Журнал Яна
07.11.2022, 13:05

Девушка, которую накачали наркотиками и изнасиловали: „Я помню, как лежала голая на полу и чувствовала стреляющую боль между ног“

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Jeanette Atherton | Scanpix

Как это могло случиться со мной? „Я помню, как лежала обнаженной на полу и ощущала жгучую боль между ног. Я понятия не имела, как попала домой“.

Аве - энергичная девушка двадцати лет, которая на каждой вечеринке становится душой компании, пишет Eesti Naine. Она теплая, открытая, искренняя. Но в вечернее время в ее искренние глаза закрадывается беспокойство. Аве никогда не задерживается на вечеринках и предпочитает добираться домой на последнем общественном транспорте, или даже выбирает мероприятия так, чтобы дойти до дому пешком.

Для девушки, переехавшей в Таллинн год назад, открылся новый захватывающий мир. „Жизнь шла своим чередом, всегда что-то происходило“, - вспоминает она. Аве проводила вечера, заводя новые знакомства и заново встречаясь со старыми друзьями. И вот однажды летним вечером она отправилась навестить бывшую школьную подругу, которая жила в Виймси, несмотря на то, что это было довольно далеко от ее квартиры в Пельгулинне.

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