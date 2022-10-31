31.10.2022, 16:25
Как гей-пара из Таллинна стала родителями: „После моего дня рождения нам позвонили и сказали, что одной маленькой девочке нужен дом“
Двухлетняя Мариан нашла себе двух отцов
ФОТО: | Pexels
Фред и Арго – гей-пара из Таллинна, которые недавно стали родителями. В начале лета в их семье появилась двухлетняя Мариан*. Маленькой девочке, биологические родители которой не могли справиться с воспитанием дочери, нужна была очень любящая семья. Сейчас у Мариан два отца, Фред и Арго стали для нее попечительской семьей.
Фреду и Арго по 38 лет, вместе они живут уже 14 лет. Между ними подписан договор о сожительстве – Фред указывает на праздничное фото с этого события, красующееся на полке. Мариан, одетая в розовое платье и с двумя косичками на голове, сидит на коленях у Фреда и с аппетитом ест малину и сама пьет воду из стакана, держа его двумя маленькими ручками. Тем временем Фред начисто вытирает перепачканное ягодами личико девочки.