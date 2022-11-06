ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Маленький, средний или гигантский? Эстонские женщины рассказывают, действительно ли размер имеет значение

„Всегда найдется тема для обсуждения тет-а-тет. По моей оценке, размер не имеет никакого значения (хотя я должен сразу отметить, что никогда не сталкивалась с экстремальными мини-пенисами), важно умение, которое мужчина может применить. И мастерство прелюдии. И каков человек в целом. Действительно, никогда не было ситуации, когда парень вкладывался бы, а я ничего не чувствовала. Может быть, мне везло с разными мужчинами, но до сих пор меня не беспокоил размер. Я очень надеюсь, что мне не придется забирать свои слова назад. Ну, один раз у меня был мужчина, член у которого больше среднего, и было немного больно, но это могло быть из-за того, что я не очень возбудилась. Подводя итог, могу сказать, что мне больше нравится средний эстонский размер! И хорошие навыки!“ - Майри, 29