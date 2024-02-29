29.02.2024, 19:15
Девушка, которую накачали наркотиками и изнасиловали: „Я помню, как лежала голая на полу и чувствовала жгучую боль между ног“(30)
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Как это могло случиться со мной? „Я помню, как лежала обнаженной на полу и ощущала жгучую боль между ног. Я понятия не имела, как попала домой“.
Аве - энергичная девушка двадцати лет, на каждой вечеринке она становится душой компании, пишет Eesti Naine. Она теплая, открытая, искренняя. Но в вечернее время в ее искренних глазах можно заметить беспокойство. Аве никогда не задерживается на вечеринках и предпочитает добираться домой на последнем автобусе, или даже выбирает мероприятия так, чтобы дойти до дома пешком.