Секс и отношения
06.11.2022, 20:39

ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Маленький, средний или гигантский? Эстонские женщины рассказывают, действительно ли размер имеет значение

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ФОТО: Jacob Lund | Shutterstock

Ответы на вопросы о том, имеет ли размер значение или насколько мужское достоинство „достаточно большое“ давались на протяжении десятилетий, пишет Naistekas. Что думают эстонские женщины?

Главное - это умение, что мужчина может с ним сделать

„Всегда найдется тема для обсуждения тет-а-тет. По моей оценке, размер не имеет никакого значения (хотя я должен сразу отметить, что никогда не сталкивалась с экстремальными мини-пенисами), важно умение, которое мужчина может применить. И мастерство прелюдии. И каков человек в целом. Действительно, никогда не было ситуации, когда парень вкладывался бы, а я ничего не чувствовала. Может быть, мне везло с разными мужчинами, но до сих пор меня не беспокоил размер. Я очень надеюсь, что мне не придется забирать свои слова назад. Ну, один раз у меня был мужчина, член у которого больше среднего, и было немного больно, но это могло быть из-за того, что я не очень возбудилась. Подводя итог, могу сказать, что мне больше нравится средний эстонский размер! И хорошие навыки!“ - Майри, 29

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