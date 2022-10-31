Как гей-пара из Таллинна стала родителями: „После моего дня рождения нам позвонили и сказали, что одной маленькой девочке нужен дом“

Фреду и Арго по 38 лет, вместе они живут уже 14 лет. Между ними подписан договор о сожительстве – Фред указывает на праздничное фото с этого события, красующееся на полке. Мариан, одетая в розовое платье и с двумя косичками на голове, сидит на коленях у Фреда и с аппетитом ест малину и сама пьет воду из стакана, держа его двумя маленькими ручками. Тем временем Фред начисто вытирает перепачканное ягодами личико девочки.

„Желание стать родителями возникло как-то естественно. Понемногу оно проклевывалось и прорастало. Мы хотели стать родителями, хотели, чтобы ребенок рос в нашей семье. У нас не было сомнений в том, подходим ли мы для этой роли. Мы скорее задавались вопросом, возможно ли это, и если да, то каким образом. Мы даже обсуждали возможность завести детей вместе со знакомой лесбийской парой, но дальше этой идеи дело не пошло“, – говорит Арго.