Мнение мужчины: в профилях многих эстонских женщин в Facebook есть что-то, что говорит о низком интеллекте(18)
В редакцию Naistekas пришло письмо от молодого человека, пожелавшего остаться неизвестным, однако выразившего свое мнение о двух вещах, которые он часто видел в профилях эстонских женщин в Facebook.
„Я буду краток и конкретен. Я видел это так много раз, что не могу больше молчать. В профилях эстонских женщин в Facebook я часто замечал две вещи, которые, с точки зрения меня как мужчины, показывают, что, к сожалению, интеллект у женщин не самый высокий, если можно так выразиться. Я не заметил такой ерунды ни в одном мужском профиле, по крайней мере, до сих пор.
Пожалуйста, объясните мне ради всего святого, почему необходимо указывать „университет жизни“ в качестве своего образования и „маму на полный рабочий день“ в качестве своей работы. В лучшем случае оба варианта написаны правильно, в худшем - есть орфографические ошибки....
Честно говоря, это не кажется очень нормальным, да и тягу к общению особо не вызывает. Если вы не можете написать что-то нормальное, может, стоит выбрать подход „молчание - золото“ и ничего не писать?“.