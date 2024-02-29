Девушка, которую накачали наркотиками и изнасиловали: „Я помню, как лежала голая на полу и чувствовала жгучую боль между ног“

Аве - энергичная девушка двадцати лет, на каждой вечеринке она становится душой компании, пишет Eesti Naine . Она теплая, открытая, искренняя. Но в вечернее время в ее искренних глазах можно заметить беспокойство. Аве никогда не задерживается на вечеринках и предпочитает добираться домой на последнем автобусе, или даже выбирает мероприятия так, чтобы дойти до дома пешком.

Для девушки, переехавшей в Таллинн год назад, открылся новый захватывающий мир. „Жизнь шла своим чередом, всегда что-то происходило“, - вспоминает она. Аве проводила вечера, заводя новые знакомства и встречаясь со старыми друзьями. И вот однажды летним вечером она отправилась навестить бывшую школьную подругу, которая жила в Виймси, несмотря на то, что это было довольно далеко от ее квартиры в Пельгулинне.