKI является традицией, в рамках которой по окончании основного мероприятия показывают творчество наиболее выдающихся создателей моды, чтобы предложить визуальные впечатления также более широкой публике.
Viru Keskus уже на протяжении многих лет является деловым партнером и спонсором ЭАХ. Будучи главным спонсором Модного шоу ERKI в этом году, торговый центр хотел представить победившие работы вниманию более широкой публики, в связи с чем дополнительную выставку организовали в наиболее посещаемом торговом центре Эстонии.
По словам менеджера по маркетингу и коммуникациям Viru Keskus Кристель Сооару, Модное шоу ERKI является трамплином для нового поколения деятелей в сфере эстонской моды и крайне важным компонентом в процессе развития творчества студентов, изучающих моду. „Поскольку в качестве модного центра мы оказываем разностороннюю поддержку деятельности ЭАХ, для нас было делом чести стать партнером при публичной демонстрации идей студентов. Мы представили победившие работы, а также творчество выдающихся дизайнеров в наиболее посещаемом в Эстонии месте, чтобы предоставить более широкую платформу для смелого творчества студентов. Мы очень рады видеть появление талантливых молодых студентов. Мы надеемся, что это только начало и нам удастся наладить сотрудничество с некоторыми из них и в будущем“.
По словам Пуппарт, ядро Модного шоу ERKI было в этот раз особенно мощным, но в то же время и отличающимся. В призовой работе Энекен Йохансон Пуппарт оценивает игривость, но также и применение строительных отходов, спрятанных в форме носимой одежды, то есть то, как все формы были укреплены при помощи старых электропроводов. Вовсе под другим углом подошел к теме заботы об экологии Майро Сейре, который превратил сплетенные из остатков тканей яркие ковровые текстуры в произведения искусства, достойные Версаля!
Игрой цветов привлекает внимание также Лаура Луйзе Валтере, создавшая эклектическую коллекцию, в центре которой находится потрясающая игра перепончатокрылых насекомых, которую можно наблюдать на масках и одежде. А в работах Рона Йонаса Верлина и Сийма Оя можно заметить очень актуальные постгуманистические ноты в выборе как материала, так и силуэта, и эти работы напрямую затрагивают эпоху компьютерных игр. Выставка сопровождается видеороликами, созданными при помощи особых трехмерных камер и посвященными победившим коллекциям латвийского творческого тандема, в который вошли Роландс Петеркопс (MAREUNROL'S) и Петерис Виксна.
Кто принимает участие в выставке?
Победителем Модного шоу ERKI в этом году стала выпускница третьего курса направления модного дизайна ЭАХ Энекен Йохансон со своей коллекцией „Who let the dust out?“. В творчестве Энекен Йохансон
переплетаются в неожиданном ключе принципы модного дизайна и заботы об экологии, поэтому рождественская коллекция автора „Who let the dust out?“ за свою необычную идею и исполнение на высоком уровне получила также главную премию Модного шоу ERKI за 2022 год. Йохансон, являющаяся выпускницей направления модного искусства ЭАХ, нашла идею для своей коллекции в довольно неожиданной среде. А именно, начало творческому процессу было положено в контексте повседневного пространства, где художница проводила ремонтные работы для своего первого жилья. Бесконечная пыль и мусор, возникавшие во время строительства, вызывали, по словам художницы, утомление, но при этом данное ощущение привело ее к диалогу с материей в более широком плане. Творческий подход Энекен Йохансон, использующей электропровода в своих поисках формы, к имеющемуся вокруг нее материалу, а также умение находить для материала новое применение выражается в мощной коллекции, которая привлекла внимание и за пределами Эстонии, а именно в Милане на международном конкурсе молодых талантов „Mittelmoda“.
II место заняли помпезные работы магистранта направления ЭАХ Майро Сейре, являющегося выдающимся представителем нового направления этнотрадиционного модного дизайна. Головокружительная костюмированная драма в стиле Марии Антуанетт получила название „Põmanduvõõva“, что на мульгиском диалекте означает тряпичный ковер. Вдохновением стали тряпичные ковры бабушки. В коллекции встречаются в своеобразном эффектном виде как традиционные, так и современные мотивы, как консервативный, так и экспериментальный поход, и в поисках ответов на экзистенциальные вопросы автор возвращается в свой дом детства. Модный дизайнер обратился в поиске как технических приемов, так и материалов к дому своих предков, чтобы своим дизайном почтить память того, что для него важно.
III место получил Сийм Оя, являющийся студентом II курса направления модного искусства ЭАХ. Концепция коллекции „define: chimera, cute, eerie“ вдохновлена необычными и странными эмоциями. Несмотря на то, что концепцию Сийма Оя лучше всего характеризует его визуальный язык, социально-философское видение молодого модного дизайнера стремится к единому целому и является индивидуальным. Сийм Оя придерживается магического подхода – воспринимая настоящее время в качестве чего-то „жидкого“, он рассматривает реальность в качестве виртуальности. Автор, помимо естественных дефектов, заинтересован также „ошибках“ машинного происхождения, описывая свою деятельность в качестве сканирующего поиска.
В дополнение к первой тройке победителей торговый центр Viru Keskus выбрал еще двух фаворитов, которые смогут представить свое творчество на центральной городской артерии в наиболее посещаемом в Эстонии торговом центре.
Рон Йонас Верлин является студентом II курса направления модного искусства ЭАХ. Рон начал заниматься модой еще в средней школе, и к настоящему времени молодой художник создал уже 7 коллекций. Его коллекция со смелым языком форм „This Is Where The Bloodline Ends“ удостоилась множества положительных отзывов и внимания на Модном шоу ERKI. Поэтический подход Верлина к мучительной стороне человеческого бытия выражается в мощной, а местами даже поражающей форме его дизайна. Художник сказал, что выражает свои мысли точно так, как он себя чувствует. „This is where the blood line ends“ – это коллекция, которая воспевает одновременно как удушающую тьму, так и внезапное просветление. Молодой модный дизайнер при этом рассматривает творчество как механизм, который совершенствует человека.
Лаура Луйзе Валтере – латвийский художник и студентка направления модного искусства расположенной в Риге Латвийской академии художеств. Ее коллекция „Self-Portrait“ отражает как ее скромную сущность, так и повседневные идеи и мечты. Творческий процесс превратился для нее в художественный эксперимент, основанный на комбинации воспоминаний, травм и ностальгии по ее детству. Для коллекции характерны многочисленные символы и смелый колорит, где особое место занимают морфологические состояния бабочки, помогающие художнице находить сенсуальные и местами провокационные формы.
Смотрите видео, рассказывающее о коллекциях: