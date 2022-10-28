ГАЛЕРЕЯ | Сколько красивых женщин в одном месте! В ресторане ISSEI состоялся вечер для ценителей красоты

Как и было заявлено, программа, разработанная специально для вечера Astroperfumery объединила в себе темы, которые заставили сердца гостей биться быстрее. Астролог Кристина Иванова и парфюмер Валерий Морозов рассказали, как усилить шарм и привлекательность с помощью парфюма, подобранного по Асценденту. Оказывается, неправильно подобранный парфюм может сложить неверное мнение о персоне, что иногда является причиной недоверия людей и неудач в переговорах. Однако, гости Astroperfumery овладели этим навыком и теперь могут успешно вскружить голову любому. Специальный гость вечера, Константин Галенский, осветил тему парфюмерных предпочтений звёзд. По словам создателя проекта Art & Gourmet, Анны Павловой, продолжение темы Astroperfumery не заставит себя долго ждать. Команда уже готовит следующее мероприятие для предстоящего сезона, в новых вариациях программы и гурманских изысков.



В этот раз гости наслаждались ароматными коктейлями, которыми славится ISSEI под аккомпанемент шести подач блюд японско-перуанской кухни, и „дегустировали“ парфюмерные композиции из бутика нишевой парфюмерии Quintessence Haute Perfumery. Одна любимица Фортуны получила в подарок ценную свечу парфюмерного дома Moresque из таллинского бутика Quintessence, который находится в Ulemiste keskus. Кто знаком с парфюмами этого дома, знает, что это настоящая роскошь из-за своего потрясающего состава с натуральными ингредиентами. Кстати, натуральными и полезными средствами порадовали гостей вечера бренды Athos, Nanoasia и Bellapierre - гости, забронировавшие столики больше, чем на четыре персоны ушли с приятными поощрительными подарками, легко постукивая каблуками по мраморным полам пятизвездочного отеля. Некоторым нарядам гостей можно было петь дифирамбы - повод вывести в свет любимцев гардероба был принят с особым энтузиазмом. Для поощрения соблюденного дресс-кода, две гостьи были вознаграждены желанными подарками от ювелирного салона Grenardi. Теперь серебрянные серьги итальянского бренда Nanis и серьги с барочным жемчугом Amalia украшают наряды своих счастливых обладательниц. Впрочем, других гостей также не обделили вниманием - чтобы оставить о вечере приятное воспоминание, флористы White Rose приготовили для каждой гостьи дивные пионовидные розы из Эквадора. Следующие мероприятия проекта Art & Gourmet состоятся уже в ноябре. Подробнее о них можно прочесть на www.artgourmet.eu