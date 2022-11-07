07.11.2022, 13:05
Девушка, которую накачали наркотиками и изнасиловали: „Я помню, как лежала голая на полу и чувствовала стреляющую боль между ног“(15)
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Как это могло случиться со мной? „Я помню, как лежала обнаженной на полу и ощущала жгучую боль между ног. Я понятия не имела, как попала домой“.
Аве - энергичная девушка двадцати лет, которая на каждой вечеринке становится душой компании, пишет Eesti Naine. Она теплая, открытая, искренняя. Но в вечернее время в ее искренние глаза закрадывается беспокойство. Аве никогда не задерживается на вечеринках и предпочитает добираться домой на последнем общественном транспорте, или даже выбирает мероприятия так, чтобы дойти до дому пешком.