ФОТО | Рискнули бы такое надеть? В атриуме Viru Keskus можно ознакомиться с творениями молодых дизайнеров

По словам Пуппарт, ядро Модного шоу ERKI было в этот раз особенно мощным, но в то же время и отличающимся. В призовой работе Энекен Йохансон Пуппарт оценивает игривость, но также и применение строительных отходов, спрятанных в форме носимой одежды, то есть то, как все формы были укреплены при помощи старых электропроводов. Вовсе под другим углом подошел к теме заботы об экологии Майро Сейре, который превратил сплетенные из остатков тканей яркие ковровые текстуры в произведения искусства, достойные Версаля!

По словам менеджера по маркетингу и коммуникациям Viru Keskus Кристель Сооару, Модное шоу ERKI является трамплином для нового поколения деятелей в сфере эстонской моды и крайне важным компонентом в процессе развития творчества студентов, изучающих моду. „Поскольку в качестве модного центра мы оказываем разностороннюю поддержку деятельности ЭАХ, для нас было делом чести стать партнером при публичной демонстрации идей студентов. Мы представили победившие работы, а также творчество выдающихся дизайнеров в наиболее посещаемом в Эстонии месте, чтобы предоставить более широкую платформу для смелого творчества студентов. Мы очень рады видеть появление талантливых молодых студентов. Мы надеемся, что это только начало и нам удастся наладить сотрудничество с некоторыми из них и в будущем“.

Viru Keskus уже на протяжении многих лет является деловым партнером и спонсором ЭАХ. Будучи главным спонсором Модного шоу ERKI в этом году, торговый центр хотел представить победившие работы вниманию более широкой публики, в связи с чем дополнительную выставку организовали в наиболее посещаемом торговом центре Эстонии.

Организуемое студентами Эстонской академии художеств (ЭАХ) Модное шоу ERKI, которое отметило в этом году 40-летие своей деятельности, является одним из важнейших в странах Балтии событий в области модного искусства. Дополнительная выставка ERKI является традицией, в рамках которой по окончании основного мероприятия показывают творчество наиболее выдающихся создателей моды, чтобы предложить визуальные впечатления также более широкой публике.

Игрой цветов привлекает внимание также Лаура Луйзе Валтере, создавшая эклектическую коллекцию, в центре которой находится потрясающая игра перепончатокрылых насекомых, которую можно наблюдать на масках и одежде. А в работах Рона Йонаса Верлина и Сийма Оя можно заметить очень актуальные постгуманистические ноты в выборе как материала, так и силуэта, и эти работы напрямую затрагивают эпоху компьютерных игр. Выставка сопровождается видеороликами, созданными при помощи особых трехмерных камер и посвященными победившим коллекциям латвийского творческого тандема, в который вошли Роландс Петеркопс (MAREUNROL'S) и Петерис Виксна.

Кто принимает участие в выставке?

Победителем Модного шоу ERKI в этом году стала выпускница третьего курса направления модного дизайна ЭАХ Энекен Йохансон со своей коллекцией „Who let the dust out?“. В творчестве Энекен Йохансон

переплетаются в неожиданном ключе принципы модного дизайна и заботы об экологии, поэтому рождественская коллекция автора „Who let the dust out?“ за свою необычную идею и исполнение на высоком уровне получила также главную премию Модного шоу ERKI за 2022 год. Йохансон, являющаяся выпускницей направления модного искусства ЭАХ, нашла идею для своей коллекции в довольно неожиданной среде. А именно, начало творческому процессу было положено в контексте повседневного пространства, где художница проводила ремонтные работы для своего первого жилья. Бесконечная пыль и мусор, возникавшие во время строительства, вызывали, по словам художницы, утомление, но при этом данное ощущение привело ее к диалогу с материей в более широком плане. Творческий подход Энекен Йохансон, использующей электропровода в своих поисках формы, к имеющемуся вокруг нее материалу, а также умение находить для материала новое применение выражается в мощной коллекции, которая привлекла внимание и за пределами Эстонии, а именно в Милане на международном конкурсе молодых талантов „Mittelmoda“.