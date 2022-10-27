Если зверобой принимать с контрацептивами, то можно забеременеть

Люди часто покупают различные пищевые добавки, биологически активные вещества, которые продаются без рецепта. Прием этих веществ неконтролируем, врач часто не знает, что принимает пациент.

Например, зверобой может снижать концентрацию очень важных лекарств в крови - препаратов против вирусов, которые применяют против гепатита C и ВИЧ, а кроме этого понизить их эффективность почти в два раза. И если пациент и врач не знают об этом, то могут возникнуть проблемы.