Девушка, которую накачали наркотиками и изнасиловали: „Я помню, как лежала голая на полу и чувствовала стреляющую боль между ног“

Аве - энергичная девушка двадцати лет, которая на каждой вечеринке становится душой компании, пишет Eesti Naine . Она теплая, открытая, искренняя. Но в вечернее время в ее искренние глаза закрадывается беспокойство. Аве никогда не задерживается на вечеринках и предпочитает добираться домой на последнем общественном транспорте, или даже выбирает мероприятия так, чтобы дойти до дому пешком.

Для девушки, переехавшей в Таллинн год назад, открылся новый захватывающий мир. „Жизнь шла своим чередом, всегда что-то происходило“, - вспоминает она. Аве проводила вечера, заводя новые знакомства и заново встречаясь со старыми друзьями. И вот однажды летним вечером она отправилась навестить бывшую школьную подругу, которая жила в Виймси, несмотря на то, что это было довольно далеко от ее квартиры в Пельгулинне.