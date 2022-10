ФОТО | Рискнули бы такое надеть? В атриуме Viru Keskus можно ознакомиться с творениями молодых дизайнеров

Рон Йонас Верлин является студентом II курса направления модного искусства ЭАХ. Рон начал заниматься модой еще в средней школе, и к настоящему времени молодой художник создал уже 7 коллекций. Его коллекция со смелым языком форм „This Is Where The Bloodline Ends“ удостоилась множества положительных отзывов и внимания на Модном шоу ERKI. Поэтический подход Верлина к мучительной стороне человеческого бытия выражается в мощной, а местами даже поражающей форме его дизайна. Художник сказал, что выражает свои мысли точно так, как он себя чувствует. „This is where the blood line ends“ – это коллекция, которая воспевает одновременно как удушающую тьму, так и внезапное просветление. Молодой модный дизайнер при этом рассматривает творчество как механизм, который совершенствует человека.