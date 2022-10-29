Мнение мужчины: в профилях многих эстонских женщин в Facebook есть что-то, что говорит о низком интеллекте

„Я буду краток и конкретен. Я видел это так много раз, что не могу больше молчать. В профилях эстонских женщин в Facebook я часто замечал две вещи, которые, с точки зрения меня как мужчины, показывают, что, к сожалению, интеллект у женщин не самый высокий, если можно так выразиться. Я не заметил такой ерунды ни в одном мужском профиле, по крайней мере, до сих пор.